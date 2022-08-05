避軍演！一圖曝日籍航空比別家「多繞超大一圈」　資深航空迷揭密

▲資深航空迷分析軍演首日，日籍航空比國籍航空多繞飛一大圈航路。（圖／資深航空迷提供 ）

記者李姿慧／台北報導

美國眾議院議長裴洛西旋風訪台，中國跳腳環台實彈軍演，交通部借道日本和菲律賓航路改道，讓班機可以順利起降，不過不少人發現日籍航空班機在軍演首日繞飛「好大一圈」，比國籍航空繞更遠，資深航空迷透過一圖分析，指國籍航空多繞10分鐘，日籍航空卻多繞40分鐘，主要是繞行航路都在日本飛航情報區。

中共兵臨城下環台軍演，交通部、外交部為讓航班正常起降，協調日本、菲律賓借道替代航路，往北班機改走日本福岡飛航情報區，往南改走菲律賓馬尼拉飛航情報區，交通部長王國材今(8/5)表示，還沒演訓前，每天航班起降各別有150架，昨(8/4)軍演首日超過150架，未影響起降，影響比較大的是過境300多架昨天只有150架，有一半沒通過台北飛航情報區。

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有眼尖網友發現，昨(8/4)日籍航空改道航路大多「繞飛好大一圈」，且明顯比國籍航空改道後繞更遠。資深航空迷透過一圖分析，國籍航空往北航線改道後，先往東走再北飛，約增加10分鐘航程，日籍航空往東走後卻往南繞行一圈再北飛，航程約增加40分鐘。

▲全日空貨機。（資料圖／記者李毓康攝）

資深航空迷分析，日籍業者通常安全餘裕都會抓得比較大，加上繞行的航路都位於日本飛航情報區，也有對應的備降機場可以使用。因此在替代航路狀況不確定的情況下，日籍業者寧可選擇在機場比較密集的國內線航路，繞行相對比較遠的距離。

不過資深航空迷指出，日籍航空今(8/5)日就沒有繞飛一大圈的情況，日籍航空在看到昨天國籍航空及其他外籍航班借道繞行狀況可以掌握後，今日就都恢復跟其他航空包括國籍航空等一樣的繞行路徑了。

前民航機師于晧瑋表示，各航空公司都有安全評估小組，會評估走哪邊航路比較安全，他昨也觀察到日籍航空航路比較繞，日籍航空比較保守，基於安全考量，會規畫讓旅客安心的航路，會繞比較遠，雖然耗油比較多，時間比較多，增加成本也可能虧本，但為了讓旅客安心，有些航空公司還是會飛較遠航路。