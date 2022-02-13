　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

YouTuber老高播放「驚破10億次」　3年恐怖收入曝光

「老高與小茉 」頻道經營3年，訂閱破400萬人，總播放量破10億次。（翻攝自老高與小茉頻道）

▲談話型YouTuber老高在短短3年就獲得了400萬人訂閱，名列台灣2020年度熱門創作者榜首，連蔡依林的〈甜祕密〉MV也找來老高加持，如今播放量已突破10億次。

圖文／鏡週刊

老高曾表示，自己的月收入可買下5頭神戶和牛，這引起了另一位YouTuber郭煒的研究興趣，郭煒粗略換算，老高的月收入約合60萬人民幣、新台幣300萬元。

郭煒計算老高的月收入約合新台幣300萬元，3年收入數字超驚人。（翻攝自Silver郭煒頻道）

▲YouTuber郭煒。

[廣告]請繼續往下閱讀...

那麼，3年來，老高的YouTube頻道又帶來了多少收入呢？郭煒按照網上查詢的資料，表示每1,000個YouTube觀看量，大概有2美元收入，換算下來，老高的10億次播放量至少為他帶來200萬美元、約合新台幣5,600萬元的進帳。

另外，郭煒找到與老高粉絲數相近的另一位的頻道經營者Graham Stephan比較。雖然Graham的影片總播放量只有老高的3分之一，但Graham在自家頻道展示的總收入高達500萬美元、約合新台幣1.4億元。

蔡依林的〈甜祕密〉MV講述人魚傳說，也找來老高加持開場。（翻攝自〈甜祕密〉）

▲蔡依林的〈甜祕密〉MV也找來老高加持。

與老高相比，Graham的影片並不長，播放量也不高，因此郭煒結論：「老高的收入只能比他（Graham）高，不會比他少。」郭煒估算，老高3年在YouTube所獲得的未稅收入應該在1,000萬美元，約新台幣2.8億元。

老高出生於中國大連市，現年41歲的他畢業於大連理工大學，2004年移居日本，因此認識了日籍華裔老婆小茉，兩人於2009年結婚，並在2018年5月開始經營YouTube頻道，以睡前故事的方式，講述關於幽浮（UFO）、生命起源、未來預言、大洪水與諾亞方舟等都市傳說與世界趣聞。

老高的頻道主要聊各種都市傳說，其中一支講解「海有多深」已獲得1,140萬次播放量。（翻攝自老高與小茉頻道）

▲老高3年在YouTube所獲得的未稅收入應該在1,000萬美元，約新台幣2.8億元。

有趣的是，經營YouTube頻道並不是老高的正職。老高收入的真正數字是多少呢？關於這個問題，以後再請老高收專門做一期影片為大家講解。

【點擊下方「查看原始文章」看完整全文】

更多鏡週刊報導
瘦子驚爆5年後退休？　鄰居小孩一封信讓他感動了
分享每週運勢遭網酸蹭明金成猝逝　唐綺陽嘆一日情緒是修行
台灣燈會紙風車劇團攜手合作　「愛虎」手指愛心萌翻

►「心機睡衣」一穿上癮

ET快訊
唐綺陽提醒「本週小心1事」！　衝動行事後悔莫及
快訊／新北確診設計師到台中訪客　5接觸者PCR出爐
快訊／賴清德明凌晨解隔　特使團全員PCR結果出爐
巧遇弟妹逛夜市！走近傻眼「男的不是我弟」　她急撥電話綠慘了
YouTuber老高播放「驚破10億次」　3年恐怖收入曝光
北市停車格擬漲價！　西門町、信義商圈受影響
孫生女友超辣「入浴照」曝光　只剩泡沫遮重點網暴動
涉殺2幼子！空軍上兵輕生現況曝光　妻一度拒簽放棄急救同意書

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

YouTuber老高播放「驚破10億次」　3年恐怖收入曝光

妹子第一次捐血領到「這贈品」超驚豔　過來人秒羨慕：只拿過牛奶

成功高中取消早自習與朝會　北市教育局：各校可自行決定

巧遇弟妹逛夜市！一走近傻眼「男的不是我弟」　她急撥電話綠慘了

汐止手搖店2員工基因序列搞錯！指揮中心更正：和桃機、西提、亞旭相關

今晚雨彈先來襲！明天冷空氣接力報到　一圖秒懂未來一週天氣

「你要當爸爸了！」他一聽頭炸綠光：我有結紮　網風向一面倒

快訊／確診新店設計師高病毒量曾到台中洽公　5人匡列急採檢

剛過完火辣情人夜…女友笑喊「你要當爸了」　他揭1真相頭頂綠爆

還有時間換！情人節「11大禁忌禮品」別買　送了秒分手

父子自製鳥兒「垃圾換食」機　聰明喜鵲1年間狂撿9千垃圾

吳宗憲合體「22年前舊愛」　想再生兩個...勸温嵐「未婚先懷孕」

日網友教做超Q彈「布丁狗」　數十秒狂晃片萌暈3百萬人！

拖板車內輪差騎士險輾入車底　驚悚畫面曝網歪樓：狗好聰明

柯基散步見「鵝幫派」秒繞道　2鵝伸長脖子狂追：交過路費

高雄金獅湖步道「驚見白骨」　車鑰匙解開身分...已失蹤4年

布匹斜塔疊8層沿路搖晃5km　一旁車輛嚇壞...全都閃超遠

「用過的輕便雨衣」怎麼收納？　發明人示範3步驟20秒內完成！

楊祐寧「演藝圈的姐別惹」遭舒淇賞巴掌　爸台上暴雷《華燈》兇手...他：反指標XD

昆凌PO出最新自拍「上圍激增」　懷三胎孕期狀態曝光！

YouTuber老高播放「驚破10億次」　3年恐怖收入曝光

妹子第一次捐血領到「這贈品」超驚豔　過來人秒羨慕：只拿過牛奶

成功高中取消早自習與朝會　北市教育局：各校可自行決定

巧遇弟妹逛夜市！一走近傻眼「男的不是我弟」　她急撥電話綠慘了

汐止手搖店2員工基因序列搞錯！指揮中心更正：和桃機、西提、亞旭相關

今晚雨彈先來襲！明天冷空氣接力報到　一圖秒懂未來一週天氣

「你要當爸爸了！」他一聽頭炸綠光：我有結紮　網風向一面倒

快訊／確診新店設計師高病毒量曾到台中洽公　5人匡列急採檢

剛過完火辣情人夜…女友笑喊「你要當爸了」　他揭1真相頭頂綠爆

還有時間換！情人節「11大禁忌禮品」別買　送了秒分手

黑熊闖入屋內禮貌「咬鎖關門」　前後反差笑翻網：室友俄羅斯人？

「不要堅持全勤」　陳宗彥：身體不適盡快就醫

亮哲《天之驕女》壞渣男吃回頭草　戲外寵妻魔人超反差

唐綺陽提醒「本週小心破財」！　沒耐心衝動行事：容易後悔莫及

快訊／Ct值16！新北確診設計師2／11到台中訪客　5接觸者PCR出爐

香港女星隔兩年回家…讚陸防疫「全世界最安全的地方」：就是牛！

賴清德14日凌晨解隔　特使團全員PCR結果皆陰性

疫情找不到工作！日本年輕妹改做「爸爸活」　她坦承月收入超驚人

李沐私下吃過周興哲拿手菜！三菜一湯狂推「這道」很厲害

王瞳穿紅吱吱喝「哥哥」喜酒　甜勾艾成鬆口洩婚禮進度

朋友找「辣台妹」在壽星身上熱舞！他一臉厭世...網友淚：放過他吧

生活熱門新聞

Netflix「一口氣下架6部神劇」！　鐵粉心碎了

她放話要讓男友「下不了床」　打完第3劑結局曝

YouTuber撿光霞喀羅酒瓶！網愣：文物怎能丟

快訊／台南今+2！11處足跡曝光

一天只有43秒陽光　1縣市陷「濕冷地獄」

台南真的會罰！他沒掃實聯制「被警察開單」

士林夜市復活！恐怖人潮「沙丁魚式擠爆」

以為沒中！「他見TTT特殊代碼」一查中2100元

正妹都不喝水？她好奇「小廢包怎裝水壺」

爭鮮驚見隱藏美食　網嗨爆：有上必拿

預言1年1劑對象曝　醫：無止境打下去，沒人想理

麥當勞點「30元隱藏漢堡」店員愣！內行秒懂：超好吃

快訊／今增12本土！新北爆1例不明感染

「建中郭雪芙」徵學生　證件照讓男網友暴動

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

25歲職軍臉書對妻喊：放你自由　殺害2幼子後輕生

網美開團「上山清垃圾」丟光文物

快訊／台中25歲職軍涉狠殺2幼兒後輕生　命危搶救中

林進「車內激吻男友」親密照曝光！

Netflix「一口氣下架6部神劇」！　鐵粉心碎了

她放話要讓男友「下不了床」　打完第3劑結局曝

賴弘國證實「將升格當爸」！未婚妻是科技新貴

到女友家準備提親！他見熟悉遺照痛哭

唐綺陽開示：天上正在人間開桃花

日本田徑美少女「奇蹟照」爆造假！真面目曝光

床墊驚見詭異泰文！　租屋妹發毛

郭書瑤「遭王子扯衣破2洞」！

朴信惠韓服婚紗遭陸網出征！請夏也被罵

王思佳被爆戴假貨！　氣炸亮「9萬嬰兒推車」VIP發票真相

新竹妹被匡列秒噴3萬4！　市府1句話她傻眼

更多

最夯影音

更多
父子自製鳥兒「垃圾換食」機　聰明喜鵲1年間狂撿9千垃圾

父子自製鳥兒「垃圾換食」機　聰明喜鵲1年間狂撿9千垃圾
吳宗憲合體「22年前舊愛」　想再生兩個...勸温嵐「未婚先懷孕」

吳宗憲合體「22年前舊愛」　想再生兩個...勸温嵐「未婚先懷孕」

日網友教做超Q彈「布丁狗」　數十秒狂晃片萌暈3百萬人！

日網友教做超Q彈「布丁狗」　數十秒狂晃片萌暈3百萬人！

拖板車內輪差騎士險輾入車底　驚悚畫面曝網歪樓：狗好聰明

拖板車內輪差騎士險輾入車底　驚悚畫面曝網歪樓：狗好聰明

柯基散步見「鵝幫派」秒繞道　2鵝伸長脖子狂追：交過路費

柯基散步見「鵝幫派」秒繞道　2鵝伸長脖子狂追：交過路費

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面