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交男友半年　妹子「脫口3字」媽臉垮：有性行為了？年輕人長知識

▲▼ 情侶,夫妻,抓姦,同睡,恩愛（圖／記者劉維榛攝）

▲原PO和男友交往半年。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

不同世代的用詞、觀念常會不同，有時可能就會出現代溝，就有一名女網友發文表示，日前她告訴媽媽自己其實已經交男友，且兩人已「在一起」半年，怎料對方臉色大變。而真相曝光後，讓一票網友驚呆。

這名女網友在Dcard上，以「男女朋友『在一起』等於有過性行為嗎」為題發文，提到她前陣子交了第一個男友，因為心想穩定一點再和媽媽分享這個好消息，所以半年後才開口。她當下告訴媽媽，她和男友已經「在一起」半年了，怎料對方馬上變臉，反問兩人已有性行為？

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原PO聽到後趕緊否認，結果媽媽則回應，交往就說交往，何必說在一起？接著解釋「在一起」是指有發生過性行為。與此同時，她想起自己曾問表哥和女友在一起多久？結果阿姨（表哥的媽媽）也變臉，並解釋雙方沒有在一起，只是交往而已。對此，原PO就好奇大家也有聽過「在一起=有過性行為」的說法嗎？

▲性愛。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲底下網友看呆，但也有人的媽媽聽過此說法。（示意圖／取自Pexels）

貼文曝光後，底下一票網友看呆表示，「好怪喔！完全沒這個概念，可能是老一輩對文字產生偏誤」、「從沒聽過這個說法，可能是老一輩的用法」、「長知識了」。不過也有網友回應，「我媽也這樣說！直到後來我懶得跟她解釋，就直接跟她說，你這個想法落後的人，改正一下年輕人說詞」、「我媽也是！跟你們家年紀差不多，這是他們老一輩的說法，第一次說我跟男友在一起時，她的反應也是這樣」。

此外，也有網友表示，「媽媽說，要用台語解釋，在一起的台語是ㄉㄠˋㄉㄧㄥˇ欸 ！就是合在一起，發生關係，所以還是有差別，用國語還真的不知道」、「我覺得可能是老一輩含蓄的說法，看八點檔如果要說上床，都會說在一起」、「八點檔都說作伙」。

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