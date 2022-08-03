大陸官媒列「國際聲援中方名單」炸出網友群嘲：笑到我肚子痛

▲裴洛西拜會立法院。（圖／記者屠惠剛攝）

大陸中心／綜合報導

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2日率團訪台，引發中方強烈不滿。大陸官媒《澎湃新聞》梳理後強調，俄羅斯、古巴、北韓、敘利亞等多國以及聯合國、阿拉伯國家聯盟等國際機構密集發聲支持中方立場。

聯合國秘書長發言人杜加里克（Stephane Dujarric）引用《聯合國憲章》表示，「承認中華人民共和國政府的代表是中國在聯合國組織的唯一合法代表。」

阿拉伯國家聯盟首席助理秘書長兼秘書長辦公室主任扎齊發表聲明表示，應遵守一個中國原則，反對違反聯合國有關決議、破壞地區和平與穩定的行為。阿盟支持中國主權及領土完整，堅定奉行一個中國原則。

俄羅斯外交部發表聲明指出，俄方視裴洛西訪台為公然挑釁，同美方全面遏華的侵略性方針一脈相承。俄方認為台海兩岸關係純屬中國內政，中方有權在台灣問題上採取必要措施，維護國家主權和領土完整。俄方原則立場是一貫的：只有一個中國，中華人民共和國是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國不可分割的一部分。

古巴駐華大使館微博發聲稱，偽裝成官方聯繫或高層訪問的新挑釁故意製造了額外危險。古巴重申無限支持一個中國原則，承認台灣是該國領土不可分割的一部分。

敘利亞發表公開聲明，強烈譴責美方對中方前所未有的升級行動和挑釁政策。敘利亞重申將全力支持中方反對外部勢力干涉內政的努力和原則立場。敘利亞只承認一個中國，完全支持中方反對裴洛西竄訪台灣的立場，支持中方擁有不容談判和討價還價的權利，為捍衛國家主權、獨立和領土完整採取一切措施和行動。

朝鮮（北韓）外務省發言人表示，朝鮮譴責和反對外部勢力在台灣問題上的干涉行為，並對中國政府堅決捍衛國家主權和領土完整的正義立場表示完全支持。

網友看後轉發該條新聞群嘲，「這名單⋯⋯自己不覺得尷尬嗎」、「救命哈哈哈哈，沒有不尊敬的意思，但以上國家你想生活在哪裡？」、「從昨晚到現在笑得眼紋都要多幾條」、「全明星陣容，笑死」、「笑到我肚子痛，外交天團」、「這朋友圈，外交部果然不辱使命」。不過，也有網友留言聲援，「都是飽受美帝欺壓的國家」、「堅決捍衛一個中國原則」、「大家一起譴責，我愛你中國」、「聯合起來，對抗美帝」。