25年第一人降落台灣！　裴洛西回應中國：信守美國挺台灣民主承諾

文／中央社

美國眾議院議長裴洛西專機飛抵台灣，她透過辦公室發聲明表示，此次率團訪台是信守美國支持台灣蓬勃民主堅定不移的承諾。她並強調，訪台並無違背美國長年政策。

裴洛西（Nancy Pelosi）搭乘美國行政專機於台灣時間2日晚間10時44分飛抵松山機場。她是繼1997年時任美國眾院議長金瑞契（Newt Gingrich）後，25年來首位訪台的眾院議長，也是層級最高的美國政要。

裴洛西班機降落不久，隨即透過辦公室發布新聞稿宣布訪問台灣。她表示，此次國會團造訪台灣，是信守美國支持台灣蓬勃民主堅定不移的承諾。

▲裴洛西抵台。（圖／外交部）



▲裴洛西下塌君悅飯店。（圖／記者黃克翔攝）



裴洛西指出，此次訪問是訪團印太行的一環，行程也包括新加坡、馬來西亞、韓國及日本，聚焦共同安全、經濟夥伴關係及民主治理。她說，訪團與台灣領導人的討論，將著重於重申美國對夥伴的支持，促進雙邊共享利益，包括推進自由開放的印太區域。

她強調：「美國堅定支持台灣2300萬人民，這在目前比以往都更加重要，因為世界正面臨獨裁與民主的抉擇。」

面對中國揚言她若訪台將強硬回應，裴洛西表示，她的造訪只是眾多訪問台灣的美國國會團之一，絕未與美國長年政策相抵觸，該政策是以台灣關係法、美中公報及六項保證為準則，美國持續反對單方面改變現狀行為。

據了解，裴洛西在台行程預計拜會立法院、晉見總統蔡英文、歡迎午宴、參訪白色恐怖景美紀念園區等，預定3日下午搭乘專機離台。

▼民眾歡迎裴洛西來台。（圖／記者黃克翔攝）



►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年