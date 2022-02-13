YouTuber老高播放「驚破10億次」　3年恐怖收入曝光

▲談話型YouTuber老高在短短3年就獲得了400萬人訂閱，名列台灣2020年度熱門創作者榜首，連蔡依林的〈甜祕密〉MV也找來老高加持，如今播放量已突破10億次。

圖文／鏡週刊

老高曾表示，自己的月收入可買下5頭神戶和牛，這引起了另一位YouTuber郭煒的研究興趣，郭煒粗略換算，老高的月收入約合60萬人民幣、新台幣300萬元。

▲YouTuber郭煒。



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那麼，3年來，老高的YouTube頻道又帶來了多少收入呢？郭煒按照網上查詢的資料，表示每1,000個YouTube觀看量，大概有2美元收入，換算下來，老高的10億次播放量至少為他帶來200萬美元、約合新台幣5,600萬元的進帳。

另外，郭煒找到與老高粉絲數相近的另一位的頻道經營者Graham Stephan比較。雖然Graham的影片總播放量只有老高的3分之一，但Graham在自家頻道展示的總收入高達500萬美元、約合新台幣1.4億元。

▲蔡依林的〈甜祕密〉MV也找來老高加持。



與老高相比，Graham的影片並不長，播放量也不高，因此郭煒結論：「老高的收入只能比他（Graham）高，不會比他少。」郭煒估算，老高3年在YouTube所獲得的未稅收入應該在1,000萬美元，約新台幣2.8億元。

老高出生於中國大連市，現年41歲的他畢業於大連理工大學，2004年移居日本，因此認識了日籍華裔老婆小茉，兩人於2009年結婚，並在2018年5月開始經營YouTube頻道，以睡前故事的方式，講述關於幽浮（UFO）、生命起源、未來預言、大洪水與諾亞方舟等都市傳說與世界趣聞。

▲老高3年在YouTube所獲得的未稅收入應該在1,000萬美元，約新台幣2.8億元。



有趣的是，經營YouTube頻道並不是老高的正職。老高收入的真正數字是多少呢？關於這個問題，以後再請老高收專門做一期影片為大家講解。

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