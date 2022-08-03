裴洛西訪台引統派叫囂　林楚茵：行徑非常惡劣可恥

▲裴洛西今天上午拜會立法院。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）率團來台訪問，引發多個統派團體抗議表達不滿。對此，民進黨立委林楚茵今（3日）表示，這些人吃台灣米、喝台灣水，關鍵時刻卻不挺台，反跟著恐嚇他人的中國老大哥走，恫嚇台灣不能有國外好友，還用言語侮辱國際友人，行徑非常惡劣、可恥。

林楚茵表示，裴洛西旋風訪台，各界、主流民意欣然歡迎，不只101大樓點燈迎賓，許多民眾親自跑到松機或君悅酒店外面迎接，飛航情報網站甚至史上第一次塞爆，這不僅是台灣的大事，更是世界都在看，而今天裴洛西造訪立法院，她身為台灣國會一份子，非常熱烈歡迎，很開心國會交流寫下最新一頁。

不過，林楚茵也表示，統促黨主席張安樂、新黨這些統派、親中人士卻大力反對，更不惜違法集會，跑到機場、飯店外叫囂，這些人吃台灣米、喝台灣水，關鍵時刻卻不挺台，反跟著恐嚇他人的中國老大哥走，恫嚇台灣不能有國外好友，還用言語侮辱國際友人，行徑非常惡劣、可恥。

林楚茵隔空嗆聲說，「如果這麼喜歡跟著中國老大哥走，鄭重建議這些統派、親中份子，趕快收收家當搬去中國作伙，台灣民眾不歡迎你們！」

▲新黨2日到美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）下榻旅館抗議。（資料照／記者蘇晏男攝）

▲「白狼」張安樂。（資料照／記者翁伊森攝）