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台南市反毒暨交通安全音樂會　酷龍具俊曄、玖壹壹邀您搖擺一夏

▲台南市反毒暨交通安全音樂會，酷龍具俊曄、搖滾天團玖壹壹等邀民眾來搖擺一夏。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市反毒暨交通安全音樂會，酷龍具俊曄、搖滾天團玖壹壹等邀民眾來搖擺一夏。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

由台南市政府主辦，今年暑假最「搖擺」的音樂會將於8月7日晚上在市府西側廣場舉行，由於演出卡司陣容堅強，預計將吸引大批民眾參加。

台南市政府表示，活動當日部分路段將有交通管制，並開放西南榕大道、西拉雅廣場周邊人行道停放機車，此外也提供接駁車到會場，請民眾多加運用大眾運輸工具。

▲台南市反毒暨交通安全音樂會，酷龍具俊曄、搖滾天團玖壹壹等邀民眾來搖擺一夏。（圖／記者林悅翻攝，下同）
這次音樂會以反毒和交通安全宣導為主題，市府別出心裁結合最流行的搖滾音樂元素，霸氣請來「韓流始祖」酷龍具俊曄、搖滾天團玖壹壹、爆紅偶像高爾宣、壞特?te、閻奕格、黃瑋昕等巨星演出，讓歌迷幸福感爆棚。

台南市政府表示，本次活動是具俊曄（DJ Koo）成為台灣女婿後首次參與國內公益性活動，預計帶來長達40分鐘的DJ秀，由於他帶動現場氛圍的功力超強，常讓現場觀眾跟著唱跳High到最高點，喜愛韓流音樂的歌迷千萬不能錯過。

為維持會場周邊交通順暢，市府規劃8/7當日自下午3點起至晚上10點，南島路及東西南榕大道進行交通管制，建平路南往北方向則於晚上7點至10點間視情況彈性管制，如有經過該路段請提早改道。

另外為方便民眾停車，當日西南榕大道、西拉雅廣場周邊人行道(不含南島路)、中華西路人行道(府前路至南島路)、府前路人行道(市政中心至永華一街)、建平路(永華路二段至怡平路)、新南國小周邊人行道、金城國中周邊人行道均開放機車停放。汽車部分則可停放周邊停車場及東南榕大道路邊停車格位、建平三街臨時停車場，請民眾依停車規劃停放，並保持行人通行空間，切勿任意違規停放，以免受罰。

▲台南市反毒暨交通安全音樂會，酷龍具俊曄、搖滾天團玖壹壹等邀民眾來搖擺一夏。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市府表示，台南市公車有0左路、6路、10路、14路、19路等多班公車可抵達會場，為疏運大量民眾，並增設台南火車站北站至會場的接駁車，詳細路線及時間請上臉書粉絲專頁「運轉臺南好交通」查詢。另外為配合建平路彈性交通管制，市區公車於晚上7點至10點取消「二二八公園」站位，請搭乘民眾注意提早因應。

市府特別提醒，請參與活動者確實戴好口罩並做好手部清潔、維持社交距離，盡速完整接種疫苗，以保護自己和家人健康。如有發燒或疑似接觸確診者，請避免到現場，可在家收看本市有線電視第三公用頻道，或臉書「臺南TODAY」粉絲專頁直播。

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