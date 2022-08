台灣義診團抵關島協助浪浪絕育　背後成因有洋蔥

▲駐關島台北經濟文化辦事處 (TECO)、關島大學(UOG) 派員歡迎中興大學獸醫師生抵達關島。

生活中心 /關島報導

台、美雙邊友好關係持續發展的此時,國立中興大學獸醫學系師生10人義診團今天(8月3日)飛抵美國屬地關島,協助推動當地流浪犬貓的絕育計畫。而這史無前例的台美攜手拯救「浪浪」行動,竟與台灣外交官十年前一場重大車禍有關。

駐關島台北經濟文化辦事處今天特別為興大義診團舉辦歡迎茶會,關島政府由副總督譚里諾(Joshua F. Tenorio)親臨會場,並在致詞時強調,關島流浪動物高達六萬隻,但獸醫師數量極度短缺,是關島長久無解難題,所以關島政府非常感謝辦事處促成興大跨海義診,這是第一個協助改善關島流浪犬貓問題的外國領事團成員,充分展現「Taiwan can help and Taiwan is helping」的無私人道精神。

關島辦事處陳盈連處長致詞時則指出,該處從2020年復設以來,歷經兩年時間不斷與關島各界溝通,以TNVR (Trap 誘捕、Neuter 絕育、Vaccinate 防疫、Return 回置)的人道方式控制流浪犬貓數量,來改善關島長期以來的流浪動物難題,再加上關島大學亞太區大學聯盟資深聯絡副主任劉正宏協助,終於促成興大首度跨海協助犬貓節育計畫,也是台美首度攜手改善「浪浪」問題。



▲駐關島台北經濟文化辦事處 (TECO) 陳盈連處長。(圖/民眾提供)

在長達兩年的溝通協調中,關島不少愛護動物人士得知,原來陳盈連處長先前派駐美國本土時,2012年曾發生重大車禍,身心蒙受巨大創傷的時候,一隻遭到棄養的米克斯出現在他家門前,從此流浪動物議題走進他的生命,促使他從洛杉磯郡(Los Angeles County)到河濱郡(Riverside County)奔波營救流浪動物,也號召南加州僑胞一同響應至今。

陳盈連處長説,他相信「假如我們能愛動物,理當更能愛人」,所以動物保護觀念需要從小培養,是生命教育中不可或缺的一環。因此,興大本次除與關島獸醫師交流絕育技術外,也將到關島大學開設生命教育講座,期待台灣動物福祉觀念逐步深植關島民眾心中。

興大與關島大學係2020年9月22日簽署暸解備忘錄,本次獸醫師生團跨海執行「USR浪愛齊步走」計畫,是兩校首次在該備忘錄架構下進行校對校合作。該團8月3日至17日將展開為期兩週之流浪動物絕育計畫,預計至關島各市結紮共400隻犬貓。