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台南建城400年藍軍望規劃永續活動　讓世界認識台南之美

▲台南市建城將滿400年，市議會國民黨團希望市府能規相關活動，讓世界看到台南文化之美。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市建城將滿400年，市議會國民黨團希望市府能規相關活動，讓世界看到台南文化之美。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市建城將滿400年，市議會國民黨團表示，文化古都就該展現文化之美，台南安南、西港三個文化保存武陣頭，將在今年總統府國慶大典演出，六甲百年陶瓷創作也由鄉親捐贈給市府典藏，市府也計畫爭取2024年台灣燈會在台南展出，黨團議員希望市府能規相關活動，讓世界看到台南文化之美。

尤榮智議員指出，台南是文化古都應更珍惜古物，六甲鄉民張添德無意間發現祖父藏在古厝屋頂的百年陶瓷創作，數量有百幅，經成大蕭瓊瑞教授專業鑑定後捐贈給台南市政府，希望市府珍惜孫找出來，希望文化局珍惜，隆田文資園區開園了，位處四鐵共構，有保存一些古早機械保留給觀光客觀賞很好，希望市府能大力行銷吸引觀光客前往參觀。

▲台南市建城將滿400年，市議會國民黨團希望市府能規相關活動，讓世界看到台南文化之美。（圖／記者林悅翻攝，下同）

方一峰說，台南西港廣慈宮金獅陣、七股寶安宮白鶴陣、安南區興安宮金獅陣等三個武陣頭，都是台南市定的文化保存團體，同時獲邀十月十日到總統府國慶大典表演，是對文化資產的肯定也是台南市的光榮，希望制服或車資能主動補助經費，積極對陣頭文化要有實質補助讓他們感受。

▲台南市建城將滿400年，市議會國民黨團希望市府能規相關活動，讓世界看到台南文化之美。（圖／記者林悅翻攝，下同）

曾培雅也希望，台南建城400年規劃很多活動不要曇花一現，2024年爭取台灣燈會在台南舉辦，希望爭取成功並且辦的有聲有色，文化中心外牆脫落設備老舊，二千萬設計圖已完成，希望二億的重建經費也能到位，能讓台南孩子在整建後的文化中心表演。

▲台南市建城將滿400年，市議會國民黨團希望市府能規相關活動，讓世界看到台南文化之美。（圖／記者林悅翻攝，下同）

林美燕說，比爾蓋茲從小喜歡閱讀，培養豐富知識，台南有45座圖書館，喜樹圖書館和安平圖書館都在八十幾年興建，閱讀空間改造更新，藏書不足閱覽區不明顯，請進行全台南圖書館總體檢。

▲台南市建城將滿400年，市議會國民黨團希望市府能規相關活動，讓世界看到台南文化之美。（圖／記者林悅翻攝，下同）

蔡育輝表示，溪北唯一引以為傲的國家圖書館原先預定110年1月1日完工，跳票，鄉親一直問到底建不建？今年7月終於由跟綠營關係非常好的公司得標，預計114年啟用，預算也從近25億元增加到35億元，但內部規劃只以典藏為主，演藝廳只有小小的500個座位，新營文化中心演出空間不大，維也納合唱團演出，演藝廳爆滿，500個座位真的不足，請擴大演藝廳座位，請市府不要忽視新營人的心聲。

▲台南市建城將滿400年，市議會國民黨團希望市府能規相關活動，讓世界看到台南文化之美。（圖／記者林悅翻攝，下同）

王家貞說，孔廟文化基金會成立十年連個官網都沒有，既然成立基金會就該如台北孔廟班，認真對外宣傳基金會事功，潘執行長曾同意架設網站但因在月前猝逝，目前基金會董事會同意讓文資處長暫代，逝者已矣來者可追，希望一個月後能看到孔廟文化基金會的官網上架。

▲台南市建城將滿400年，市議會國民黨團希望市府能規相關活動，讓世界看到台南文化之美。（圖／記者林悅翻攝，下同）

蔡淑惠說，方舟周邊假日都有街頭藝人表演，觀旅局在船屋正中間也安排打擊樂團演出，遊客覺得很吵，街頭藝人也覺得不受尊重，請觀光旅遊局思考錯開時間，另外，街頭藝人是文化局藝術發展科審核，審核的人員官威太大，動輒說要取消街頭藝人資格，接到很多街頭藝人陳情，文化局應重視。

林燕祝則對於台南觀光的永續發展提出三點建議，包含「透過完整的旅遊規劃、一鄉一活動一村一特色、、旅客自律業者盡責」，落實永續觀光的精神。因Covid-19疫情影響所推動「安心旅遊」政策，僅是短暫讓業者的收入增加，並不是一個長久之際，要觀光局研擬如何讓旅客來到台南不止是一次性的消費。

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