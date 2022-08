美軍事專家：台灣東部外海神秘長條物　疑似解放軍055型驅逐艦

▲解放軍055型驅逐艦疑似現身台灣東部海域。(圖/翻攝自twitter/@CovertShores)

記者林彥臣/綜合報導

解放軍在台灣周圍劃設6個海空域,進行大規模軍演,美國軍事專家薩頓(H. I. Sutton)在推特上發文表示,在台灣東部外海觀測到一個神祕長條物,疑似是解放軍055型驅逐艦。

薩頓在推特上公布衛星照片指出,可以從照片上看到,海面上有一個神祕長條物,看起來像是軍艦,雖然不是百分之百確認,但是多名經驗豐富的分析師也一致認為有可能。

***BREAKING***#Chinese missile destroyer operating East of #Taiwan this morning. Likely Type-055 Renhai class, described as a cruiser



ID not 100% but agreed probable among multiple experienced #OSINT analysts watching situation pic.twitter.com/M5bY9E7GQ6