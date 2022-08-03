血脂異常像藏「不定時炸彈」　營養師籲：飲食2原則救命

▲血脂異常通常不太會有感覺，但它就像是不定時炸彈一樣。（示意圖／視覺中國）



生活中心／綜合報導

根據國內統計，發生缺血性腦中風的族群有近一半(49.4%)都有血脂異常的問題，而許多人在40歲之後，抽血檢查才發現自己有「血脂異常」的問題，「高膽固醇血症」就是血脂異常的其中一種，嫚嫚 營養師在粉專表示，血脂異常通常不太會有感覺，但它就像是不定時炸彈一樣，隨時會引發嚴重的心腦血疾病，飲食對血膽固醇的影響大約占20-30%，她建議可以調整2個大原則。

第一「避免高飽和脂肪、高膽固醇食物」

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1. 少吃紅肉以及加工肉品



這類食物通常飽和脂肪量都比較高，像牛、羊、豬、鴨肉，及其加工製品，建議盡量避免食用，或是控制在每周只吃2-4次，一次不超過一個掌心大小，將肉類換成食用豆製品、魚肉、雞肉。



2. 少吃肥肉



肥肉及皮的部位，通常也是飽和脂肪量較高的部位，像是五花肉、梅花豬、雪花肉都不建議吃，另外再食用肉類時最好能夠去皮、去肥油才吃。



3. 少吃內臟類食物



膽固醇只存在動物性食物中，尤其是內臟類食物含量通常都很高，像是豬/鵝肝、豬腸、豬/牛肚、腰子、雞心等等，建議盡量避免。

第二「增加膳食纖維攝取量」



根據研究顯示，每天吃到20-30 g膳食纖維，平均可降低5-10% 壞膽固醇(LDL-C)，建議可以參考以下吃的量

每「餐」蔬菜1-2拳頭量



＋每日一平匙堅果種子

＋每日2拳頭水果（分兩餐吃）

＋非精緻全榖雜糧（盡量將主食換成非精緻）

嫚嫚也建議飲食中可以加入「特級初榨橄欖油」當作食用油，橄欖油是地中海飲食的關鍵靈魂角色之一，西方國家將其譽為「液體黃金」。經常食用橄欖油能夠幫助降低壞的膽固醇（LDL）、提升好的膽固醇（HDL）， 同時能夠幫助對抗高血壓！

▼「降膽固醇」該怎麼吃2大原則。（圖／營養師嫚嫚提供）



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