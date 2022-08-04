共軍4枚導彈「飛越台北上空」！鄉民看軌跡圖崩潰：要相信日本嗎？

▲共軍實彈射擊軍演，日本防衛省推定：4枚飛彈經過台灣上空。（圖／翻攝日本防衛省）



記者柯振中／綜合報導

【深夜11：22更新】：對此，國防部4日深夜回應，國軍運用監偵系統，可精準掌握東風系列飛彈的彈道，預測落點為東部海域，對本島不會構成危害，因此不會有後續因應或發布警報。

中共解放軍4日中午開始軍演，向台灣東北部、西南部周邊海域發射多枚飛彈，而日本防衛省4日晚間公布飛彈軌跡圖，有4枚飛彈經過台灣本島上空，引起廣泛討論。對此，也有許多網友感到不解，不曉得要相信政府，還是要相信日本。

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日媒NHK報導，日本防衛省4日晚間公布推定軌跡圖，中國4日下午3點到4點發射的東風系列彈道飛彈中，有5枚落在沖繩縣波照間島西南的日本專屬經濟區（EEZ），另外一枚則是落在日本專屬經濟區外，沖繩縣與那國島西北偏北的中國訓練區。

此外，日本防衛省依據推定圖的資料表示，中國發射的5枚飛彈當中，有4枚經過台灣本島上空。

▲PTT熱烈討論。（圖／翻攝PTT）



這項消息傳出後，立刻引發熱烈討論，有不少網友留言回應，「這個政府跟日本你相信哪個」、「相信政府，日本自衛隊的推定能信嗎」、「不相信政府卻要相信日本？咦」、「美國在台協會位在台北，不太相信」、「千萬別抬頭」、「相信國家、相信政府。不信謠、不傳謠」、「相信政府，日本自衛隊的推定能信嗎？」不過，也有人抱持懷疑的態度，「總不可能日本也中共同路人造謠300萬吧」、「日本人，局外不會說謊吧」、「日本騙台灣幹嘛」、「比較相信日本+1。」

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