　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

教授醫生脫下白袍樂當志工　花蓮慈院吳坤佶當選救護志工菁英

▲吳坤佶大隊長（右）與各縣市激烈競爭後脫穎而出，獲選全國救護志工菁英。（圖／花蓮縣消防局提供，下同）

吳坤佶大隊長（左）與各縣市激烈競爭後脫穎而出，獲選全國救護志工菁英。（圖／花蓮縣消防局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣義勇消防總隊救護義消大隊大隊長吳坤佶，歷經內政部消防署審查委員針對「勤勉負責積極進取」、「認真學習精研技術、「衝破險阻不畏艱難」、「致力宣導積極參與」、「領導得力促進和諧」等項目評核，與各縣市激烈競爭後脫穎而出，獲選為年度全國救護志工菁英。
 
吳坤佶大隊長現任花蓮慈濟醫院骨科部主治醫師，同時為慈濟醫學院骨科學副教授及教育部部定副教授，平時身穿白袍施惠民眾，而脫下白袍後樂為志工，為縣民付出不求回報。

▲吳坤佶大隊長（右）與各縣市激烈競爭後脫穎而出，獲選全國救護志工菁英。（圖／花蓮縣消防局提供，下同）

▲▼吳大隊長自2013年起協助消防局提升整體緊急救護品質，在緊急救護設備、急救訓練器材甚至是救護技術員訓練等面向，皆不遺餘力。

吳大隊長自2013年起加入本縣消防局，9年來協助消防局救護工作並致力於提升整體緊急救護品質，在緊急救護設備、急救訓練器材甚至是救護技術員訓練等面向，皆不遺餘力、不求回報的付出，所盼的無非是讓花蓮縣民能得到更優質的醫療照護。

▲吳坤佶大隊長（右）與各縣市激烈競爭後脫穎而出，獲選全國救護志工菁英。（圖／花蓮縣消防局提供，下同）
 
2021年4月2日上午9時28分，發生震驚全國的太魯閣列車出軌事故造成重大傷亡，事發當天吳大隊長正在診間看診，當接獲事故消息時，他向仍在等待看診的民眾們深深致歉後走出診間，連白袍都來不及換便驅車前往事故地點，偕同特搜隊員進入事故現場。曾參與多次重大災難救援的他，現在回想起當時的狀況仍覺得怵目驚心，在現場待了近5小時的他成功的完成階段性任務。吳大隊長憶起當時救難經過，由於隧道內空間侷促，他和救災弟兄只能爬上車廂，來來回回深入受創最嚴重的第7、8節車廂，幫助傷患做好檢傷分類，遺體則放在火車旁，他也提醒夥伴要保持冷靜，除了協助救災外並同時兼顧救災弟兄們的人身安全。

▲吳坤佶大隊長（右）與各縣市激烈競爭後脫穎而出，獲選全國救護志工菁英。（圖／花蓮縣消防局提供，下同）
 
消防局局長林文瑞表示，吳大隊長熱衷提升偏鄉緊急救護效能，擔任大隊長以來出錢出力，義務協助救護訓練，自掏腰包發獎金表揚執行有功救護義消，並經常親自帶隊參與相關活動，凝聚向心力及鼓舞士氣。

吳大隊長在太魯閣號列車事故中身先士卒深入災區現場指揮救護行動，其工作精神獲社會各界感佩！消防局於108-110年連續3年，由慈濟醫院及慈濟大學醫學院培訓60名高級救護技術員，並創全國先例辦理3梯次無語良師（大體老師）骨針施打及插管實習，吳醫師實乃背後推手，對花蓮縣近年來救護效能大幅提升居功厥偉，勘為救護菁英表率，本年度榮獲志工菁英可謂實至名歸。

►想吃泡麵不用等熱水！西班牙開飲機美型又好用　挑戰平台最低價

ET快訊
快訊／北部再爆BA.5！30多歲男女「沒出國」發燒確診　家人
快訊／今本土+16352！　各縣市確診分布曝
快訊／死亡+36！今增16352例本土「3個月新低」
王少偉錄影遭男星砸臉　當眾翻臉「你真是個咖嗎？」
快訊／新北八里「2大車對撞」！　車頭爛毀
中油女剛見習就沒命！遭「鋼繩夾身」斷骨亡　粗心2老鳥下場曝
趙介佑又出事！欠50萬又珍藏債主女友裸照　他帶頭私刑害腎衰竭
快訊／國3客運翻覆橫躺路中！　15人送醫
疑路況不熟...竹圍漁港轎車墜海！　駕駛送醫不治
快訊／麻吉弟弟侵犯女子　2度道歉認8天沒睡覺：躁症發作
快訊／大低壓挾雨彈開轟！　17縣市大雨特報
快訊／50歲張智霖「緊急送醫住院」！　演藝工作全面喊卡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

沒消費不借廁所！爸買可樂女兒才能尿尿　氣到踹門罵爛店下場慘

教授醫生脫下白袍樂當志工　花蓮慈院吳坤佶當選救護志工菁英

情侶2度闖什股海域釣魚！漲潮未見她上岸　獨困沙洲驚險獲救

快訊／新北八里「吊車與拖板車對撞」！車頭爛毀　1人受困送醫

國三南向57.6K處客運翻覆橫躺路中！全車20人15人輕傷送醫

中油女剛見習就沒命！遭「鋼繩夾身」斷骨亡　粗心2老鳥下場曝

疑路況不熟...竹圍漁港中油專用碼頭轎車墜海！駕駛送醫不治

趙介佑又出事！欠50萬又珍藏債主女友裸照　他帶頭私刑害腎衰竭

Jimny停產後太夯！新車業務經理賣「假轉單」　他訂2輛挨詐19萬

苗栗市三角公園街友酒後脫序　7旬翁「2年被打2次」怒告

陶晶瑩虧黃韻玲：從小聽妳的歌XD　合體魏如萱、許哲珮「來砸場的！」

麻吉弟弟爆「詭闖假髮店跟進休息室」　 女店員提告...他親道歉：狀況不太好

楊祐寧甜吻愛妻Melinda❤　下跪求婚0.01秒她就答應惹

非洲女幽默回應網提問　手機都用河馬屁屁充電

BTS認證過！「最美雙胞胎」超會跳 「泫雅舞蹈老師」為她們編舞

懂事3歲娃「送軍人爸上班」　等門關上：為什麼要回營區

網紅衝柬埔寨詐騙窟救人！　「被警出賣」恐怖內幕曝光

陶晶瑩產後嗓子壞掉：一步步爬回來　等500多天攻蛋…搞笑唱王菲《天空》

受不了！男同學在等我　萌妹抱怨爸拆穿：少自戀

外送員等太久嗆「我小隊長」　下秒店家淡定回：啊然後勒？　

沒消費不借廁所！爸買可樂女兒才能尿尿　氣到踹門罵爛店下場慘

教授醫生脫下白袍樂當志工　花蓮慈院吳坤佶當選救護志工菁英

情侶2度闖什股海域釣魚！漲潮未見她上岸　獨困沙洲驚險獲救

快訊／新北八里「吊車與拖板車對撞」！車頭爛毀　1人受困送醫

國三南向57.6K處客運翻覆橫躺路中！全車20人15人輕傷送醫

中油女剛見習就沒命！遭「鋼繩夾身」斷骨亡　粗心2老鳥下場曝

疑路況不熟...竹圍漁港中油專用碼頭轎車墜海！駕駛送醫不治

趙介佑又出事！欠50萬又珍藏債主女友裸照　他帶頭私刑害腎衰竭

Jimny停產後太夯！新車業務經理賣「假轉單」　他訂2輛挨詐19萬

苗栗市三角公園街友酒後脫序　7旬翁「2年被打2次」怒告

南消參與車禍救援挑戰賽　強化選手專業化車禍救援能力

Apple玩海上滑梯「大隻男硬爬致翻覆」　3人墜海…他沒道歉秒閃人

台積電工程師狠甩肉！9周後女粉喊他胡宇威　變身過程曝光

新車漲聲響起「德日韓品牌都喊漲」！這款休旅新車貴10萬幅度最高

跟元元約會被直擊疑似認愛！　許凱皓經紀人回應了

邊境攔截1例BA.2.75！40多歲男從泰國入境　匡列同行者4人採檢中

快訊／高雄造船廠最終定序出爐！1人無法定序、1人驗出BA.2

熊媽媽帶小熊萌翻！在黃石公園塞車＝超好運　還有美洲野牛隨處可見

沒消費不借廁所！爸買可樂女兒才能尿尿　氣到踹門罵爛店下場慘

中共對裴洛西訪台使出軍事威脅　民進黨團批：非常粗暴沒有文明

女乘客露屁股蛋「蓋衣躺男友腿」　他搭高鐵PO照喊冷！5千人怒炸

社會熱門新聞

周渝民夫妻買保險　遭詐3447萬元

即／國3南57.6K客運翻覆　傷亡人數不明

26歲拳手被打到腦死！拳擊俱樂部：暫停練習

新店拳館選手遭KO　2小時後腦死

才入伍2天！菜鳥新兵狂毆班長　遭驗退後下場慘爆

即／摩鐵偷拍上百人　魔人再爆「AirTag」監控2女

新北男拳賽遭KO腦死！律師曝1關鍵對手恐判刑

台中妹被餵毒　遭恩客逼多P、跳豔舞

紅牌舞女26年前被恩客分屍　成女鬼哭：還我頭

祖傳「康熙四年」金條想換現　真相心碎了

竹北驚見超巨大天坑！小貨車遭吞沒「自來水管爆裂」

見正妹起色心！阿公竟硬來　完事丟1百：去買宵夜

神鬼保經手法曝　不只仔仔夫妻受害

台北正妹店員險遭侵犯！網直呼「麻吉弟弟」　她報案提告了

更多熱門

相關新聞

水上摩托車騎士落海撞傷　墾丁消防救援急送醫

水上摩托車騎士落海撞傷　墾丁消防救援急送醫

一名遊客在恆春後壁湖乘坐水上摩托車，跌傷臀部且有出血現象，恆春消防分隊獲報前往救援，發現患者沒有明顯出血情形，但臀部略感不適，緊急送醫治療，並籲請遊客旅遊多注意自身安全，確保快樂出遊、平安返家。

台電工安體感GO

台電工安體感GO

皮膚科醫師教「精準保養」5大秘訣

皮膚科醫師教「精準保養」5大秘訣

皮膚科醫師曝挑防曬「最新關鍵」

皮膚科醫師曝挑防曬「最新關鍵」

妻目睹丈夫遭撞飛身亡　小貨車駕駛判緩刑2年

妻目睹丈夫遭撞飛身亡　小貨車駕駛判緩刑2年

關鍵字：

教授醫生白袍志工慈院吳坤佶救護

讀者迴響

熱門新聞

周渝民夫妻買保險　遭詐3447萬元

即／國3南57.6K客運翻覆　傷亡人數不明

林智堅手機號碼曝光！　他打過去「真的接了」

26歲拳手被打到腦死！拳擊俱樂部：暫停練習

新竹球場爭議！許賢文：建議林哲瑄改行當演員

超商「中杯拿鐵買3送3」只有今天！

95年次役男注意！兵役擬延長1年　國防部曝目前研議進度

詭異男突進店疑想侵犯女店員！網驚：是麻吉弟弟

新店拳館選手遭KO　2小時後腦死

民進黨誰比林智堅更慘？他點名1人：恐第1個掛掉

彩虹爺爺最原始真跡　僅剩20%原創　

陳竹音罹癌　曝台人在中國看病難挨轟

PSY濕身秀出意外！工作人員滑倒身亡

才入伍2天！菜鳥新兵狂毆班長　遭驗退後下場慘爆

4生肖下半年翻身！好事降臨關鍵字曝

更多

最夯影音

更多
陶晶瑩虧黃韻玲：從小聽妳的歌XD　合體魏如萱、許哲珮「來砸場的！」

陶晶瑩虧黃韻玲：從小聽妳的歌XD　合體魏如萱、許哲珮「來砸場的！」
麻吉弟弟爆「詭闖假髮店跟進休息室」　 女店員提告...他親道歉：狀況不太好

麻吉弟弟爆「詭闖假髮店跟進休息室」　 女店員提告...他親道歉：狀況不太好

楊祐寧甜吻愛妻Melinda❤　下跪求婚0.01秒她就答應惹

楊祐寧甜吻愛妻Melinda❤　下跪求婚0.01秒她就答應惹

非洲女幽默回應網提問　手機都用河馬屁屁充電

非洲女幽默回應網提問　手機都用河馬屁屁充電

BTS認證過！「最美雙胞胎」超會跳 「泫雅舞蹈老師」為她們編舞

BTS認證過！「最美雙胞胎」超會跳 「泫雅舞蹈老師」為她們編舞

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面