南瓜料理美食誘惑人　挑選撇步看這裡

▲西洋南瓜金紅色果實於果實成熟期 。（圖／高雄農改場提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

臺灣市場南瓜有多種類型，包括中國南瓜和西洋南瓜等，不同類型的南瓜採收適期都不同，採收時可依據授粉後天數、果重、品種固有色澤、果皮的蠟粉、果梗木質化與果實硬度等綜合判斷。農委會高雄區農業改良場提供南瓜採收適期判斷方式，供栽種農民收穫及消費者選購時參考。

高雄場場長戴順發指出，因南瓜為非更年性果實，果實需成熟後才可採收，果實若提早採收，置於室溫也無法後熟，造成口感及食味差；而果實採收若過遲，較不耐貯運。

中國南瓜開花後約45-55天可以採收，如南瓜「澎湖1號」開花後約44天採收；「澎湖2號」開花後約46天採收；‘阿成’開花後約45天採收，若太早採收則果實糖度低，口感也較差。

▲▼ 中國南瓜(扁球型)、 中國南瓜(木瓜型)。

採收適期判斷可由果梗顏色判斷，當果梗變成黃褐色為採收指標，另果皮具有白色蠟粉，果皮非綠色部分由白色變成黃褐色為採收重要的特徵。另外，南瓜‘高雄2號’(母本為胡桃南瓜)果皮的白色蠟粉較不明顯，採收時果皮顏色以黃褐色為佳。根據這些特徵進行綜合評估，採收最佳品質的南瓜。

高雄場進一步指出，西洋南瓜播種到採收約95-110天，如南瓜‘黑海’開花後約110天採收，南瓜‘一品’播種到採收約95天。採收適期可由果梗木質化(成熟果實)、果實硬度(成熟果實較硬)、果實重量(‘黑海’2.0-2.5公斤；‘一品’1.5公斤)、果實色澤(‘仁壽’為綠色；‘東昇’為金紅色)與果實同節位的葉片顏色(葉片變黃)等特徵綜合判斷。

因此，南瓜果實的採收可以依據授粉後天數、果重、品種固有色澤、果皮的蠟粉、果梗木質化、果實硬度與果實同節位的葉片顏色等判斷，採收口感佳與食味性佳之南瓜果實。