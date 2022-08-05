裴洛西訪日行程曝光！與首相談台海後　到國會旁聽「安倍悼詞」

記者王佩翊／編譯

美國眾議院議長裴洛西正在亞洲進行參訪行程，她4日下午10時左右率代表團從南韓飛抵駐日美軍橫田基地。而她5日上午也在日本首相公邸與岸田文雄共進早餐，並進行會談。會中兩人共同針對中國大陸為反抗裴洛西訪台而提高軍事緊張一事進行協議。裴洛西稍晚將會到眾議院本會議旁聽，屆時眾議院議長細田博之會發表對已故前首相安倍晉三的悼詞。

▲裴洛西4日晚間抵達日本，5日將展開一系列行程。（圖／路透）



根據《時事通信社》報導，裴洛西稍早在首相公邸與岸田文雄共進早餐，兩人也同時進行會談。岸田文雄在會談中表示，「中國的行為不論是對地區或是國際社會的和平與安定，都造成嚴峻影響。」而雙方也確認，為維持台海和平與安定，日美將繼續緊密合作。

▲日本岸田文雄5日上午與美國眾議院議長裴洛西會晤。（圖／路透）



中國4日下午在軍演中發射9枚飛彈，其中疑似有5枚落入日本專屬經濟區，日本防衛大臣岸信夫4日已經對此發表嚴厲譴責，日方也已就外交管道對中發表抗議。岸田文雄5日上午在與裴洛西的會談中則提到，中國的行為已經對日本的安全保障與國民安全造成巨大問題，對此強烈譴責並嚴正抗議。

裴洛西5日將參訪日本國會，同時在眾議院本會議旁聽。根據多名消息人士透露，在眾議院本會議中，眾院議長細田博之將會朗讀前首相安倍晉三的悼詞。待國會結束後，裴洛西也將與細田博之在議長公邸進行會談。

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