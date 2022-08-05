幫羅福助炒股獲利數億　「股市諸葛」棄保潛逃遭通緝

記者黃翊婷／綜合報導

有「股市諸葛」之稱的證券分析師鄭光育因勾結前立委羅福助炒股，被判刑10年，後來又捲入松崗、捷泰、康友等炒股案。台北地院近日針對捷泰炒股案開庭審理，但鄭光育經傳喚、拘提皆未出庭，因此裁定沒入200萬元保證金，並對他發布通緝。

▲鄭光育（右）有有「股市諸葛」之稱。（資料照／記者劉昌松攝）

鄭光育曾和前立委羅福助（通緝中）炒作吉祥全球、佳必琪2檔股票，坑殺投資人，金額高達數億元，因此被判處有期徒刑10年，案件仍在審理當中。但鄭光育後續又捲入松崗、捷泰、康友等炒股案，在捷泰炒股案中，鄭光育與有「借殼大戶」之稱的股市作手鄧福鈞聯手，從2017年上半年開始炒作捷泰股價，同年7月倒貨，坑殺不知情散戶，不法獲利約數百萬元。

台北地檢署2019年1月9日指揮台北市調處兵分20路，搜索約談包含鄧、鄭2人在內共15人，並於去年5月起訴鄧、鄭及另外2人。然而，鄭光育在去年10月台北地院召開準備程序庭時，明明被告知同年11月29日要開庭，卻拒不到庭，今年2月、6月經傳喚、拘提也沒有現身，最終被台北地院合議庭認定已經逃匿，裁定沒入200萬元保證金，同時發布通緝。

至於同樣被通緝的前立委羅福助，據了解，他已經潛逃至中國。不過，2020年間爆出其姪子羅貫綸擁有新店多筆房地產，遭到家族成員覬覦，導致他公司名下的不動產不慎淪入法拍市場，一拍總底價約3.84億元，共約656坪。