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解放軍預告軍演3天！「6大區域」幾乎包圍台灣　時間點有玄機

記者柯沛辰／綜合報導

美國眾議院議長裴洛西2日晚間抵達台灣，中國則在台灣周邊採取一系列軍事行動回應，時間點選在裴洛西離台隔天。中國官媒新華社公告，解放軍4日12時起將在台灣周邊6個海空域進行軍事演訓行動，區域分布幾乎「包圍台灣」。解放軍東部戰區發言人施毅強調，一系列行動是針對美國升級對台舉動所採取的嚴正震懾。

新華社指出，解放軍將在8月4日12時至7日12時，在6個海空域進行重要軍事演訓行動，期間有關船隻、飛行器避免進入這些海空域。從公布的演訓區域來看，區域幾乎包圍台灣本島，其中東北方區域（編按：3號）距離新北市貢寮僅18公里，西南方區域（編按：6號）距離屏東墾丁約16公里，時間選在裴洛西離台後隔天

▼解放軍宣布「圍繞台灣」進行3天實彈射擊，區域編號圖如下。（圖／新華社）

（自行添加編號版本）▲▼解放軍宣布「圍繞台灣」進行3天實彈射擊　區域圖曝光。（圖／新華社）

解放軍公告演訓區域具體如下（編按：新增區域編號以利辨識）：

1號區域：北緯25°15′26″、東經120°29′20″，北緯24°50′30″、東經120°05′45″，北緯25°04′32″、東經119°51′22″，北緯25°28′12″、東經120°14′30″四點連線。

2號區域：北緯26°07′00″、東經121°57′00″，北緯25°30′00″、東經121°57′00″，北緯25°30′00″、東經121°28′00″，北緯26°07′00″、東經121°28′00″四點連線。

3號區域：北緯25°34′00″、東經122°50′00″，北緯25°03′00″、東經122°50′00″，北緯25°03′00″、東經122°11′00″，北緯25°34′00″、東經122°11′00″四點連線。

4號區域：北緯22°56′00″、東經122°40′00″，北緯23°38′00″、東經122°51′00″，北緯23°38′00″、東經123°23′00″，北緯22°56′00″、東經123°09′00″四點連線。

5號區域：北緯21°14′00″、東經121°33′00″，北緯21°33′00″、東經121°18′00″，北緯21°07′00″、東經120°43′00″，北緯20°48′00″、東經120°59′00″四點連線。

6號區域：北緯22°43′00″、東經119°14′00″，北緯22°10′00″、東經119°06′00″，北緯21°33′00″、東經120°29′00″，北緯22°09′00″、東經120°32′00″四點連線。

▲中共解放軍052D驅逐艦。（圖／CFP）

▲解放軍052D驅逐艦。（圖／CFP）

另外，東部戰區新聞發言人施毅表示，解放軍東部戰區8月2日晚起將在台灣周邊開展一系列聯合軍事行動，在台灣北部、西南、東南海空域進行聯合海空演訓，除了在台灣海峽進行遠程火力實彈射擊，也會在台灣東邊海域組織常導（常規導彈）火力試射。

施毅強調，這次行動是針對美方近期在台灣問題上消極舉動重大升級所採取的嚴正震懾，也是對「台獨」勢力謀「獨」行徑的嚴重警告。

▲▼中國解放軍。（圖／CFP）

▲解放軍接連宣布軍事演訓行動。（圖／CFP）

事實上，早在裴洛西抵台前一小時，浙江海事局旋即宣布，8月3日起至8月5日，一連三天將在東海部分海域進行實彈射擊。當時裴洛西搭專機特意繞開南海爭議路線，但晚間進入菲律賓東部海域時，傳出共軍戰機兩度進入我西南空域，還有一架蘇-35穿越海峽中線，情勢一度緊張。

我國防部3日凌晨指出，共軍2日共派遣21架次共機擾台，包括戰機殲-11及殲-16，非謠傳的蘇-35，僅一架殲-16機現蹤海峽中線南端，其餘機型則是在我國西南空域飛行。對此，我空軍派遣空中巡邏兵力應對，並以廣播驅離、防空飛彈追監。

▼國防部公布2日有21架次共機擾台。（圖／國防部）

▲國防部公布2日有21架次共機擾台。（圖／國防部提供）

不過，裴洛西專機2日晚間10點43分降落松山機場後。中國大陸外交部、國台辦及國防部陸續發布聲明，解放軍也先後公布軍事演習計劃來回應。

大陸國防部發言人吳謙2日表示，中方多次闡明「竄訪」台灣的嚴重後果，但裴洛西明知故犯，惡意挑釁製造危機，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重衝擊中美關係政治基礎，嚴重破壞中美兩國兩軍關係。

吳謙指出，美方此舉向「台獨」分裂勢力釋放嚴重錯誤信號，進一步加劇了台海緊張局勢升級，「民進黨當局挾洋自重，勾連外部勢力作亂，執意邀裴洛西訪台，其行徑是非常危險的，勢必引發嚴重後果。」

吳謙強調，中國人民解放軍高度戒備，將展開一系列針對性軍事行動予以反制，「堅決捍衛國家主權和領土完整，堅決挫敗外部勢力干涉和台獨分裂圖謀。」

▼裴洛西抵台。（圖／外交部）

▲▼裴洛西抵台。（圖／外交部）

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