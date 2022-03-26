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5D工安演練觀摩宣導暨施工架贈與　力推職安教育扎根校園

▲台南市勞工局26日結合台南高工校慶活動辦理「5D工安演練觀摩宣導會暨施工架贈與儀式」，台灣施工架安全協會理事長李祥正代表致贈施工架一座予台南高工供學校教學使用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市勞工局26日結合台南高工校慶活動辦理「5D工安演練觀摩宣導會暨施工架贈與儀式」，台灣施工架安全協會理事長李祥正代表致贈施工架一座予台南高工供學校教學使用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為推動職安教育扎根校園，台南市勞工局26日結合國立台南高工第81年校慶活動辦理「5D工安演練觀摩宣導會暨施工架贈與儀式」，在台南市副秘書長王揚智見證下，由台灣施工架安全協會理事長李祥正代表致贈施工架一座予台南高工校長陳啟聰，供學校教學使用，以增強學生施工架正確使用認知。

此外，亦規劃施工架墜落災害模擬演練、呼吸防護具密合度測試體驗、健康量測、VR虛擬實境工安體驗等多元活動，讓今日台南高工校慶增添職安元素，讓參與者在歡慶校慶同時，亦提升自我職場安全健康意識，落實市長黃偉哲推動職安文化向下扎根之願景。

▲台南市勞工局26日結合台南高工校慶活動辦理「5D工安演練觀摩宣導會暨施工架贈與儀式」，台灣施工架安全協會理事長李祥正代表致贈施工架一座予台南高工供學校教學使用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市副秘書長王揚智表示，黃偉哲市長上任後，以打造「希望家園」為首要施政重點，極為重視勞權保障及職場安全健康議題，因此就職後立即兌現選前政見，成立專責勞動檢查二級機關「台南市職安健康處」，打造台南市成為「安全工作安心工作」的職安城市。根據統計南市重大職災死亡人數2020年為28件，2021年降為22件；台南市勞保職災給付人次2020年為2234人，2021年降為2166人，下降約3.04％，顯示台南市職安推動有所成效，但職安沒有最好，只有更好，除持續督促事業單位落實職安，市長亦強調應強化市民職安觀念及危害預防意識，讓人人都成為職安守護者。因此，今日市府和台南高工合作辦理工安演練暨施工架贈與活動，即是職安教育扎根校園的重要里程碑。

▲台南市勞工局26日結合台南高工校慶活動辦理「5D工安演練觀摩宣導會暨施工架贈與儀式」，台灣施工架安全協會理事長李祥正代表致贈施工架一座予台南高工供學校教學使用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

副秘書長王揚智進一步表示，根據勞動部職安署統計，營造業屬重大職災風險發生率較高之行業，統計2014~2018年營造業工作場所以施工架為媒介物之重大職災比例約佔15.1％，災害類型以墜落及倒塌、崩塌災害為主，屬高職災、風險高作業，施工架不僅是營造業工作場所使用率高的設備，一般工廠及民宅的修繕行為也經常使用。為提升全體教職員工、學生、家長以及校友了解施工架使用觀念及正確的搭設方式，勞工局創新規劃「5D工安演練觀摩宣導會暨施工架贈與儀式」，透過多元工安體驗活動設計及贈與施工架供教學使用，提升該校全體職員及師生職場安全衛生觀念及危害預防意識。

副秘書長王揚智並向今日合作辦理活動之台南高工、台灣施工架安全協會、職安署南區勞工健康服務中心、長榮大學及大成工程股份有限公司等致謝，感謝各界攜手貢獻己力，共同營造南市安全職場工作環境。

勞工局局長王鑫基表示，為提升各世代職場安全健康意識，勞工局職安健康處積極結合跨界資源，以體驗、模擬、觀摩等方式辦理多元工安體感訓練活動，提升訓練成效，例如針對高風險的施工架作業，自2019年成立以來，逐年辦理施工架體驗宣導會，2021年更全國首創辦理「施工架4D災害觀摩防災宣導會」，由台灣施工架安全協會搭設施工架，並現場模擬因不安全狀況致施工架倒塌情況，藉此強化與會者危害辨識能力。今日「5D工安演練觀摩宣導會」更進一步創新辦理方式，由台灣施工架安全協會架設一座施工架，並模擬人員有無防護措施於施工架上墜落的情形，同時藉由現場即時影音，模擬人員於施工架上墜落時的視角及聲音，透過深具臨場感的演練觀摩，讓與會者了解防護措施的重要性，並提升危害辨識及預防能力。

▲台南市勞工局26日結合台南高工校慶活動辦理「5D工安演練觀摩宣導會暨施工架贈與儀式」，台灣施工架安全協會理事長李祥正代表致贈施工架一座予台南高工供學校教學使用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

勞工局長王鑫基強調，勞工局將持續推動職安及勞權教育向下扎根，讓青少年在進入職場前即對應有的勞動權益及職場安全健康有基本認知，進而學會在職場上保護應有的權益，亦將持續透過檢查、輔導及宣導等多元策略，督促事業單位依相關職安法令落實，為南市勞工朋友職場安全健康把關，期望勞資雙方及減災伙伴多管齊下，讓台南市能成為勞工安全工作，安心工作的希望家園。

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