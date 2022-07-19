　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

南瓜料理美食誘惑人　挑選撇步看這裡

▲西洋南瓜金紅色果實於果實成熟期 。（圖／高雄農改場提供，下同）

▲西洋南瓜金紅色果實於果實成熟期 。（圖／高雄農改場提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

臺灣市場南瓜有多種類型，包括中國南瓜和西洋南瓜等，不同類型的南瓜採收適期都不同，採收時可依據授粉後天數、果重、品種固有色澤、果皮的蠟粉、果梗木質化與果實硬度等綜合判斷。農委會高雄區農業改良場提供南瓜採收適期判斷方式，供栽種農民收穫及消費者選購時參考。

▲西洋南瓜金紅色果實於果實成熟期 。（圖／高雄農改場提供，下同）

高雄場場長戴順發指出，因南瓜為非更年性果實，果實需成熟後才可採收，果實若提早採收，置於室溫也無法後熟，造成口感及食味差；而果實採收若過遲，較不耐貯運。

中國南瓜開花後約45-55天可以採收，如南瓜「澎湖1號」開花後約44天採收；「澎湖2號」開花後約46天採收；‘阿成’開花後約45天採收，若太早採收則果實糖度低，口感也較差。

▲西洋南瓜金紅色果實於果實成熟期 。（圖／高雄農改場提供，下同）

▲▼ 中國南瓜(扁球型)、 中國南瓜(木瓜型)。

▲西洋南瓜金紅色果實於果實成熟期 。（圖／高雄農改場提供，下同）

採收適期判斷可由果梗顏色判斷，當果梗變成黃褐色為採收指標，另果皮具有白色蠟粉，果皮非綠色部分由白色變成黃褐色為採收重要的特徵。另外，南瓜‘高雄2號’(母本為胡桃南瓜)果皮的白色蠟粉較不明顯，採收時果皮顏色以黃褐色為佳。根據這些特徵進行綜合評估，採收最佳品質的南瓜。

高雄場進一步指出，西洋南瓜播種到採收約95-110天，如南瓜‘黑海’開花後約110天採收，南瓜‘一品’播種到採收約95天。採收適期可由果梗木質化(成熟果實)、果實硬度(成熟果實較硬)、果實重量(‘黑海’2.0-2.5公斤；‘一品’1.5公斤)、果實色澤(‘仁壽’為綠色；‘東昇’為金紅色)與果實同節位的葉片顏色(葉片變黃)等特徵綜合判斷。

因此，南瓜果實的採收可以依據授粉後天數、果重、品種固有色澤、果皮的蠟粉、果梗木質化、果實硬度與果實同節位的葉片顏色等判斷，採收口感佳與食味性佳之南瓜果實。

►禾聯家電滿額送風扇再抽萬元高級海陸套組

►台中輕旅行必住！豐邑逢甲商旅才2899元超划算

ET快訊
快訊／18縣市大雨特報！　午後雷雨全面開炸　
快訊／雞蛋缺翻了「每天少100萬顆」　明起批發價漲2元
快訊／男女躲查緝墜7樓！　女成肉墊慘遭壓死
快訊／彰化吊車吊掛物5樓墜落　砸中堆高機駕駛命危
吳宗憲準備當阿公！　女兒懷孕了
騎車免戴口罩！　2點風向一面倒「誰敢不戴」
快訊／國家警報響了！　大雷雨警戒範圍出爐
即起戶外散步、工作都免戴口罩！　8月可能再繼續放寬
25天內二度確診症狀更嚴重！　本月已639人通報「重複感染」
台南老店阿江鱔魚無預警休業！　鄰居曝原因

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

基隆中山區訪視基層座談　林右昌傾聽里長心聲

台南市長民調公布　黃偉哲防疫與施政滿意度逾7成

因應大陸禁輸入衝擊 　台南市政府積極爭取石斑漁民權益

枋寮「藍皮意象館」開幕　開出暑假藍皮解憂號觀光列車特色行程

解決泌尿問題　台大雲林分院「婦女泌尿及骨盆重建中心」

強化太陽能光電設備災情搶救演練　南消確保人命安全

颱風期將至　竹市防災提前整備「全市地下道檢視」

新竹市立棒球場周五迎首戰　周邊美食地圖讓人口水直流

南瓜料理美食誘惑人　挑選撇步看這裡

「共創」在台東正潮　跟達人解鎖特色工坊

炎亞綸x吳姍儒到底默契好不好　遇「陷阱題」大喊：好可怕！

柴幫漏財叼千鈔丟垃圾桶　爸哭：台積電套牢不夠嗎

《飛龍在天》CP合體了！ 賈靜雯同框江宏恩掀回憶殺

男KTV當演唱會在開XD　穿女裝賣力唱跳友笑翻

A-Lin演唱會「全程戴假髮」原因超暖　曝「脂肪肝見紅字」戒酒兩天(?)

乖巧黑狗守家門等爸爸　見車停下才熱情飛撲！

珍榮.安普賢槓上！「從人品嘴到事業」　為金高銀火爆互嗆..她護愛站邊

Lulu大鬧「聲林七強」笑點密集　戳痛處又亂講話...她傻眼：我被附身XD

陸科學老師癌逝成大體老師　簽下自願書貢獻身體做教育

後座妹裸背炸出半顆奶球　全網暴動：一路不超車！

基隆中山區訪視基層座談　林右昌傾聽里長心聲

台南市長民調公布　黃偉哲防疫與施政滿意度逾7成

因應大陸禁輸入衝擊 　台南市政府積極爭取石斑漁民權益

枋寮「藍皮意象館」開幕　開出暑假藍皮解憂號觀光列車特色行程

解決泌尿問題　台大雲林分院「婦女泌尿及骨盆重建中心」

強化太陽能光電設備災情搶救演練　南消確保人命安全

颱風期將至　竹市防災提前整備「全市地下道檢視」

新竹市立棒球場周五迎首戰　周邊美食地圖讓人口水直流

南瓜料理美食誘惑人　挑選撇步看這裡

「共創」在台東正潮　跟達人解鎖特色工坊

爆漿又牽絲太犯規！高雄「視覺系」早午餐　芋泥、起司控一次滿足

土城王歷經「八年抗戰」整合運校段　將蓋4字頭住辦大樓

《律師禹英禑》甜蜜劇透曝光！姜泰伍眼神甜出汁　披外套飄曖昧情

快訊／午後雷雨全面開炸！18縣市「大雨特報」

基隆中山區訪視基層座談　林右昌傾聽里長心聲

「眼盲吉娃娃」生理時鐘超準！7點半上樓睡覺　還能分辨客廳房間

台南市長民調公布　黃偉哲防疫與施政滿意度逾7成

北韓電影也瘋「哥吉拉」！看吃鐵怪獸拆毀皇宮　日本製作絕版公仔

雞蛋缺翻了「每天少100萬顆以上」！　明起批發價漲2元

林佳龍強調誠實與品格　藍正妹發言人：誰說24次不選新北卻硬選

只是勸她「對人好一點」 74歲翁被惡女冷血推下公車身亡

地方熱門新聞

林智堅強調　和鄭文燦相同重視新住民權益

球星張閔勛與龜山少棒選手　統領廣場同樂

桃園新增100處科技執法　25處執法地點曝

串聯大溪、八德兩區　營盤橋改建工程動土

疑與父母吵架　16歲少女站2樓想不開

嘉義仁義潭水庫女子落水無生命跡象

婦人喘不過氣南警火速送醫

毒販變身24小時行動販賣機警破獲

石斑養殖漁民苦酒滿杯

台南市長選戰民調出爐黃偉哲領先

台東熱門溫泉套房還有15間　8/2第二次拍賣

「挾山超海」藝術展三芝開展！22位藝術家共同展出

安平警青春專案結合「做16歲」活動

輔大醫院獲贈30台助行器！助病人行動　院長超感謝

更多熱門

相關新聞

火鍋食材「隱藏版6地雷」曝！絲瓜、菇類超吸鈉

火鍋食材「隱藏版6地雷」曝！絲瓜、菇類超吸鈉

火鍋可謂台灣人最愛的食物之一，一年四季都可以看到火鍋店高朋滿座。但營養師們也擔心，國人的高血壓比例增加，飲食習慣正是一大影響因素。除了加工食材盡量少吃外，營養師劉馥萱指出，其實還有6種食物容易成為隱藏版高鈉地雷，這之中還包括看似健康的「絲瓜、南瓜和菇類。」

「台東35號御米」授權簽約　盼推廣優質好米

「台東35號御米」授權簽約　盼推廣優質好米

淡水南瓜美味升級　農會攜手業者共推新滋味

淡水南瓜美味升級　農會攜手業者共推新滋味

新北期間限定打卡熱點　淡水南瓜隧道繽紛吸睛

新北期間限定打卡熱點　淡水南瓜隧道繽紛吸睛

安全無毒百香果　大家一起這樣做

安全無毒百香果　大家一起這樣做

關鍵字：

南瓜高雄區農改場農改場場長戴順發

讀者迴響

熱門新聞

3類人「口罩鬆綁」　即起騎機車可免罩

房東不租！海產店被迫關店　熟客買下整棟：繼續開店

星巴克7/19起「連玩20天」買1送1

16人「戀愛天體營」裸身多人運動

人妻想冠夫姓突尷尬　老公一念笑翻

獨／李鴻淵沒殺他真相曝！8年前做證僅說6個字逃死

警同情拾荒翁沒開單　被控貪汙結局曝

獨／台鐵員工獨攀馬崙山　失聯6天「跑山獸」尋獲遺體

15天用100度竟因「變頻冷氣」！耗電關鍵曝

車殼布滿「黃金膠囊」　網：快清掉

燒烤店老闆99％撞臉張國榮！「1細節都一模一樣」

鬼鬼情斷禾浩辰　男方限動洩低潮

獨／賴敏男女兒沒上樓　下秒遇死神遭爆頭亡

本土劇女王遭「網路感情詐騙」3000萬　手法曝光

哥吉拉風波「夫妻LINE對話」背景有貓膩　眼尖網友突破盲點

更多

最夯影音

更多
炎亞綸x吳姍儒到底默契好不好　遇「陷阱題」大喊：好可怕！

炎亞綸x吳姍儒到底默契好不好　遇「陷阱題」大喊：好可怕！
柴幫漏財叼千鈔丟垃圾桶　爸哭：台積電套牢不夠嗎

柴幫漏財叼千鈔丟垃圾桶　爸哭：台積電套牢不夠嗎

《飛龍在天》CP合體了！ 賈靜雯同框江宏恩掀回憶殺

《飛龍在天》CP合體了！ 賈靜雯同框江宏恩掀回憶殺

男KTV當演唱會在開XD　穿女裝賣力唱跳友笑翻

男KTV當演唱會在開XD　穿女裝賣力唱跳友笑翻

A-Lin演唱會「全程戴假髮」原因超暖　曝「脂肪肝見紅字」戒酒兩天(?)

A-Lin演唱會「全程戴假髮」原因超暖　曝「脂肪肝見紅字」戒酒兩天(?)

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面