教授醫生脫下白袍樂當志工　花蓮慈院吳坤佶當選救護志工菁英

▲吳坤佶大隊長（左）與各縣市激烈競爭後脫穎而出，獲選全國救護志工菁英。（圖／花蓮縣消防局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣義勇消防總隊救護義消大隊大隊長吳坤佶，歷經內政部消防署審查委員針對「勤勉負責積極進取」、「認真學習精研技術、「衝破險阻不畏艱難」、「致力宣導積極參與」、「領導得力促進和諧」等項目評核，與各縣市激烈競爭後脫穎而出，獲選為年度全國救護志工菁英。



吳坤佶大隊長現任花蓮慈濟醫院骨科部主治醫師，同時為慈濟醫學院骨科學副教授及教育部部定副教授，平時身穿白袍施惠民眾，而脫下白袍後樂為志工，為縣民付出不求回報。

▲▼吳大隊長自2013年起協助消防局提升整體緊急救護品質，在緊急救護設備、急救訓練器材甚至是救護技術員訓練等面向，皆不遺餘力。

吳大隊長自2013年起加入本縣消防局，9年來協助消防局救護工作並致力於提升整體緊急救護品質，在緊急救護設備、急救訓練器材甚至是救護技術員訓練等面向，皆不遺餘力、不求回報的付出，所盼的無非是讓花蓮縣民能得到更優質的醫療照護。





2021年4月2日上午9時28分，發生震驚全國的太魯閣列車出軌事故造成重大傷亡，事發當天吳大隊長正在診間看診，當接獲事故消息時，他向仍在等待看診的民眾們深深致歉後走出診間，連白袍都來不及換便驅車前往事故地點，偕同特搜隊員進入事故現場。曾參與多次重大災難救援的他，現在回想起當時的狀況仍覺得怵目驚心，在現場待了近5小時的他成功的完成階段性任務。吳大隊長憶起當時救難經過，由於隧道內空間侷促，他和救災弟兄只能爬上車廂，來來回回深入受創最嚴重的第7、8節車廂，幫助傷患做好檢傷分類，遺體則放在火車旁，他也提醒夥伴要保持冷靜，除了協助救災外並同時兼顧救災弟兄們的人身安全。





消防局局長林文瑞表示，吳大隊長熱衷提升偏鄉緊急救護效能，擔任大隊長以來出錢出力，義務協助救護訓練，自掏腰包發獎金表揚執行有功救護義消，並經常親自帶隊參與相關活動，凝聚向心力及鼓舞士氣。

吳大隊長在太魯閣號列車事故中身先士卒深入災區現場指揮救護行動，其工作精神獲社會各界感佩！消防局於108-110年連續3年，由慈濟醫院及慈濟大學醫學院培訓60名高級救護技術員，並創全國先例辦理3梯次無語良師（大體老師）骨針施打及插管實習，吳醫師實乃背後推手，對花蓮縣近年來救護效能大幅提升居功厥偉，勘為救護菁英表率，本年度榮獲志工菁英可謂實至名歸。