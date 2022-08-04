高雄農改場展示節時又省力噴藥車　農友喊蓋讚！

▲與會農友熱烈討論噴藥車 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

高雄區農業改良場與工業技術研究院中分院2日早上在高雄市阿蓮區舉辦「田間使用智慧化複合式巡場噴藥移動裝置示範觀摩會」。會中說明複合巡場噴藥載具的操作方式及分析噴藥效益，與會70多位農民及農機業者討論熱烈，企盼很快能運用於田間作物栽培作業。

高雄場戴順發場長指出，農業設備自動化是目前的發展趨勢。目前採用牽管的方式噴藥，須於同一行來回走動，才能完成左右兩邊植株的噴藥，而複合巡場噴藥載具，只需透過手持遙控器操控，即可讓噴藥車靈活的在田間行走、向兩側噴藥，至少節省50%以上的時間及人力，且藥液機乎不會沾染操作者。

因此，複合巡場噴藥載具，不僅可解決從農人口老化及人力不足的問題，更可提升農民本身的噴藥安全。就代噴業者而言，更可於短時間內大面積噴藥，不啻是如虎添翼。

工研院中分院李士畦副執行長表示，臺灣有很完整的三電(馬達、電池、電控)與農機產業，因此在該載具開發，採用模組化設計，可以快速的拆裝噴藥模組、更換電池與維修。噴藥設備卸除後，車體亦可當搬運車使用，結合多功能載具於一台車，提升田間使用性；且零組件大量採用國內成熟的產品，可以實現維修在地化與價格普及化的目標。

農改場表示，與會農友及農機業者對該噴藥車深感興趣，且提供許多寶貴意見，期待藉由這次示範觀摩，提供農民更多噴藥器械的選擇，除節時省工外，亦可降低噴藥者自身農藥殘留風險。