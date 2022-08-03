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他分析裴洛西訪台3影響　揭「中國失分」可能原因

▲▼美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台。（圖／路透）

▲美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台。（圖／路透）

記者蔡佩珈／台北報導

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2日深夜飛抵台灣，3日在台展開行程。蔡正元3日於臉書發文分析，中國大陸沒有意志力與美國槓上，對裴洛西訪台作為成為口頭警告，無論做什麼都是多此一舉，徹底失分，也使得裴洛西為美國進攻得分，更讓民進黨獲得重大得分。

蔡正元說，中國大陸對裴洛西訪台的作為應是口頭嚴厲，但行動安靜的「忍者龜」作法，沒有任何跡象要阻擋裴洛西，而媒體上報導的演習，都是軟性的軍事宣傳，一點威嚇力都沒有，這不是因為中國大陸做不到，而是沒有意志力與美國正面槓上。

蔡正元指出，基於這些判斷，結論就很清楚，裴洛西完勝中國大陸，也為裝傻的美國總統拜登贏得一局，更為美國進攻得分，而民進黨邀請裴洛西成功，更是獲得重大得分，國民黨本來就不可能得分，但至少也沒失分。

蔡正元認為，中國大陸在這一局徹底失分，再講什麼或做什麼都是多此一舉，所謂「環島」周邊演習，只是事後了作交代而已。

面對裴洛西訪台一事，北京曾多次警告不會坐視不管；中國海事局亦發布航行警告，將於8月2日0時至6日24時於南海部分海域進行軍事訓練，禁止船隻駛入。福建省軍區政治工作局官方微博在2日發文，「近日，福建省軍區在閩南某海域組織民兵防空分隊實彈射擊，全面檢驗複雜條件下整體作戰能力。我們嚴陣以待，聽令而戰」。

而在裴洛西於2日晚間10時43分搭乘專機「SPAR19」抵達台灣之前，中共公布將於8月4日至7日間於台灣周邊6個海空域進行實彈演習。國防部3日深夜回應，這凸顯其以武力解決分歧、破壞區域和平穩定的心態，國防部已嚴密掌握監控、加強戒備，將適時適切應對，國軍必定堅守崗位、守護國家安全，請國人安心，並同心支持國軍。

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