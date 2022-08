美派7架偵察機接近台灣！　大陸智庫預告：今天軍演「更精彩」

▲5日有7架美國偵察預警機接近台灣。(圖/翻攝自南海戰略態勢感知推特)

記者鄭思楠/綜合報導

解放軍4日起「環繞台灣」實彈演習3天,據大陸官方智庫、北京大學旗下「南海戰略態勢感知計劃」(SCSPI)5日中午在微博發布監測資訊指出,美軍今日已派出至少7架各型偵察預警飛機,前往台灣島周邊空域。該帳號預告,「這種跡象表明,今天解放軍的演習將更複雜、更精彩。」

SCSPI隸屬於北京大學海洋戰略研究中心,據其公布資訊,8月5日,美國共派出1架RC-135V、1架RC-135S、3架P-8A、1架E-3G和1架U-2S,共7架各型偵察預警飛機前往台灣周邊空域,並有6架加油機提供支援。

SCSPI稱,美軍的這些動向也表明,今天共軍的演習將更複雜、更精彩。

陸網看後興奮表示,「所以東風只是開胃菜」、「美國就是地球之癌啊」、「它們過來,剛好可以給我們部隊鍛煉鍛煉」、「你們飛機為啥要撞我們導彈呢」、「更複雜!更精彩!一整個期待住了!今天一定要讓島民看到或者感受到從頭頂上飛過去哦」。

路透引述台灣知情人士消息指出,5日上午,約10艘中國軍艦越過海峽中線並停留在該區,另有約20架共機短暫越過中線,目前台灣海軍船艦正針對中國海軍活動進行密切監控。

白宮國安會戰略溝通協調官柯比(John Kirby)5日譴責,中國對眾院議長裴洛西訪台反應過度,美國未來數周也將循標準海空路線,穿越台灣海峽,繼續展現對台支持。

PLA Exercises Day 2: US military strengthens aerial ISR operations around Taiwan island, at least 1 RC-135S, 1 RC-135V, 3 P-8As, 1 E-3G, 1 U-2S are on the spot, supported by 6 KC-135 tankers, August 5. #Pelosi #Taiwan pic.twitter.com/VlzRE7qUeN