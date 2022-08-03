共軍「圍台」軍演　胡錫進嗆台灣很害怕：這是武統演練啊

記者陳俊宏／綜合報導

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2日深夜飛抵松山機場，今天（3日）將晉見總統蔡英文。中國官媒《環球時報》前總編輯胡錫進今晨表示，解放軍宣布要圍著台灣在六個地區同時實彈軍演，一些人覺得不過癮，是「炸魚」，但大家知道台灣會有多害怕嗎？這就是武統台灣的一次綜合演練啊。

▲▼裴洛西穿著一席粉色套裝抵台。（圖／翻攝裴洛西辦公室、外交部）



胡錫進今晨5時25分在微博說，事實上，這場博弈的帷幕剛剛拉開，「裴洛西竄台得逞了，我們沒能『伴飛』穿越台灣島，這點我也很遺憾。但必須看到，博弈在持續，它可不是裴洛西在台灣這不到24小時的事。」

胡錫進指出，「解放軍宣布要圍著台灣本島在六個地區同時實彈軍演，一些人覺得不過癮，是『炸魚』，但大家知道台灣會有多害怕嗎？這樣的陣仗每一個區域單獨看是演習，但它們合起來哪裡還是一般的演習？它們就是武統台灣的一次綜合演練啊。」

胡錫進表示，「換位想一想，如果咱們是台灣人，巴掌大的地方，周圍全在進行攻擊演練，咱們會覺得它們都是『表演』嗎？再設想一下，如果美國把它的11個航母戰鬥群都調過來，依次在中國大陸海岸線排開，同時搞實彈演練，咱們會覺得不非常非常嚴重嗎？而且，如果不是裴洛西來了，大陸怎麼可能這樣圍著台灣島搞實彈軍演，美國和西方還不瘋了！」

▼解放軍宣布「圍繞台灣」進行3天實彈射擊。（圖／《新華社》）



胡錫進寫道，「大陸是沒擋住裴洛西登島，但我們真的在做很重要的反制和朝著統一進程的延伸。裴洛西有她和美國的突破，我們也做了我們的突破。」

裴洛西2日深夜抵達台灣，中國則在台灣周邊採取一系列軍事行動回應，時間點選在裴洛西離台隔天。中國官媒《新華社》公告，解放軍周四12時起3天，將在台灣周邊6個海空域進行軍事演訓行動，區域分布幾乎「包圍台灣」。解放軍東部戰區發言人施毅強調，一系列行動是針對美國升級對台舉動所採取的嚴正震懾。

▼裴洛西下榻君悅飯店。（圖／記者黃克翔攝）



國防部則強調，這凸顯中共以武力解決分歧、破壞區域和平穩定的心態，已嚴密掌握監控、加強戒備，將適時適切應對，國軍必定堅守崗位、守護國家安全，請國人安心，並同心支持國軍。

裴洛西抵台下榻君悅飯店，據了解，她今天將拜會立法院、晉見總統蔡英文、歡迎午宴、參訪白色恐怖景美紀念園區等，預定下午搭乘專機離台。

▼胡錫進發文。（圖／翻攝胡錫進微博）