網爭論水餃醬油哪款最搭　結果是「這品牌」獲得最多人推！打敗專門水餃醬汁

▲怎樣的調味料最凸顯水餃的美味，網路上已經戰到天翻地覆。（圖／網路圖庫）

圖、文／網友張翼麟提供

提到水餃不得不提水餃的沾醬，通常是以醬油為基底，再佐以其他調味料。但該佐以怎樣的調味料才能最凸顯水餃的美味網路上已經戰到天翻地覆，水餃沾醬的主題文章就有數千篇，光是以PTT論壇有關水餃沾醬的討論就高達2,230篇。

到底水餃的綠葉「醬油」要搭配哪一款沾醬才是絕配，因應國人口味可能會變化，我們觀察社群上最新一篇的討論，發現有一款水餃沾醬獲得一面倒的推薦。網友留言：「這款鮮美露真的才是王道，沾其他的都是邪魔歪道」、「原本抱持懷疑態度嘗試結果直接「條落」（台）」、「有大海鮮味點綴真的不一樣」、「水餃醬油我首推鮮美露，不要不服來辯直接去吃就知道惹」、「真D超搭，說不出的Match」到底龜甲萬鮮美露有什麼特點，能夠在社群上引發這麼大的討論。

▲臉書全聯好物老實說社團，網友紛紛討論一品牌。

此款最近討論度極高的醬油就是龜甲萬鮮美露（日式風味醬油），嚴選三種海鮮精華，昆布、鰹魚、干貝，可完美的襯托出水餃美味，富含昆布的極致甘甜、鰹魚的自然鮮美以及干貝淡香雅韻。同樣是吃水餃，有大海的鮮味，就是比別人好吃！難怪社群上口碑破表。值得一提的是鮮美露不僅最適合沾水餃，濃萃的海洋鮮味也百搭各式料理，皆能為料理的美味畫龍點睛。

▲龜甲萬的日式醬油鮮美露榮登網友最愛水餃沾醬，打敗其他味全、萬家香廠商出的水餃醬汁產品，真是意想不到！

鮮美露近期於全聯8/5～8/18促銷中，二罐下殺150元。同樣是吃水餃，為什麼看網友的留言就是他們的比較好吃？趁優惠期間趕快搶「鮮」體驗，鮮美露手刀買起來，下回吃水餃時快試試看網友公認最合適的醬油！到底是網友太浮誇還是真的這麼美味！



