烏克蘭女孩擔心「惡夢」在台灣重演：當初我們也覺得不會開戰

記者林彥臣／綜合報導

美國眾議院議長裴洛西訪問台灣，讓中國連日大動作針對台灣進行軍演，當初申請來台灣繼續學業的烏克蘭學生，看到新聞之後也相當憂心，家鄉的惡夢會在台灣重演，其中一位學生譚雅（Tanya）接受YouTube頻道《不要鬧工作室》訪問，就很擔心戰爭會在台灣上演。

▲烏克蘭女孩譚雅（Tanya）強調，當初多數烏克蘭人也認為不會開戰，結果還是發生了。（圖／翻攝自YouTube／Stopkiddinstudio）



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頻道主持人強尼在片頭表示，認為不會開戰。譚雅則回答，「你怎麼知道不會發生？當初我們多數烏克蘭人也是這麼想，我們以為不會打，結果還是發生了」。

▲譚雅的親友在網路上看到許多中國要動武的訊息，一直問她在台灣是否平安。（圖／翻攝自YouTube／Stopkiddinstudio）



譚雅表示，最近很多親戚朋友一直傳給她有關中國的訊息，並且確認她是否平安，因為網路上看到的訊息是中國終於要動手了，推特上還有些帳號在流傳中國的火箭炮正往接近台灣的沿海部署，並且強調「這不是演習」。

譚雅說，上周在街頭上聽到空襲警報大響，但男友告訴她這只是一般的演習，7月30日晚上聽到很多連續爆炸聲，還以為真的開戰了，後來才發現是大稻埕煙火。

▲譚雅認為，手握強權的人，應該被賦予更多照顧人民的責任，而不是變成傷人的惡霸。（圖／翻攝自YouTube／Stopkiddinstudio）



譚雅認為，國與國之間有任何問題，為什麼不能像個文明人一樣好好溝通？動用武力傷害無辜的人民，就像個長不大的孩子一樣，能夠手握強權的人，應該被賦予更多照顧人民的責任，而不是變成傷人的惡霸。

譚雅最後表示，在台灣生活已經快2個月了，能夠來到台灣真的很不容易，台灣人對於烏克蘭人的慷慨照顧，也讓她永生難忘，「但我現在真的很害怕，我真的很害怕中國會做什麼事，那我就真的無處可去了」。

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