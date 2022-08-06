難抽身又痛苦！「依賴型戀人」像離不開電源的手機　相處3招公開

▲一開始，你會因為依賴型戀人對自己的依賴感到幸福，這時候的他就像一塊甜甜的奶糖。（示意圖，非當事人／取自免費圖庫xFrame）

文／ 段鑫星、李文文、趙亞平

摘自／寶瓶文化《如何擁抱一隻刺蝟：戀愛與婚姻中的人格識別、接納與付出》

愛上依賴型人格者的你會感到疲憊不堪。這段感情好像一件易碎的瓷器，需要你提心吊膽地輕拿輕放。你稍有不慎，它就會變成一地碎片，這些碎片還有可能劃傷你。

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一段成熟的愛情中不是沒有依賴，但這種依賴要適度。依賴型人格者的愛就是「過度」的愛，他們過度依賴另一半的支持、照顧和保護，無法獨立做決定，喜歡將自己的生活與對方的生活「捆綁」起來，他們對分離過度恐懼。他們的內心空虛而不安。他們的依賴往往會讓另一半不堪重負。

愛情似乎有一種魔力，能帶給人們歡樂。因此剛剛遇到一段愛情時，很多人都會有一種眩暈的感覺，自我在這種感覺中變得模糊不清。戀愛中的兩個人如膠似漆，一起吃飯、散步，恨不得二十四小時都在一起。

一開始，你會因為依賴型戀人對自己的依賴感到幸福，這時候的他就像一塊甜甜的奶糖，儘管有些膩，但充斥整個口腔的甜，彷彿奇妙的麻醉劑，麻醉了你的理性。對方的依賴給你帶來了責任感和幸福感，對方成了你「甜蜜的負擔」。

但隨著戀愛的深入，你覺得這種依賴開始逐漸「變質」。他就像一個離不開行動電源的手機，而你就是那個行動電源，你需要隨時滿足他的心理需求，為他「充電」。幾分鐘的離開都會讓他恐慌、焦慮。你們之間的界限愈來愈模糊。你必須保持二十四小時「線上」，你要花費大量時間和他聊天，還要接受他不定時「查勤」。

▲這種親密感更像強力膠水——它讓你無法抽身，用力撕扯只會讓你疼痛。（示意圖，非當事人／取自免費圖庫unsplash）

這種親密感已經不再像奶糖，而更像強力膠水——它讓你無法抽身，用力撕扯只會讓你疼痛。你開始感到無力、疲憊，甚至痛苦，你開始質疑這段感情。

你想結束這段感情，但又於心不忍。因為在這段關係中，你就是他的一切，他用各種方式告訴你，他不能沒有你。由於你的猶豫，他對你的依賴程度逐漸加深；因為他缺乏自信，他對你的言語和行為愈來愈敏感。你隨口說的一句話都會被他掰開、揉碎，他在字裡行間尋找著你要離開的證據。

在戀愛關係中，依賴型人格者不會想著如何讓自己變得更優秀、更具吸引力，而是會選擇經由捆綁和依賴來挽留對方。這樣的感情，讓你疲憊不堪。

如何與依賴型戀人相處？

鼓勵他大膽向前

依賴型人格者最主要的特徵，是他們非常渴望得到別人的關愛，而且非常害怕被戀人拋棄，缺乏安全感。所以，如果你愛上了依賴型人格的他，請適度地陪伴他，多給他鼓勵，增強他的自我價值感。

1、誰給了他依賴的底氣？

依賴型人格者通常自主性差、獨立意識薄弱。他們在做決策之前喜歡參照別人的建議。在生活中，過度的幫助會讓他們的依賴性更強。

你的戀人是不是經常要求你幫他做一些他能夠完成的事情？你在生活中是不是喜歡攬住一切？這種控制感和責任感會讓依賴型人格者的獨立意識愈來愈薄弱。

你可以鼓勵他獨立完成一些事情，幫助他在一點一滴中積累價值感。例如，你的戀人在工作上遇到了困難，想請你幫他解決。你可以讓他先跟你說一下他的想法。在他說完之後，你可以鼓勵他說：「我認為你的想法非常好，你可以試著去做，我相信你可以做到。」

不要像一個指揮官一樣詳細地告訴他做事的流程。如果你不給他獨立思考的機會，他只會愈來愈依賴你。

▲給依賴型戀人自信很重要。（示意圖，非當事人／翻攝自免費圖庫pakutaso）

2、發展他的內在自信

我們總是希望生活一帆風順，希望身邊的人的行為如我們所願。一旦我們發現情況和自己的預期不一樣，就會努力地試著控制和改變。我們要關心當下，接納現實，而不是嘗試控制和改變現實。如果你有一個依賴型人格的戀人，你首先要坦然地接納他。此外，你可以充分地挖掘他的優點。作為他的戀人，你可以給他提供機會，磨練他的自主性，增強他的自信。

你瞭解戀人真正喜歡的東西嗎？依賴型人格者有時會為了滿足他人的需求做出一些努力，卻很少關心自己內心的想法。身為他的戀人，你可以試著瞭解他的興趣、理想等。你會發現他也有獨立做事的熱情。每一個依賴型人格者都是「潛力股」。

在電視劇《我的前半生》中，羅子君是一位全職太太，生活安逸。她對丈夫陳俊生非常依賴。在陳俊生提出離婚時，羅子君非常難過。但是在後期的劇情中，她在經歷了生活的打擊後主動開始學習，最後成長為一名優秀的職場女性。

其實，雖然依賴型人格者喜歡依賴他人，但是他們有著巨大的潛力。所以，在生活中，你可以不斷地鼓勵對方，讓他找回自信。

3、提升他的價值感

「天生我材必有用」。失戀是痛苦的。但是依賴型人格者一旦失戀，就會產生被全世界拋棄的感覺，彷彿他們的整個世界都坍塌了。在生活中，依賴型人格者很難獨立做決定，他們不相信自己的能力。種種表現都說明依賴型人格者極度缺乏價值感。

在生活中，你可以有意識地讓他獨立做決定，例如穿哪件衣服、吃什麼東西。剛開始，如果他無法準確地說出自己的想法，你可以換種問法，例如：「今天我們吃火鍋，還是吃烤肉？」「今天我穿這件黃色衣服，還是那件藍色衣服？」你可以先給他一個選擇的空間。

如果他經過一段時間的練習後，可以不假思索地說出自己的選擇，那麼你就可以將問題的難度提高——「親愛的，今天我們去哪裡吃飯呀？」「我明天穿什麼衣服好呢？」久而久之，他會養成自己做決定的習慣，慢慢走出依賴的牢籠。

★本文摘自寶瓶文化出版《如何擁抱一隻刺蝟：戀愛與婚姻中的人格識別、接納與付出》，兩個相愛的人，就像兩隻刺蝟，既期待靠近彼此，又擔心互相傷害。人格是一面鏡子，我們選擇的戀人，反映了我們的需求，以及我們內心的恐懼。經由該書可以學習──在親密關係中，各種人格類型者會有什麼樣的表現和感受。他們的戀人會有什麼樣的表現和感受。他們為什麼會有這些表現？雙方應該做些什麼，讓愛情更甜蜜？