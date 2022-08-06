　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

難抽身又痛苦！「依賴型戀人」像離不開電源的手機　相處3招公開

▲▼情侶,戀愛。（圖／取自免費圖庫xFrame）

▲一開始，你會因為依賴型戀人對自己的依賴感到幸福，這時候的他就像一塊甜甜的奶糖。（示意圖，非當事人／取自免費圖庫xFrame）

文／ 段鑫星、李文文、趙亞平

摘自／寶瓶文化《如何擁抱一隻刺蝟：戀愛與婚姻中的人格識別、接納與付出

愛上依賴型人格者的你會感到疲憊不堪。這段感情好像一件易碎的瓷器，需要你提心吊膽地輕拿輕放。你稍有不慎，它就會變成一地碎片，這些碎片還有可能劃傷你。

[廣告]請繼續往下閱讀...

一段成熟的愛情中不是沒有依賴，但這種依賴要適度。依賴型人格者的愛就是「過度」的愛，他們過度依賴另一半的支持、照顧和保護，無法獨立做決定，喜歡將自己的生活與對方的生活「捆綁」起來，他們對分離過度恐懼。他們的內心空虛而不安。他們的依賴往往會讓另一半不堪重負。

愛情似乎有一種魔力，能帶給人們歡樂。因此剛剛遇到一段愛情時，很多人都會有一種眩暈的感覺，自我在這種感覺中變得模糊不清。戀愛中的兩個人如膠似漆，一起吃飯、散步，恨不得二十四小時都在一起。

一開始，你會因為依賴型戀人對自己的依賴感到幸福，這時候的他就像一塊甜甜的奶糖，儘管有些膩，但充斥整個口腔的甜，彷彿奇妙的麻醉劑，麻醉了你的理性。對方的依賴給你帶來了責任感和幸福感，對方成了你「甜蜜的負擔」。

但隨著戀愛的深入，你覺得這種依賴開始逐漸「變質」。他就像一個離不開行動電源的手機，而你就是那個行動電源，你需要隨時滿足他的心理需求，為他「充電」。幾分鐘的離開都會讓他恐慌、焦慮。你們之間的界限愈來愈模糊。你必須保持二十四小時「線上」，你要花費大量時間和他聊天，還要接受他不定時「查勤」。

▲▼感情,兩性,情侶,相處,戀愛,情侶,牽手,交往。（圖／取自免費圖庫unsplash）

▲這種親密感更像強力膠水——它讓你無法抽身，用力撕扯只會讓你疼痛。（示意圖，非當事人／取自免費圖庫unsplash）

這種親密感已經不再像奶糖，而更像強力膠水——它讓你無法抽身，用力撕扯只會讓你疼痛。你開始感到無力、疲憊，甚至痛苦，你開始質疑這段感情。

你想結束這段感情，但又於心不忍。因為在這段關係中，你就是他的一切，他用各種方式告訴你，他不能沒有你。由於你的猶豫，他對你的依賴程度逐漸加深；因為他缺乏自信，他對你的言語和行為愈來愈敏感。你隨口說的一句話都會被他掰開、揉碎，他在字裡行間尋找著你要離開的證據。

在戀愛關係中，依賴型人格者不會想著如何讓自己變得更優秀、更具吸引力，而是會選擇經由捆綁和依賴來挽留對方。這樣的感情，讓你疲憊不堪。

如何與依賴型戀人相處？

鼓勵他大膽向前

依賴型人格者最主要的特徵，是他們非常渴望得到別人的關愛，而且非常害怕被戀人拋棄，缺乏安全感。所以，如果你愛上了依賴型人格的他，請適度地陪伴他，多給他鼓勵，增強他的自我價值感。

1、誰給了他依賴的底氣？

依賴型人格者通常自主性差、獨立意識薄弱。他們在做決策之前喜歡參照別人的建議。在生活中，過度的幫助會讓他們的依賴性更強。

你的戀人是不是經常要求你幫他做一些他能夠完成的事情？你在生活中是不是喜歡攬住一切？這種控制感和責任感會讓依賴型人格者的獨立意識愈來愈薄弱。

你可以鼓勵他獨立完成一些事情，幫助他在一點一滴中積累價值感。例如，你的戀人在工作上遇到了困難，想請你幫他解決。你可以讓他先跟你說一下他的想法。在他說完之後，你可以鼓勵他說：「我認為你的想法非常好，你可以試著去做，我相信你可以做到。」

不要像一個指揮官一樣詳細地告訴他做事的流程。如果你不給他獨立思考的機會，他只會愈來愈依賴你。

▲▼情侶，情人，戀愛，熱戀，男女，兩性，幸福，戀情。（圖／翻攝自免費圖庫pakutaso）

▲給依賴型戀人自信很重要。（示意圖，非當事人／翻攝自免費圖庫pakutaso）

2、發展他的內在自信

我們總是希望生活一帆風順，希望身邊的人的行為如我們所願。一旦我們發現情況和自己的預期不一樣，就會努力地試著控制和改變。我們要關心當下，接納現實，而不是嘗試控制和改變現實。如果你有一個依賴型人格的戀人，你首先要坦然地接納他。此外，你可以充分地挖掘他的優點。作為他的戀人，你可以給他提供機會，磨練他的自主性，增強他的自信。

你瞭解戀人真正喜歡的東西嗎？依賴型人格者有時會為了滿足他人的需求做出一些努力，卻很少關心自己內心的想法。身為他的戀人，你可以試著瞭解他的興趣、理想等。你會發現他也有獨立做事的熱情。每一個依賴型人格者都是「潛力股」。

在電視劇《我的前半生》中，羅子君是一位全職太太，生活安逸。她對丈夫陳俊生非常依賴。在陳俊生提出離婚時，羅子君非常難過。但是在後期的劇情中，她在經歷了生活的打擊後主動開始學習，最後成長為一名優秀的職場女性。

其實，雖然依賴型人格者喜歡依賴他人，但是他們有著巨大的潛力。所以，在生活中，你可以不斷地鼓勵對方，讓他找回自信。

3、提升他的價值感

「天生我材必有用」。失戀是痛苦的。但是依賴型人格者一旦失戀，就會產生被全世界拋棄的感覺，彷彿他們的整個世界都坍塌了。在生活中，依賴型人格者很難獨立做決定，他們不相信自己的能力。種種表現都說明依賴型人格者極度缺乏價值感。

在生活中，你可以有意識地讓他獨立做決定，例如穿哪件衣服、吃什麼東西。剛開始，如果他無法準確地說出自己的想法，你可以換種問法，例如：「今天我們吃火鍋，還是吃烤肉？」「今天我穿這件黃色衣服，還是那件藍色衣服？」你可以先給他一個選擇的空間。

如果他經過一段時間的練習後，可以不假思索地說出自己的選擇，那麼你就可以將問題的難度提高——「親愛的，今天我們去哪裡吃飯呀？」「我明天穿什麼衣服好呢？」久而久之，他會養成自己做決定的習慣，慢慢走出依賴的牢籠。

▲▼如何擁抱一隻刺蝟：戀愛與婚姻中的人格識別、接納與付出。（圖／寶瓶文化）

★本文摘自寶瓶文化出版《如何擁抱一隻刺蝟：戀愛與婚姻中的人格識別、接納與付出》，兩個相愛的人，就像兩隻刺蝟，既期待靠近彼此，又擔心互相傷害。人格是一面鏡子，我們選擇的戀人，反映了我們的需求，以及我們內心的恐懼。經由該書可以學習──在親密關係中，各種人格類型者會有什麼樣的表現和感受。他們的戀人會有什麼樣的表現和感受。他們為什麼會有這些表現？雙方應該做些什麼，讓愛情更甜蜜？

►不用再吸氣縮小腹！男士塑身衣激殺688元超好穿

ET快訊
共軍圍台演習第二天　蔡英文深夜再發聲！
東引夜間實彈射擊「火燒山」？　軍方緊急回應
大樂透2.2億頭獎一注獨得　獎落這縣市！
共軍釋出最新影片！飛行員俯瞰「寶島」海岸線、中央山脈

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

難抽身又痛苦！「依賴型戀人」像離不開電源的手機　相處3招公開

訂飲料誤備註「要哇沙米醬油」！神店員100％滿足　網直呼超有才

超多台人被騙去柬埔寨！台商曝當地狀況：只能衝去這裡求救

幼教師帶男友回家！鄰居撞見狂罵「私德有問題」：怎麼讓她搬走？

再2天就立秋！命理師揭「7大禁忌」做錯恐惹怒穀神　開運法曝光

敏感時刻網站大當機！民航局晚間急搶修　「已完成修復」

戰爭開打怎麼辦？　網推薦「1躲藏地」：絕不會投彈！

農曆七月超商供品區驚見「白衣女子」　網笑瘋：很時事

消費30次就可以抽獎！高雄「三民認同卡」問世　發行數達1萬張

台南路口驚見「10個號誌燈」　網笑虧：以為是跳舞機

河南大淹水馬路秒消失 見女走欄杆平衡感爆表

太妍《少時貪探》泡麵煮成暗黑料理　Tiffany一吃爆氣：煮一碗四不像給我！

租重機斜坡起步倒車QQ　噴3千7他自嘲：想跳舞

不接受北京建立新現狀！白宮譴責共軍軍演行動挑釁

孫鵬.狄鶯熱吻還願慶孫安佐無罪　砲轟「劣質媒體」凌遲兒子：不要再發生

鄭人碩自爆「喜歡從後面來」給驚喜　「穿三角還四角」王陽明羞回：問詩芸

嫩嬰大哭「汪保母」秒上線　叼肉乾放臉上安慰：給妳吃

7歲哥帶6歲妹凌晨街頭擺攤！　雨中叫賣飾品...真相藏洋蔥

陸4枚導彈飛越台上空　日防衛省：強烈譴責！

陳芳語參加婚禮不知要「包禮金」　下秒尷尬...傻眼：是要付門票嗎

難抽身又痛苦！「依賴型戀人」像離不開電源的手機　相處3招公開

訂飲料誤備註「要哇沙米醬油」！神店員100％滿足　網直呼超有才

超多台人被騙去柬埔寨！台商曝當地狀況：只能衝去這裡求救

幼教師帶男友回家！鄰居撞見狂罵「私德有問題」：怎麼讓她搬走？

再2天就立秋！命理師揭「7大禁忌」做錯恐惹怒穀神　開運法曝光

敏感時刻網站大當機！民航局晚間急搶修　「已完成修復」

戰爭開打怎麼辦？　網推薦「1躲藏地」：絕不會投彈！

農曆七月超商供品區驚見「白衣女子」　網笑瘋：很時事

消費30次就可以抽獎！高雄「三民認同卡」問世　發行數達1萬張

台南路口驚見「10個號誌燈」　網笑虧：以為是跳舞機

難抽身又痛苦！「依賴型戀人」像離不開電源的手機　相處3招公開

訂飲料誤備註「要哇沙米醬油」！神店員100％滿足　網直呼超有才

聯合國：美中若不合作　將無法解決世界重大挑戰

東引火砲射擊「疑釀火燒山」　秒衝微博熱搜關鍵字第一

王浩宇：柯志恩、陳以信被中共列為「台獨頑固份子」

泰安站開設統一獅文物展　蘇智傑、唐肇廷現身簽名會

館長想追隨曹興誠「捐款給國軍」　法律卡關：禁止民間捐款給軍隊

BBC記者：飛彈落日本經濟海域　東京也捲入兩岸衝突

湖人想找爵士、尼克三方交易　衛少到猶他、米歇爾轉戰紐約

女神卡卡2法鬥遭劫！開槍嫌認罪　警：犯人衝品種而來

劉子銓成「寵妹魔人」下達禁愛令　若像到趙小僑劉亮佐...笑：不好搞XD

生活熱門新聞

健身課一半時間「教練都在搭帳篷」　她尷尬爆

突收網購通知「台灣全部停發」真相曝光

「3生肖」七夕過後財運飆升！

戰爭開打怎麼辦？　這1躲藏地絕不會投彈！

飛彈半路沒火「墜落台灣怎辦？」答案曝光

立秋要來了！命理師曝4生肖「逆天迎財神」

超多人被騙去柬埔寨！台商：只能到這求救

幼教師帶男友回家！鄰居狂罵：私德有問題

再2天就立秋！命理師揭「7大禁忌」

農曆七月超商驚見「白衣女子」　網笑瘋：很時事

他手機一拍「裴洛西同框101」！網驚：會出事

戴有線耳機被妹子嘲笑　內行反酸：無知的人

今天還有軍演嗎？　鄉民刷一整排「喊2字」被推爆

飛日本轉機「軍演害Delay」　日航1舉動暖炸

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

男大生超車遭輾爆頭亡　貨車駕駛不起訴

鮮肉選手「巨根滑出」狂甩　邊跑邊扶超尬

共軍釋出新影片　飛行員俯瞰台灣中央山脈

《乘風破浪》王心凌真奪冠！成團10人名單出爐

偷拍小姨子！色姊夫珍藏941個檔案　她被看光光崩潰

健身課一半時間「教練都在搭帳篷」　她尷尬爆

突收網購通知「台灣全部停發」真相曝光

共軍圍台演習第二天　蔡英文：台灣絕不退縮

即／大樂透2.2億一注獨得！獎落高雄市

飯店浴室「牆上裝鐵環」好謎！用途曝光

月付1.3萬爽住飯店「水電用到飽、專人打掃」

人夫偷吃女山友玩車震　她喊：那晚特別強

「3生肖」七夕過後財運飆升！

她喝醉被求歡「以為曖昧對象」　隔天崩潰報警

金剛悄回台想給女友驚喜！

更多

最夯影音

更多
河南大淹水馬路秒消失 見女走欄杆平衡感爆表

河南大淹水馬路秒消失 見女走欄杆平衡感爆表
太妍《少時貪探》泡麵煮成暗黑料理　Tiffany一吃爆氣：煮一碗四不像給我！

太妍《少時貪探》泡麵煮成暗黑料理　Tiffany一吃爆氣：煮一碗四不像給我！

租重機斜坡起步倒車QQ　噴3千7他自嘲：想跳舞

租重機斜坡起步倒車QQ　噴3千7他自嘲：想跳舞

不接受北京建立新現狀！白宮譴責共軍軍演行動挑釁

不接受北京建立新現狀！白宮譴責共軍軍演行動挑釁

孫鵬.狄鶯熱吻還願慶孫安佐無罪　砲轟「劣質媒體」凌遲兒子：不要再發生

孫鵬.狄鶯熱吻還願慶孫安佐無罪　砲轟「劣質媒體」凌遲兒子：不要再發生

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面