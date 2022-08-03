事業、婚姻⋯人生支柱全倒！他練「超男」心法：先接納自己的脆弱

▲許多男性對「成功」有既定框架，也難以接受自己的脆弱。（示意圖／Jochen van Wylick／取自免費圖庫Unsplash）

記者林育綾／台北報導

社會上許多男性對於「成功」都有一種既定的框架，詹斯敦提到自己過去也不例外，不過當他引以為傲的「人生支柱」包括事業、婚姻接連面臨考驗，加上兒子聽力受損等重大打擊，讓他必須重新面對自己。遇見「人生教練」後發生了徹底變化，生命中的一切事物開始走向正軌，如今他與劉軒合作，在新書中分享「超男」心法。

詹斯敦曾在2020年跟謝國樑合寫《千分之三的意義》，分享陪伴家中聽損兒治療的心路歷程，當時他邀請劉軒寫推薦序時，劉軒才知道，詹斯敦歷經了各種人生低谷，包括事業歸零、離婚、兒子聽損等，全因「人生教練」的幫助重回人生軌道，還去上課考取證照，甚至組了「超男俱樂部」等，幫助其他同樣陷入困境的男人。

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劉軒提到，自己在創業後，時間被會議塞滿，埋在瑣碎的事情裡，但自己最想做的事情，一件都沒完成。直到因緣際會認識詹斯敦。由於人生教練的方法論跟劉軒長期研究的「正向心理學」相呼應，在他受邀寫新書推薦序的隔天，他打電話給詹斯敦說，「要不，你來當我人生教練吧！」

人生教練系統，協助在身體形象、心智成長、靈性精神、家庭關係、事業理財、社交文化等六個面向完整與平衡，這些便是「超男」的目標。不過要成為超男有幾個步驟，第一步是先「接納自我」，包括認清並接受自己真實的狀態，包括能力與阻礙、過往歷程與當下處境。

劉軒、詹斯敦合著《超男進化論》，期望幫更多人在亂流中找回掌舵力，將由商周出版在8月6日發行。

▲劉軒、詹斯敦合著《超男進化論》，期望幫更多人在亂流中找回掌舵力。（圖／商周出版）