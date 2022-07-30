嘉義車站「空間設施服務」同步優化　重現古蹟車站之美

▲▼ 嘉義車站微改造 市府與臺鐵攜手 重現古蹟車站之美 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府過去對於站前廣場人行空間提升及景觀改造不遺餘力，爭取中央640萬元及自籌960萬元經費進行廣場與車站的介面整頓、夜間光環境營造，逐步讓嘉義古蹟車站重現，也開啟了車站的美學改造，回顧嘉義車站的改造歷程，市府與台鐵局合作，依照空間系統、設施系統及服務優化三大面向來設計，美化老舊車站的現況，陳淑慧副市長29日代表黃敏惠市長出席成果發表會，期待透過各方齊心努力，重現嘉義古蹟車站風華。

陳淑慧表示，考量古蹟建築與嘉義新車站未來高架化，老建築未來再活化利用前的過渡期間，以強化既有空間可行與優化服務設施，透過設計讓老建築特質重現並具備適度的當代氣度，像是建築外觀、指標系統、售票大廳、候車大廳以及第一月台，隨著時間與使用，等等許多堆疊未被編排的物件與訊息，讓歷史車站的建築美感與服務性下降許多，透過設計回復微微清新的歷史建築面貌。代表黃敏惠市長感謝設研院、台鐵局用心與努力，未來嘉義車站新舊的融合，將帶給大家不一樣的感受。

陳淑慧進一步說明，火車站的整體形象需要內外一併改善，所以市府團隊配合嘉義車站微改造計畫，考量未來鐵高新車站及古蹟再利用前的過渡期間，在站前也著手進行站前廣場的改善，透過加入光環境工程暖色調的燈光，點亮嘉義火車站這座低調優雅的古蹟，與一旁嘉義市立美術館相互呼應，讓城市的美由內而外、從市中心的點開始向外發散。

台灣設計研究院張基義院長表示，去年在嘉義舉辦台灣設計展前，嘉義火車站的微改造計畫就已悄然啟動，看到百年嘉義車站以回嘉的精神，重新打造，讓古蹟建築，回復古樸及美麗的質感與內涵。

臺鐵局表示，在今年農曆新年前，第二階段候車大廳的改造局部完成，保留車站門窗、天花、牆面、地磚等，強化空間向度並將現有服務性設施整合集中於並將現有服務性設施整合集中於候車大廳中央。改造計畫主要係優化旅運服務與古蹟空間特質的面向，開始進行車站大廳改造，主體設計透過環形的燈帶系統，以光線強化梳理後的大廳空間，讓上方挑空的氣度與天花、高窗等建築元素及空間層次再次彰顯，燈帶並也成為指標系統，銜接城市、月台、候車的大廳，給予民眾更明確簡單且清晰的指引性，透過優化與與整體一致性的設計，改善燈帶下方的售票及車站服務等相關資訊。另自動售票與空調系統等車站設施，整合售票、服務櫃台，讓服務設施更加整體完善與便民，此外新增的環形系統考量過往老建築不斷四處增加管線的使用，也成為未來增加機電的管道空間，便利日後站體的的維修保養與機電增築的容量。