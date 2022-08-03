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新黨轟民進黨　讓裴洛西入台「是下跪投降」

記者趙蔡州／綜合報導

為反對美國眾議院長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，新黨黨主席吳成典率隊到裴洛西下榻的君悅酒店前抗議。新黨台北市議員侯漢廷出席抗議活動，質疑一般爸媽進入子女房間都要徵求同意，如今裴洛西來台還不准台灣拒絕，行徑蠻橫又不講道理，譴責裴洛西不請自來，更譴責民進黨政府的行為根本是「下跪投降」。

侯漢廷2日傍晚在君悅酒店外抗議裴洛西訪台。他說，一般爸媽進入子女房間，都知道要徵求子女同意，而裴洛西說來就來，而且還不准拒絕，沒給好處又白吃白拿，行徑蠻橫又不講道理，「今天就算不討論兩岸關係，不談台灣所受的衝擊和影響，作為一個基本的客人，她不應該受到所謂待客之道的歡迎」。

侯漢廷還說，民進黨在沒有對等的前提下，就讓裴洛西「侵門踏戶」來到台灣，這種行為就是出賣，譴責裴洛西不請自來，更譴責民進黨政府的行為根本是「下跪投降」。他事後在臉書進一步質疑，面對裴洛西不請自來，「民進黨不敢抗拒、不敢提條件，跪迎過程全面黑箱，要當孝子賢孫之前，可有尊重台灣民意？」

▲▼新黨赴君悅酒店抗議 批民進黨讓波洛西來台是「下跪投降」。（圖／翻攝自侯漢廷臉書）

▲侯漢廷認為，民進黨在沒有對等的前提下，就讓裴洛西「侵門踏戶」來到台灣，這種行為就是下跪投降。（圖／翻攝自侯漢廷臉書）

新黨黨主席吳成典則抗議，由於裴洛西來到台灣，提升台海緊張局勢，尤其中國已經逐漸往廈門集結戰車，讓他直呼「戰爭離我們不遠了」。他說，「大家真的覺得，戰爭不會發生嗎」、「讓裴洛西來台，製造兩岸緊張，這樣值得嗎，台灣人可以接受嗎？」

他認為，台灣海峽兵兇戰危不是一天的事情，如今裴洛西硬要點燃，身為台灣一分子，絕不願看台灣發生戰爭，美國想把台灣烏克蘭化，台灣能接受嗎，「沒有任何理由讓台灣淪為戰場，讓台灣生命財產受威脅，更沒理由為美國對抗中國，在這個關鍵時刻，我們不能裝睡覺，戰爭就在我們門口，一念之間我們生命財產可能就沒有了」。

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