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台灣義診團抵關島協助浪浪絕育　背後成因有洋蔥

▲駐關島台北經濟文化辦事處 (TECO)、關島大學(UOG) 派員歡迎中興大學獸醫師生抵達關島。（圖／民眾提供）

▲駐關島台北經濟文化辦事處 (TECO)、關島大學(UOG) 派員歡迎中興大學獸醫師生抵達關島。

生活中心 ／關島報導

台、美雙邊友好關係持續發展的此時，國立中興大學獸醫學系師生10人義診團今天（8月3日）飛抵美國屬地關島，協助推動當地流浪犬貓的絕育計畫。而這史無前例的台美攜手拯救「浪浪」行動，竟與台灣外交官十年前一場重大車禍有關。

駐關島台北經濟文化辦事處今天特別為興大義診團舉辦歡迎茶會，關島政府由副總督譚里諾（Joshua F. Tenorio）親臨會場，並在致詞時強調，關島流浪動物高達六萬隻，但獸醫師數量極度短缺，是關島長久無解難題，所以關島政府非常感謝辦事處促成興大跨海義診，這是第一個協助改善關島流浪犬貓問題的外國領事團成員，充分展現「Taiwan can help and Taiwan is helping」的無私人道精神。

關島辦事處陳盈連處長致詞時則指出，該處從2020年復設以來，歷經兩年時間不斷與關島各界溝通，以TNVR （Trap 誘捕、Neuter 絕育、Vaccinate 防疫、Return 回置）的人道方式控制流浪犬貓數量，來改善關島長期以來的流浪動物難題，再加上關島大學亞太區大學聯盟資深聯絡副主任劉正宏協助，終於促成興大首度跨海協助犬貓節育計畫，也是台美首度攜手改善「浪浪」問題。

▲駐關島台北經濟文化辦事處 (TECO) 陳盈連處長。（圖／民眾提供）
▲駐關島台北經濟文化辦事處 (TECO) 陳盈連處長。（圖／民眾提供）

在長達兩年的溝通協調中，關島不少愛護動物人士得知，原來陳盈連處長先前派駐美國本土時，2012年曾發生重大車禍，身心蒙受巨大創傷的時候，一隻遭到棄養的米克斯出現在他家門前，從此流浪動物議題走進他的生命，促使他從洛杉磯郡（Los Angeles County）到河濱郡（Riverside County）奔波營救流浪動物，也號召南加州僑胞一同響應至今。

陳盈連處長説，他相信「假如我們能愛動物，理當更能愛人」，所以動物保護觀念需要從小培養，是生命教育中不可或缺的一環。因此，興大本次除與關島獸醫師交流絕育技術外，也將到關島大學開設生命教育講座，期待台灣動物福祉觀念逐步深植關島民眾心中。

興大與關島大學係2020年9月22日簽署暸解備忘錄，本次獸醫師生團跨海執行「USR浪愛齊步走」計畫，是兩校首次在該備忘錄架構下進行校對校合作。該團8月3日至17日將展開為期兩週之流浪動物絕育計畫，預計至關島各市結紮共400隻犬貓。

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