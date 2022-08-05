美派7架偵察機接近台灣！　大陸智庫預告：今天軍演「更精彩」

▲5日有7架美國偵察預警機接近台灣。（圖／翻攝自南海戰略態勢感知推特）

記者鄭思楠／綜合報導

解放軍4日起「環繞台灣」實彈演習3天，據大陸官方智庫、北京大學旗下「南海戰略態勢感知計劃」（SCSPI）5日中午在微博發布監測資訊指出，美軍今日已派出至少7架各型偵察預警飛機，前往台灣島周邊空域。該帳號預告，「這種跡象表明，今天解放軍的演習將更複雜、更精彩。」

SCSPI隸屬於北京大學海洋戰略研究中心，據其公布資訊，8月5日，美國共派出1架RC-135V、1架RC-135S、3架P-8A、1架E-3G和1架U-2S，共7架各型偵察預警飛機前往台灣周邊空域，並有6架加油機提供支援。

SCSPI稱，美軍的這些動向也表明，今天共軍的演習將更複雜、更精彩。

陸網看後興奮表示，「所以東風只是開胃菜」、「美國就是地球之癌啊」、「它們過來，剛好可以給我們部隊鍛煉鍛煉」、「你們飛機為啥要撞我們導彈呢」、「更複雜！更精彩！一整個期待住了！今天一定要讓島民看到或者感受到從頭頂上飛過去哦」。

路透引述台灣知情人士消息指出，5日上午，約10艘中國軍艦越過海峽中線並停留在該區，另有約20架共機短暫越過中線，目前台灣海軍船艦正針對中國海軍活動進行密切監控。

白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）5日譴責，中國對眾院議長裴洛西訪台反應過度，美國未來數周也將循標準海空路線，穿越台灣海峽，繼續展現對台支持。