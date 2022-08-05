　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

避軍演！一圖曝日籍航空比別家「多繞超大一圈」　資深航空迷揭密

▲▼資深航空迷分析軍演首日，日籍航空比國籍航空多繞飛一大圈航路。（圖／資深航空迷提供 ）

▲資深航空迷分析軍演首日，日籍航空比國籍航空多繞飛一大圈航路。（圖／資深航空迷提供 ）

記者李姿慧／台北報導

美國眾議院議長裴洛西旋風訪台，中國跳腳環台實彈軍演，交通部借道日本和菲律賓航路改道，讓班機可以順利起降，不過不少人發現日籍航空班機在軍演首日繞飛「好大一圈」，比國籍航空繞更遠，資深航空迷透過一圖分析，指國籍航空多繞10分鐘，日籍航空卻多繞40分鐘，主要是繞行航路都在日本飛航情報區。

中共兵臨城下環台軍演，交通部、外交部為讓航班正常起降，協調日本、菲律賓借道替代航路，往北班機改走日本福岡飛航情報區，往南改走菲律賓馬尼拉飛航情報區，交通部長王國材今(8/5)表示，還沒演訓前，每天航班起降各別有150架，昨(8/4)軍演首日超過150架，未影響起降，影響比較大的是過境300多架昨天只有150架，有一半沒通過台北飛航情報區。

[廣告]請繼續往下閱讀...

有眼尖網友發現，昨(8/4)日籍航空改道航路大多「繞飛好大一圈」，且明顯比國籍航空改道後繞更遠。資深航空迷透過一圖分析，國籍航空往北航線改道後，先往東走再北飛，約增加10分鐘航程，日籍航空往東走後卻往南繞行一圈再北飛，航程約增加40分鐘。

▲▼全日空,ANA Cargo,快遞,貨機,航空貨運,航運,空運,波音767-300F,物流,配送,包裹,電子商務,網購,國際運費。（圖／記者李毓康攝）

▲全日空貨機。（資料圖／記者李毓康攝）

資深航空迷分析，日籍業者通常安全餘裕都會抓得比較大，加上繞行的航路都位於日本飛航情報區，也有對應的備降機場可以使用。因此在替代航路狀況不確定的情況下，日籍業者寧可選擇在機場比較密集的國內線航路，繞行相對比較遠的距離。

不過資深航空迷指出，日籍航空今(8/5)日就沒有繞飛一大圈的情況，日籍航空在看到昨天國籍航空及其他外籍航班借道繞行狀況可以掌握後，今日就都恢復跟其他航空包括國籍航空等一樣的繞行路徑了。

前民航機師于晧瑋表示，各航空公司都有安全評估小組，會評估走哪邊航路比較安全，他昨也觀察到日籍航空航路比較繞，日籍航空比較保守，基於安全考量，會規畫讓旅客安心的航路，會繞比較遠，雖然耗油比較多，時間比較多，增加成本也可能虧本，但為了讓旅客安心，有些航空公司還是會飛較遠航路。

►不用再吸氣縮小腹！男士塑身衣激殺688元超好穿

ET快訊
快訊／數位發展部將掛牌成立　唐鳳任首位部長
美派7架偵察機接近台灣　陸智庫預告：今天軍演「更精彩」
獨／7歲哥帶6歲妹擺攤真相曝！嬤讚乖孫是高手：一次可賣10籃
買了飛機沒人開！　彭博：台灣急缺飛官　需50年才能補齊人手
飛日本轉機「大Delay」！日航1舉動暖炸　他秒起雞皮疙瘩
遊客湧入小琉球浮潛戲水　海巡緊急出動勸離
導彈「直接穿越南港、新店上空」　趙少康轟：哪個國家可以接受
快訊／解放軍10艘軍艦、20架共機「越過海峽中線」
陸外交部警告！　建交國不得與台灣進行任何形式官方往來

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

MIS-C恐破百例！羅一鈞示警「下一波疫情危險族群」

七夕收到1碗泡麵！她掀開見「超厚藍色手捲」嗨翻：老公是天才

死亡率29.2%！　中國附醫投入敗血症研究「8小時找出致命細菌」

飛日本轉機「軍演害Delay」！日航1舉動暖炸　他秒起雞皮疙瘩

56名學生獲頒總統教育奬　蔡英文感佩說：你們韌性鼓勵社會與我

基隆+330！專責病房空床率67.1%　林右昌籲外出「做好3件事」

男友月領32K　卻逼她離職顧小孩！女傻眼：我賺比你多耶

避軍演！一圖曝日籍航空比別家「多繞超大一圈」　資深航空迷揭密

父親節親子同樂　信誼推出「積木玩具國」探索中激發創意

幼兒BNT到貨最新進度！王必勝：下週寄出標準品

粗心老闆打烊拉鐵捲門　出去忘記算鞋高頭撞上

劉子銓成「寵妹魔人」下達禁愛令　若像到趙小僑劉亮佐...笑：不好搞XD

《玩什麼好呢》朴真珠高音太驚豔　翻唱《鬼怪》OST全場陶醉！

滷味攤槍手屍腐爛解剖　學習司法官衝門外乾嘔

台美混血語文力超強！　狂切換12種口音說中文

自駕靈車安全又實用？　車廂放雙人床→露營車

80歲嬤北宜攔車沒人停…　司機開1km回頭：我載妳

比特犬索爾愛擠床討抱　逃安樂死「行為更小心」

百萬網紅「烹食大白鯊」GG了！　2社群帳號遭封…恐判10年以上

許藍方嗆酸民超順「練習2年了」　ㄎㄧㄤ叫派翠克「Eric」...氣炸！

MIS-C恐破百例！羅一鈞示警「下一波疫情危險族群」

七夕收到1碗泡麵！她掀開見「超厚藍色手捲」嗨翻：老公是天才

死亡率29.2%！　中國附醫投入敗血症研究「8小時找出致命細菌」

飛日本轉機「軍演害Delay」！日航1舉動暖炸　他秒起雞皮疙瘩

56名學生獲頒總統教育奬　蔡英文感佩說：你們韌性鼓勵社會與我

基隆+330！專責病房空床率67.1%　林右昌籲外出「做好3件事」

男友月領32K　卻逼她離職顧小孩！女傻眼：我賺比你多耶

避軍演！一圖曝日籍航空比別家「多繞超大一圈」　資深航空迷揭密

父親節親子同樂　信誼推出「積木玩具國」探索中激發創意

幼兒BNT到貨最新進度！王必勝：下週寄出標準品

【廣編】舒酸定X蜷尾家聯名霜淇淋　盛夏美食提醒別讓敏感有機可趁

阿嬤加料香噴噴雞胸肉！　媽拌飯桌邊竟「長出鼻子」狂聞超期待

快訊／數位發展部8月27日掛牌成立　唐鳳任首位部長

喬科維奇未打疫苗無緣羅傑斯盃　參加美網機會恐怕也渺茫

黑狗怕沒飯吃！有家後「飼料總是留一口」　爸嘆：流浪時就是這樣

SCFI雖連八跌　港口壅堵讓供應鏈仍脆弱、今年估仍須忍受高運價

美派7架偵察機接近台灣！　大陸智庫預告：今天軍演「更精彩」

才剛分開幾分鐘！公主柴「狂撲哥懷裡塞奶」　媽目睹被閃瞎超傻眼

獨／龍潭叫賣小兄妹真相曝！嬤讚乖孫是高手：一次可賣10籃高麗菜

孫鵬砲轟「劣質名嘴」凌遲兒子孫安佐：媒體好自為之

「手捏求救字條」她全身狂抖匯款　驚見恐怖5個字！警全戒備

生活熱門新聞

政府花9400萬找裴洛西！四叉貓找到人

「你以為的台灣領空」2圖曝光　藍白酸民惦惦了

又有颱風要生成！　午後大雷雨轟炸

突襲式7區包夾台灣　他驚「中央山脈有船」真相曝光

走進60歲爸媽房間　床頭驚見「保險套」還有手銬

4飛彈穿台「國防部卻不吭聲」　他戳破7關鍵

網紅是渣男！　女網友莫名變小三：他竟帶朋友3P

今天還有軍演嗎？　鄉民刷一整排「喊2字」被推爆

防空警報超安靜！網怒提1事：日本有，台灣卻沒有？

共軍4導彈飛越台上空！網見軌跡圖罵翻

共軍4飛彈穿台！「美中日台反應」一次看

媽在餐廳幫小孩換尿布！員工怒PO「戰後照」

中共軍演環繞！4張照直擊彭佳嶼現況

外送違規破5萬件　審計部籲研議運價

更多熱門

相關新聞

導彈穿越新店、南港上空　他轟：哪個國家可以接受

導彈穿越新店、南港上空　他轟：哪個國家可以接受

根據日本防衛省，中國解放軍於4日下午1時56分起至下午4時，向台灣周遭發射常規彈道飛彈9枚，而其中4枚導彈飛越大台北上空，引發民眾譁然。對於國防部未在第一時間向國人公布飛彈越過台灣上空一事，資深媒體人趙少康痛批中央「全世界有哪一個國家可以接受飛彈飛越國土？」

今天還有軍演嗎？　鄉民刷一整排「喊2字」被推爆

今天還有軍演嗎？　鄉民刷一整排「喊2字」被推爆

日本宣布才知共軍飛彈穿台　網怒批國防部

日本宣布才知共軍飛彈穿台　網怒批國防部

快訊／共軍再跨海峽中線　國軍出動岸置飛彈應處

快訊／共軍再跨海峽中線　國軍出動岸置飛彈應處

「中共已抓到底線」飛彈穿台成日常？網：隨意飛了

「中共已抓到底線」飛彈穿台成日常？網：隨意飛了

關鍵字：

軍演中國共軍航路日籍航空國籍航空繞飛

讀者迴響

熱門新聞

偷拍小姨子！色姊夫珍藏941個檔案　她被看光光崩潰

人夫偷吃女山友玩車震　她喊：那晚特別強

中共宣布逼退美國航母「雷根號」！解放軍少將：在台灣以東設置靶場

陸平台下架田馥甄歌曲：直接封殺

即／裴洛西：目標不是改變地區或台灣現狀

共軍4飛彈首穿台灣　國防部3點回應

大陸若出一招「台灣就差不多了」　前陸軍副司令：美國也幫不了我們

別拿訪台當藉口！裴洛西要求中國停止對台射飛彈

快訊／裴洛西抵達日本東京　中國大使發出警告

藥品女業務穿內褲睡老闆　正宮大罵：老母狗

快訊／共軍東風系列彈道導彈飛越台北上空　國防部深夜回應了

快訊／飛彈軌跡曝光！日防衛省：中國導彈有4枚飛越台灣本島上空

警政系統「全台癱瘓」勤務停擺！基層警崩潰：救我

金剛悄回台想給女友驚喜！

炎亞綸遭自創品牌「微博團隊」切割！

更多

最夯影音

更多
粗心老闆打烊拉鐵捲門　出去忘記算鞋高頭撞上

粗心老闆打烊拉鐵捲門　出去忘記算鞋高頭撞上
劉子銓成「寵妹魔人」下達禁愛令　若像到趙小僑劉亮佐...笑：不好搞XD

劉子銓成「寵妹魔人」下達禁愛令　若像到趙小僑劉亮佐...笑：不好搞XD

《玩什麼好呢》朴真珠高音太驚豔　翻唱《鬼怪》OST全場陶醉！

《玩什麼好呢》朴真珠高音太驚豔　翻唱《鬼怪》OST全場陶醉！

滷味攤槍手屍腐爛解剖　學習司法官衝門外乾嘔

滷味攤槍手屍腐爛解剖　學習司法官衝門外乾嘔

台美混血語文力超強！　狂切換12種口音說中文

台美混血語文力超強！　狂切換12種口音說中文

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面