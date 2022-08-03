收入不到2.5萬「還要照顧一家」！悠遊卡支持家扶助「女性貧窮」

▲即日起凡使用悠遊卡或悠遊付至三商餐飲旗下品牌，消費滿額悠遊卡公司幫捐5元予家扶。（圖／家扶基金會）

記者林育綾／台北報導

「女性貧窮」的現象持續存在，根據家扶基金會資料顯示，扶助家庭中有8成主要照顧者為女性，超過7成每月收入未滿2.5萬元，卻仍需要照顧一家大小，5成以上的孩子在學習、托育照顧費也受到影響。三商餐飲集團如今與悠遊卡公司共同舉辦「嗶悠遊 我加菜 送愛到家扶」活動，讓消費者一起幫助貧困兒少與家庭。

家扶基金會在「弱勢家庭照顧能力與需求調查」顯示，扶助家庭中有8成主要照顧者為女性，更有超過7成每月收入未滿2.5萬元，身為家中唯一的照顧者，每週有84.1小時花費在照顧上，63.3%在照顧時會覺得心力交瘁。

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例如擔任作業員的小霖媽媽，獨自照顧三個孩子及年邁婆婆，因疫情遭減班而影響收入，苦惱著一家人生活著落，壓力如巨石般難以負荷。家扶基金會社資處林秀鳳處長說，女性照顧者需一肩扛起經濟與照顧的責任已不容易，近年更受疫情影響收入不穩定或減少，這些衝擊連帶影響弱勢兒少的生活與學習。

三商餐飲集團、悠遊卡公司為支持家扶基金會「無窮世代」計畫，共同舉辦「嗶悠遊 我加菜 送愛到家扶」，希望促進社會大眾一起支持響應，活動捐款將用於教育提升、穩定生活、能力建構與急難救助等服務方案，給予弱勢孩子和家庭所需的教育與生活資源，幫助他們累積脫貧能力、逐步邁向自立。

即日起至10月31日，凡使用悠遊卡或悠遊付至三商餐飲旗下品牌（三商巧福、三商鮮五丼、拿坡里PIZZA、拿坡里炸雞、福勝亭、品川蘭門市）消費，單筆滿150元/300元，即可享有門市優惠（優惠以門市公布為主），悠遊卡公司會幫忙捐5元給家扶，協助貧困兒童。