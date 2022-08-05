美軍事專家：台灣東部外海神秘長條物　疑似解放軍055型驅逐艦

▲解放軍055型驅逐艦疑似現身台灣東部海域。（圖／翻攝自twitter／@CovertShores）

記者林彥臣／綜合報導

解放軍在台灣周圍劃設6個海空域，進行大規模軍演，美國軍事專家薩頓（H. I. Sutton）在推特上發文表示，在台灣東部外海觀測到一個神祕長條物，疑似是解放軍055型驅逐艦。

薩頓在推特上公布衛星照片指出，可以從照片上看到，海面上有一個神祕長條物，看起來像是軍艦，雖然不是百分之百確認，但是多名經驗豐富的分析師也一致認為有可能。

***BREAKING***#Chinese missile destroyer operating East of #Taiwan this morning. Likely Type-055 Renhai class, described as a cruiser



ID not 100% but agreed probable among multiple experienced #OSINT analysts watching situation pic.twitter.com/M5bY9E7GQ6 — H I Sutton (@CovertShores) August 3, 2022

055型驅逐艦滿載排水量1.3萬噸，最高速度超過30節，續航距離9300公里，鷹擊-18、鷹擊-21反艦飛彈，紅旗-9B防空飛彈，魚-8型火箭助飛魚雷等等。

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