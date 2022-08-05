「中共已抓到底線」飛彈穿台成日常？　網怒轟GG：隨意飛了

▲共軍軍演。（圖／路透社）



網搜小組／劉維榛報導

中共解放軍先是突襲式7區夾台，又狂射11枚東風系列彈道飛彈，其中4枚穿越台灣上空，而軍演要持續到明天，我國防部仍秉持「備戰不求戰之原則」。對此，一名網友直呼大事不妙，「國防部還日本自衛隊公布消息才承認，完全感覺不到抵抗能力？」接著拋問「所以以後飛彈經過台灣會變日常嗎？」

一名網友在PTT冒冷汗直呼，「中共說軍演就軍演，直接侵略臺灣領海領空，國防部還日本自衛隊公布消息才承認，完全感覺不到抵抗能力？」

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對此，原PO崩潰求問，「所以以後飛彈經過台灣會變日常嗎？」「中共看到台灣這麼軟後會不定期射飛彈嗎？」

底下網友熱議，「沒錯，三不五時就演習封鎖台灣海空」、「 會喔，他們已經知道底線在哪了，台灣是軟仔」、「中線沒了就很慘，現在飛彈都能隨意飛了」、「沒錯，每週都飛5天，休兩天」、「見證歷史，哭了，乾」、「練習準度？」「有一就有二」。

不過另一派網友無感直呼，「錢很多跟數據要收集，就讓他這樣吧」、「北韓射了這麼多年，南韓人有怎樣嗎」、「要清庫存」、「有錢人喜歡射幾發，隨便他」。

▲網友討論熱烈。（圖／翻攝PTT）



稍早國防部也做出最新聲明，針對中共軍機、軍艦跨越海峽中線活動一事，我國國軍運用各種監偵機制，嚴密監控敵情狀況，除於第一時間廣播告警，並運用空中偵巡兵力、海軍艦艇，以及岸置飛彈系統適切應處。

國防部指出，共軍此次軍演，不論是發射彈道飛彈，或是刻意踰越海峽中線進行演習，均屬高度挑釁行為。國軍將秉持備戰不求戰之原則，更以「不升高衝突、不引發爭端」的態度，軍民同心協力，堅定捍衛主權和國家安全。