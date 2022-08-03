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超商獨家！全新「迪士尼26款周邊」來了　首賣香氛蠟燭超療癒

▲▼7-11最新「迪士尼系列-SOU．SOU京都跨界潮流集點送」。（圖／記者周姈姈攝）

▲7-11最新「迪士尼系列-SOU．SOU京都跨界潮流集點送」將在8/10起登場。（圖／記者周姈姈攝，下同）

記者周姈姈／台北報導

迪士尼粉絲快看！就有超商推出全新「迪士尼xSOU．SOU」集點活動，一口氣帶來經典外出包袋、居家餐桌及辦公3C系列等超過20款實用周邊，還有首次推出的限量香氛蠟燭，又香又可愛；另外，七夕情人節當天還有「迪士尼系列-SOU．SOU識別證附零錢包」加價購活動，可以直接加價帶走。

7-11攜手迪士尼和SOU．SOU，搶先於明（4）日七夕情人節推出「迪士尼系列-SOU．SOU識別證附零錢包」加價購活動，共有奇奇蒂蒂及唐老鴨2款設計，只需消費並加價177元即可加購將限定商品直接帶回家。

▲▼7-11最新「迪士尼系列-SOU．SOU京都跨界潮流集點送」。（圖／記者周姈姈攝）

▲「迪士尼系列-SOU．SOU識別證附零錢包」搶先於七夕情人節開賣。

▲▼7-11最新「迪士尼系列-SOU．SOU京都跨界潮流集點送」。（圖／記者周姈姈攝）

▲限量口金包有3款造型。

7-11全店「迪士尼系列-SOU．SOU京都跨界潮流集點送」將於8/10起登場，首推經典「限量口金包」，大開口設計好拿取，可作為零錢包；「限量托特包」材質輕盈好收納，加寬背袋設計，手提肩背皆適用；雨天外出使用超質感的「限量可站立鳥籠傘」，鳥籠傘搭配米奇造型把手、傘頂特殊設計，可站立收納；另針對餐桌系列則推出「拼拼陶瓷碗附蓋」、「304不鏽鋼餐具三件組」以及「限量多功能料理鍋」。

▲▼7-11最新「迪士尼系列-SOU．SOU京都跨界潮流集點送」。（圖／記者周姈姈攝）

▲▼拼拼陶瓷碗附碗蓋有4款設計；304不鏽鋼餐具三件組有3款造型，隨身攜帶超方便。

▲▼7-11最新「迪士尼系列-SOU．SOU京都跨界潮流集點送」。（圖／記者周姈姈攝）

辦公室好物則有「限量電腦螢幕架」，可放置電腦螢幕或筆電，抽屜設計可收納小物；「限量15吋電腦包」還有副袋設計，表面採防潑水面料，保護電腦方便攜帶；「限量行動電源(附手電筒)」可即時顯示電量，內附3種傳輸線，還可當作手電筒；「限量多功能電子時鐘」則具備鬧鐘、溫度顯示功能，可使用USB電源線或電池充電；最後還有首度推出「限量香氛蠟燭2件組」，以迷你油漆罐造型設計搭配藍風鈴以及玫瑰香味。

▲▼7-11最新「迪士尼系列-SOU．SOU京都跨界潮流集點送」。（圖／記者周姈姈攝）

▲▼行動電源也可當手電筒使用（上圖）；多功能電子時鐘還能顯示溫度（下圖）。

▲▼7-11最新「迪士尼系列-SOU．SOU京都跨界潮流集點送」。（圖／記者周姈姈攝）

▲▼7-11最新「迪士尼系列-SOU．SOU京都跨界潮流集點送」。（圖／記者周姈姈攝）

▲香氛蠟燭2件組分為藍風鈴及玫瑰香味，蠟燭燒完還能當置物盒。

為了讓粉絲快速收藏，7-11將於8/10起下午3點至8/11止限時2天祭出「門市快閃購」活動，消費不限金額，結帳時只要報手機號碼就可直接加購。

人氣手搖飲品牌「日出茶太 Chatime」驚喜宣布跨界合作「Pokémon GO」，把全台門市通通變成寶可補給站或道館，且在指定日期時內還會有「頭目寶可夢」快閃出沒，8/1起至8/7止下午4時至5時由「帕路奇亞」率先登場、8/18起至8/24止下午4時至5時則是「蒼響 / 藏瑪然特」接棒現身，就等玩家們來抓。

▲「日出茶太 X Pokémon GO」合作。（圖／日出茶太提供）

▲難得一見的「頭目寶可夢」現身手搖飲店。（圖／日出茶太提供，下同）

並加碼祭出限時好康，凡於8/1起至8/31止加入LINE會員者，不限金額消費即可參加抽獎，有機會抽中道具大禮包，內含寶芬、孵化器、特級對戰入場券、星星碎片等道具；另若出示遊戲中「日出茶太寶可補給站或道館」畫面，還可享全飲品9折喝優惠。

▲「日出茶太 X Pokémon GO」合作。（圖／日出茶太提供）

▲日出茶太全門市變身寶可夢補給站或道館。

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