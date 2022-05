像流沙吞人！移工遭麥堆掩埋喪命　南消二大隊提升搶救能力

記者林悅/台南報導

台南市麵粉廠發生移工遭麥堆掩埋死亡意外,台南市消防局第二大隊丁春能大隊長,指示所屬派人前去觀摩實勘,了解穀倉構造及相關作業情形,以期有效提升對類似災害之救援處置作為,提昇應變能力,並參考國外對類似案件處置方式及救援機制,供給業者參考,並能提前作整備及在第一時間發揮應變救援能力。

下營消防分隊分隊長張明義表示,在國外尤其是主要生產糧食的北美國家,如:加拿大等,穀倉受困的工安事故其實滿常發生,相對我國這種案件其實並不常見,故在遇到此種案件的消防人員其操作應變上也一定會較為生疏,無法評估其可能發生的危害。

▲台南市麵粉廠近期發生外籍勞工遭麥堆掩埋死亡之意外,台南市消防局第二大隊所屬各單位派人前去觀摩實地勘察,以期有效提升類似災害之救援處置作為應變能力。

穀倉受困的救援並不是一般人所覺得只要將穀物挖開,將受困者拉出即可,其實要考慮的部分十分的複雜。人在受困於流沙狀的穀倉時,即使只有下半身埋入,也無法自己脫困或用繩索將受困者往上抽離,因為抽離時下半身的空間會形成強大負壓,迫使穀物更壓在人身上,就如沙漏一般,國外研究一定的下陷速度中,10秒內受困者會完全被掩埋,60秒內甚至可能使受困者下拉60英尺(約18公尺)。另外,救援行動時也應注意人員的安全,內部可能不但會有缺氧、下陷更有粉塵爆炸等風險,故雖然案件發生頻率不高,但身為救災人員仍應該了解相關的救援方式及危險性。

第二大隊大隊長丁春能表示,第二大隊轄區內經查目前麻豆1家、六甲2家、下營2家、官田3家,共7家設有穀倉等儲放物料的設施,一旦發生受困等工安事故,消防人員若對其不了解便很容易發生危害,目前國外訓練對於穀倉受困案件會針對三個部分(3S)去做考量:(一) 穩定現場Stabilize the scene.;(二) 穩定機械及穀倉Stabilize the machine and the grain bin.;(三) 穩定受困者Stabilize the patient.。

消防人員現場救援環境所需要的裝備器材,除了特種車輛、呼吸防護設備、繩索器材、偵檢儀器以外,可能還需準備救援人員操作的木板平台鋪設在穀物上方,以分擔人員作業站的範圍重量,而執行救援的救災人員也應配戴安全確保繩索,過程中仍須有安全官全程監視是否有發生風險的可能,故在搶救災害之前一定要去了解災害的特性才能趨吉避凶,祈使參加訓練人員,能將今天所學所見轉知予分隊人員,以強化未來是類救災要領及安全事宜。

消防局對於管理穀倉單位也向其建議以下工安事故發生初期之應變對策:(一)、進入穀倉前應事先通風並確認內部無缺氧或對人體危害之氣體,並至少2人以上進行操作;(二)、內部操作時應使勞工佩掛安全帶及安全索等防護具;(三)、應於進口處派人監視,以備發生危險時營救,並儘速撥打119緊急電話求援;(四)、建議管理場所購置穀倉事故脫困專業救援器材,可在人員受困初期時進行應變,減少待救時間。

台南市消防局長李明峯表示,消防人員時常面臨大大小小各式各樣的災害,每一場的救災對於消防人員來說都是一次的考驗,除了將自身的體技能磨練好以外對於危害的認知也相當的重要,期許所有外勤同仁面對災害的風險時能夠更加謹慎,並能在自己安全之下進而順利完成任務以保障市民的生命財產安全。