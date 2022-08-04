疫情和學校分散犧牲游泳課　綠南投縣長參選人推游泳自救公益課程

▲南投縣長參選人蔡培慧結合泳界人士宣導防溺教育。（圖／南投縣長參選人蔡培慧競選總部提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

根據內政部消防署統計，每年6、7月是戲水事故高峰期，平均每年有超過20人喪命，近2年雖因疫情影響，民眾大幅減少外出，事故也顯著減少，但隨疫情趨緩，南投縣長參選人蔡培慧特與中華民國水適能協會、草屯「活水游泳池」聯合舉辦游泳自救公益課程，希望透過強化水域安全和生命教育觀念，宣導「防溺、自救、護一生」的重要性。

今天活動在活水游泳池舉行，營運長洪煜翔創立「活水游泳學校」，希望藉由倡導正向防疫和正確的水域安全知識，讓民眾來游泳池不只是玩水或學習游泳，同時也習得受用一生的自救能力；水適能訓練協會台中分會會長黃思皓則解說防溺教育與水域安全的基本常識，並現場教導DIY拋繩，以寶特瓶、竹竿等易取得物當浮具示範救人，許多家長跟學童都表示非常實用。

蔡培慧表示，戲水事故意外最常發生在近海及溪河水域，尤其南投縣內偏僻野溪非常多，一旦遭遇意外，現場往往沒有執勤救生員能予以及時救援，水域安全教育更顯重要；但全縣校內游泳池也很少：據2018年體育署全國統計，南投縣比例僅多過新竹縣、澎湖縣及連江縣，居全國末段班，加上學校分布四散，即使體育署有補助中小學的校外游泳課程門票及交通費，但常因課程時段無法配合或交通不便，而犧牲游泳課的安排。

草屯鎮長參選人曾煌棊也指出，目前縣內只有竹山國小及中寮國小有游泳池，中寮國小游泳池甚至已填土不再使用，疫情也使學校大幅減少、取消游泳課程，各公私立游池招生量也明顯降低，游泳自理能力、救生防護學習都出現倒退現象；蔡培慧表示若能當選縣長，會儘速盤點縣內校園泳池及協調公民營游泳機構合作，讓孩子們從小就能培養水域活動的能力。