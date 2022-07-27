女房客喝兩杯醉倒　醒來驚見房東趴身上...下體還掛保險套！

▲高雄一名女子遭房東性侵。（示意圖／達志影像）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名蔡姓房東約女房客去廟宇參拜回來之後，女房客表示自己肌肉痛，蔡姓房東主動幫她拔罐治療，之後跟她在房間內喝酒，女房客酒醉驚醒後發現，蔡姓房東不但趴在自己身上，下體還掛著保險套，立刻奪門而出；事後蔡男挨告「乘機性交」，他辯稱「我忘記問她是否願意跟我發生性行為」，被檢方起訴。

蔡姓房東在三民區有多間套房出租，同時自己也在同棟套房內自住，其中有一名女房客跟他在5月21日到廟宇拜拜，回來之後，女房客表示自己肌肉酸痛，蔡姓房東自稱會拔罐，就在女房客的套房中拔罐，之後2人就喝酒聊天。

▲酒醉的女房客醒來之後，發現房東趴在自己身上，下體還掛有保險套。（示意圖／達志影像）

女房客不勝酒力醉倒，清醒後發現蔡男趴在自己身上，下體還掛著保險套，嚇到立刻奪門報警，蔡男也因此挨告。不過，蔡男在偵查庭的時候跟檢察官表述：「當時喝醉了，直覺身邊躺著是自己女友，就想要做愛，所以就將女房客的內褲褪下，跟她發生了性關係」，「我忘記詢問她是否願意跟我發生性關係。」

檢察官認為蔡姓房東趁她酒醉「性交」的確構成「乘機性交」，於是將他起訴，同時女房客也懷疑蔡男有在酒裡下藥，不然自己不可能喝2杯就醉倒，不過經過毒物檢驗，並未在她的檢體當中查到任何毒物反應，這部分並不成立。