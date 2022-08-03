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林秉樞又作怪！　驚爆勒索台北雙子星建商

獲交保的林秉樞前往派出所報到時，臉色慘白、身形消瘦，已不見剛遭收押時的激烈情緒。（小圖翻攝自林秉樞臉書）

▲獲交保的林秉樞前往派出所報到時，臉色慘白、身形消瘦，已不見剛遭收押時的激烈情緒。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

暴打立委高嘉瑜的恐怖情人林秉樞，交保後爭議再起。知情人士透露，林秉樞收押9個多月期間，手機及隨身碟遭辦案人員發現，盡是林利用政商人脈喬事、詐騙的鐵證，其中，最膽大妄為的就是喬台北雙子星鋼價。本刊調查，林曾向雙子星大樓的得標商宏匯集團宣稱，可透過管道直通中鋼高層，取得便宜的鋼材合約報價，但遭業者拒絕，林因此翻臉，試圖利用監委的名號發文檢舉宏匯集團，要求中鋼構不得出貨，藉此勒索業者。

　

林秉樞日前獲新北地院合議庭裁定交保，並限制住居，須定時到派出所報到。7月27日，本刊直擊林前往台中市民權派出所簽到，只見他神情恍惚、眼神渙散，簽名後即快閃搭車離去，絲毫不見他剛被收押時，對著媒體暴跳如雷的激動神情。

獲交保16天後，林打破沉默在臉書抱怨遭政治圈友人切割、裝不熟。（翻攝自林秉樞臉書）

▲獲交保16天後，林打破沉默在臉書抱怨遭政治圈友人切割、裝不熟。

事隔3天、7月30日，林秉樞突然在臉書發文，指稱：「我能理解政治現實。但過去受我贊助，整袋幾十萬幾十萬拿走的人落井下石說我是陌生人，我就覺得過分了些。」短短幾句話，看得出他對遭政壇人士切割的怨懟，也預示全案恐再起波瀾。

本刊掌握，上月初新北地院審理本案時，高嘉瑜以證人身分出庭還原遭暴打過程，意外揭露林秉樞介入喬中鋼鋼價，林交保後在臉書放話，是否與此有關，還是想藉此要相關人士封口？有待檢調進一步調查。

有「台灣國門」之稱的台北雙子星大樓，鋼材需求量立下國內超高大樓建築紀錄。（台北都市更新處提供）

▲有「台灣國門」之稱的台北雙子星大樓，鋼材需求量立下國內超高大樓建築紀錄。

知情人士透露，新北地院當天長達5個小時的馬拉松庭訊中，高嘉瑜當庭指控林秉樞經常失控抓狂，還動不動就威脅她要公開不法，連番對林不利的陳述，遭林的律師團制止，高於是提高音量繼續說：「光喬中鋼的事，就夠讓你再關10年！」聲音大到連守在門外的記者也聽得一清二楚。

本刊調查，高嘉瑜爆料林秉樞喬中鋼的鋼材價格，指的是林利用人脈，藉勢施壓財團，藉由展示與特定政治人物直接通話、可動員政商關係，甚至影響國營事業，意圖獲取不當利益，本案被勒索的企業，就是獲遞補開發台北雙子星大樓的宏匯（藍天）集團。

宏匯集團擬向中鋼構（圖）採購鋼材，林秉樞卻意圖利用人脈「攔胡」仲介，還找立委、監委介入。

▲宏匯集團擬向中鋼構（圖）採購鋼材，林秉樞卻意圖利用人脈「攔胡」仲介，還找立委、監委介入。

宏匯集團向本刊證實，去年5、6月疫情期間，林秉樞曾表達可以協助取得中鋼構較優惠的合約價，當時公司回應，中鋼構是長期合作的供應商，並未接受林的提議，拒絕林後就未再見過他，不清楚林做過哪些事。另外，本刊撥打林秉樞手機，已轉成空號。

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