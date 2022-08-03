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社會 社會焦點 保障人權

老婆、前妻、岳母都是人頭！清潔主任4年詐250萬　上訴判更重

▲ECOVACS,科沃斯,掃地機器人,拖地機,Her和她。（圖／pexels）

▲台中一劉姓男子用4名親人名義，假造班表和打卡資料，4年間詐領薪水250萬餘元。（示意圖／取自圖庫pexels）

記者郭玗潔／台中報導

台中一劉姓男子擔任絜璞公司派駐到國道西湖服務區的清潔主任，利用職權將妻子、前妻、母親和岳母都加入員工名單內，捏造排班表並幫她們打卡，4年來詐領薪水250萬餘元，等於每個月都替自己3萬2的薪水再加薪5萬元，最後被公司發現並報警處理，一審判劉男應執行1年10月徒刑，劉男不服上訴，二審被判更重，處他應執行2年6月徒刑。

判決書指出，劉男任職於絜璞公司，被派駐到國道西湖服務區擔任清潔主任，負責調派西湖服務區的工作人力，並製作員工每月排班班表。劉男卻藉職便從2016年4月開始到2020年3月間，冒用母親、岳母、妻子、前妻4人的名義，自行填寫員工基本資料表和切結書，陸陸續續將她們列入員工名單中，再將4人排入班表，由劉男代為打卡，或用劉男的臉部掃描考勤機假造出勤紀錄，再把假資料傳回公司，4年來詐領4人薪水共250萬餘元，直到絜璞公司許姓負責人發現劉男回報公司的班表，與西湖休息站現場張貼的班表不符，報警處理而循線查悉上情。

被冒用名義的妻子等人到案後皆表示對此事不知情，因為前妻的薪資直接匯入她戶頭，前妻表示，劉男每月應付她小孩扶養費2萬元，她只確認有錢匯入，沒確認錢從哪匯來，經檢方調查4人皆不起訴。

劉男在審理時辯稱，公司薪資待遇很差，現場人力經常不足，確實有必要增派人力，在他任職前已經有3位清潔主任離職，清潔主任要負責的事項很多，只領3萬2又要責任制，他是24小時待命，所以公司同意以增加人頭方式給付薪資補貼他，另外，員工工作時有時會毀損顧客的東西，也需要向顧客虛報人頭來彌補賠償費用。

不過公司負責人表示，公司與客戶依契約規定都是定額給付，並不會因清潔公司多雇用員工，客戶就得增加給付，所以絜璞公司並無需要虛報員工人數，向客戶詐領給付可能。其他同事也作證從未見過劉男妻子等人前來工作，更沒聽過公司要以人頭加薪，或有所謂公關費、特支費、員工福利、獎勵金等事。

法官認為，劉男利用絜璞公司對員工人數控管疏失的機會，以親人充當人頭，虛報員工人數及差勤紀錄，且犯後矢口否認，未與絜璞公司和解，考量他現從事保全工作，需扶養配偶和2位子女，一審認為劉男以一行為觸犯行使偽造私文書、業務上登載不實文書、偽造準私文書、詐欺取財等4罪，判劉男應執行1年10月徒刑，劉男不服上訴，二審認為劉男按月申報的各次行為應獨立成罪，判應執行2年6月徒刑，全案還可上訴。

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