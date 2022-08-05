消費30次就可以抽獎！高雄「三民認同卡」問世　發行數達1萬張

▲高雄市河堤商圈於8月4日宣布推出「三民認同卡」，發行數量高達1萬張。（圖／翻攝自高雄市政府全球資訊網）

實習記者李鎮宇／高雄報導

高雄河堤商圈推動轉型活動，於昨（4）日宣布推出「三民認同卡」，發行數量高達1萬張，其中的3千張會發給弱勢團體。民眾可到特約店家索取認同卡，加入商店會員或上網路平台註冊，即可在特約店家享有會員優惠或來店禮等，每月消費滿30次還可以參加摸彩。

高雄市三民區河堤商圈發展協會宣布，因得到150萬元的「雲世代計畫」經費，所以推動商圈數位轉型，將推出「三民認同卡」1萬張，期望在後疫情時代，邁向無接觸消費模式；另外，近期將啟動數位平台「高雄雲」APP，連結店家與消費者，形成在地消費以及循環經濟。最終目標為讓河堤商圈帶動起三民區的經濟，使三民區變得更繁榮進步。

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河堤商圈發展協會王鐘賢理事長表示，發行1 萬張的實體「三民認同卡」，對於商家而言就是增加1萬位潛在客戶。其中有3千張將給予弱勢團體，落實社會公益的推動，剩餘的卡則交由合約店家送給顧客。目前的簽約業者約有200家，不僅餐飲、文創、藥局，甚至眼鏡行都有，其中某些店家還有認同卡優惠，好比灑椒的麻辣鴛鴦鍋持卡消費並集點便可換價值200元的肉盤，以及芳師傅的消費就送50元小菜等好康。

▲本次認同卡的圖案造型以「科技喵」為主角設計。（圖／翻攝自高雄市政府全球資訊網）

發展協會接著指出，認同卡是由200間以上的三民區商家共同開發，製作出符合店家需求的數位工具，好比有大數據紀錄服務平台，與辨識感應等功能的APP。未來大家可向特約店家拿取認同卡或上平台註冊，便可得到會員優惠和來店禮等，每月滿30次消費還有摸彩活動。另外，持續推動的「青創進駐商圈」補助計畫，20 歲到45歲皆可申請進駐指定商圈，最高可享50萬元的店租補助與數位轉型費用。

目前持續受理店家報名加入特約，高雄幣平台與Google地圖所有權、商品店商上架、多元支付等等，這些將由商圈工作人員協助完成。店家成功加入特約後，可獲得CRM會員管理平台，還能查看消費者和來電高峰等資料，以便進行管理。商圈未來還規劃了點數儲值的功能，並與政府合作推出電子錢包、數位消費券，提供更多的數位服務。

本次三民認同卡的圖案造型，是有著「藝術家里長」之稱的謝錫元（知名畫家馬里斯）所設計，一共4款卡片樣式皆以「科技喵」為主角。謝錫元里長解釋，「這次的貓有數位感，融合晶片形象，傳達雲端概念」。他在最後表示期待，「希望傳達公益精神，結合商圈印象表達商圈共榮的理念」。