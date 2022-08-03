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裴洛西來台！陸配網紅「家族群組炸鍋」　她真實反應被讚爆

▲▼美國眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）。（圖／路透）

▲裴洛西旋風來台，讓台海情勢緊繃。（圖／路透）

記者周亭瑋／綜合報導

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）率團訪台，引起中方強烈不滿，更宣布明至7日於台灣周邊進行軍演。陸籍配偶網紅「焦慮主婦Lia」透露，這幾天被親友訊息轟炸，今早家族群組更緊急呼喚她，讓她不禁苦笑，「好好過自己的生活吧！」

YouTuber「焦慮主婦Lia」今在臉書提到，「這幾天微信不停收到國內親友的關心，他們不知為什麼好像覺得我很怕、很擔心，其實昨天我帶著兒子冒雨去了彰化，拜訪之後合作的廠商，也見了朋友，還順便去兒子一直想參觀的扇形車庫，充實又有趣的一天，回到台北早早就睡了。」

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▲陸配網紅這近天收到超多關心簡訊。（圖／翻攝自臉書／焦慮主婦Lia）

▲陸配網紅這近天收到超多關心簡訊。（圖／翻攝自臉書／焦慮主婦Lia）

沒想到，今天睡醒發現，大表哥在家族群組緊急呼喚她，而Lia則有問必答，吐露自己的真實想法，沒想到對方超激動，認為她的態度明顯台獨，而她連忙回應，「台灣人活得還可以，所以別動不動就嚇唬人，自己先過好，別人自然願意跟你過。」

最後，Lia無奈直呼，「我沒想說什麼，只是覺得被恐嚇的感覺真的不好，現在我可以說自己是感同身受了！大表哥請自己好好生活吧！」

▲▼裴洛西拜會立法院。（圖／記者屠惠剛攝）

▲裴洛西訪台行程滿檔。（圖／記者屠惠剛攝）

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對此，網友們紛紛回應，「快要笑翻，老實說我們不用多說什麼，你自己感受就清楚了」、「結果股票只跌一點，害我無法進場，大家怎麼不趕快被嚇到啦！氣死~」、「大表哥快精神分裂了，再發段影片做做暑假作業！交給我們打分數」、「扇形車站...想去走走了」、「高EQ反應」。

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