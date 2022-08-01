絕美舞小姐人間蒸發！過世嬤託夢「79」　真抓到分屍兇手

▲警方押解楊金合（右二）前往北宜公路，仔細尋找被他丟棄的屍袋。



圖文／鏡週刊

法網恢恢，疏而不漏，作奸犯科的人，是難以逍遙法外，終究還是要接受法律制裁。萬華角頭楊金合為錢殺害分屍自己心愛的女人，這種變態惡魔行為，連邱女去世的阿嬤也出手，託夢家屬報車牌「79」白色車輛，警一查竟是楊的座車，太神奇了！

資深刑警說，邱一上班，就被楊帶出場，引起其他男客抗議，邱不願得罪其他人，便要楊別再常常買她全場，楊雖然答應，但要求邱當他的女朋友，邱不願意，為了與邱見面，楊還是照常買全場，對邱非常著迷。

▼邱姓舞小姐慘遭分屍，頭顱至今仍未尋獲。



警方接獲報案，前往舞廳訪查，確認邱請假後就沒人見過她，吳姓大班告訴警方，邱當天來電表示，因朋友來訪，所以要請假。由於邱已失蹤多日，且存款遭盜領，警方研判凶多吉少，且下手的應該是熟人。

▼死者家屬（左）前往北宜公路認屍，確認後放聲大哭。



資深刑警回憶表示，邱失蹤後，銀行存款分4次被領走，每次都提領最高限額10萬元，除了第1次、4月8日凌晨，邱自己用提款卡領錢外，之後3日，陸續有3名不同的女子拿著邱的提款卡領錢，警方調閱提款機監視畫面，發現其他3名女子領完錢後，都被一輛車號1079的白色進口轎車載走。

警方追查轎車車號，確認車主就是45歲、前科累累的萬華「咖吶幫」角頭楊金合，由於他是米高梅舞廳的常客，警方趁他再次前往消費時，埋伏逮人。資深刑警告訴本刊，案發後邱的家屬曾表示，已經過世的奶奶託夢要他們找車牌79的白色轎車，與楊的車牌號碼不謀而合。





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