裴洛西專機降落台北　線上追蹤人數「飆70.8萬」！創網站史上新高

▲ 裴洛西降落台北時,全球70.8萬人都在關注這架飛機動態。(圖/flightradar24)

記者陳宛貞/綜合外電報導

美國眾議院議長裴洛西1日展開亞洲巡訪,2日結束馬來西亞行程,搭乘呼號SPAR19的波音C-40C運輸機自吉隆坡起飛後,全球網友都在關注她是否飛往台灣,在線人數不斷上升。飛機降落台北松山機場時,線上追蹤人數衝破70.8萬,創下航班狀況網站史上新高,累計關注人數更達到292萬。

裴洛西7月傳出計畫訪台以來,美中口水戰不斷升級,引發國際社會關注台海情勢,但台美官員對她此次來訪保密到家,直到1日才有行程相關消息曝光。而這架呼號SPAR19的飛機被指為裴洛西座機,從她2日抵達馬來西亞時就有7800人追蹤,離開吉隆坡後引發全世界網友關注專機是否飛向台灣。

With 708,000 people tracking the aircraft upon landing in Taipei, SPAR19 is Flightradar24’s most tracked live flight of all time. https://t.co/RifLnVzeMP pic.twitter.com/m2OBIV9RME