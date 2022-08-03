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美再援烏價值168億元武器　俄再禁39名英國公民入境

▲▼美軍「海馬斯」多管火箭系統（HIMARS）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國再提供烏克蘭價值5.5億美元的武器，包括「海馬斯」多管火箭系統（HIMARS）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

美國宣布提供烏克蘭新一批武器，價值約新台幣168億元，包括抗俄利器海馬斯系統彈藥；俄羅斯則再禁止39名英國公民入境，包括前保守黨首相卡麥隆及工黨領袖施凱爾。

●美國助烏抗俄 再供價值168億元武器

美國宣布向烏克蘭部隊提供新一批武器，協助他們抵禦俄羅斯入侵，當中包括日益重要的火箭發射器及火砲所需的彈藥。

美國國家安全會議（National Security Council）發言人柯比（John Kirby）告訴記者，這批價值5億5500萬美元（約新台幣168億元）的新武器供應方案中，將包含更多高機動性多管火箭系統 （HIMARS，簡稱海馬斯）的彈藥，及其他火砲所需的彈藥。

根據美國國防部的聲明，這批援助當中包含了7萬5000發155公釐火砲的彈藥。

據五角大廈所言，這讓美國自拜登上任以來，承諾給予烏克蘭的軍事援助總額，超過了88億美元（約新台幣2667.72億元）。

▲▼ 英國前首相卡麥隆（David Cameron）。（圖／路透）

▲英國前首相卡麥隆（David Cameron）被俄羅斯列為禁止入境黑名單。（圖／路透）

●俄羅斯再禁39名英國公民入境 含工黨領袖媒體人

俄羅斯表示，已將39名英國公民列入禁止入境的黑名單，包括工黨領袖施凱爾（Keir Starmer）和前首相卡麥隆（David Cameron）。

俄羅斯外交部表示，包括記者在內的黑名單人士，「助長了倫敦對我國的敵意，目的在妖魔化俄羅斯，並在國際上孤立我國」。

自從在烏克蘭開始軍事行動以來，莫斯科已經禁止數十名英國公民入境俄羅斯，主要是政治人物和記者。新一波的名單包括數位工黨籍國會議員、蘇格蘭政治人物和上議院議員。

▲▼烏克蘭糧食，烏克蘭哈爾科夫地區在俄羅斯對烏克蘭持續的襲擊中，收割小麥。（圖／路透）

▲烏克蘭首批出口的小麥已經離港。（圖／路透）

●協議後首艘烏克蘭穀物船 預定2日午夜後抵土耳其

一艘載運烏克蘭穀物的船隻1日離開敖德薩港，這是俄烏糧食協議簽訂後，首艘出港的烏國穀物船。土耳其國防部表示，這艘船預定於2日「午夜過後」抵達伊斯坦堡。

此船名為拉佐尼號（Razoni），船籍登記為獅子山共和國（Sierra Leone），載運2萬6000公噸玉米，於格林威治時間1日6時從敖德薩港（Odessa）出發，目的地是黎巴嫩的黎波里（Tripoli）。

船隻原本預計於2日下午抵達伊斯坦堡。

●烏克蘭首艘運穀船離港 澤倫斯基：現在慶祝還太早

依據俄羅斯和烏克蘭在聯合國與土耳其斡旋下達成的穀物海運協議，一艘載運烏克蘭穀物的貨船已駛離烏國港口。但烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，現在慶祝還「太早」。

澤倫斯基在每日視訊演說上表示：「現階段下任何結論或做任何預測都太早。讓我們拭目以待這項協議如何執行，以及安全保證是否真正落實。」

▲▼ 美國國務卿布林肯。（圖／路透）

▲布林肯指控俄羅斯拿烏克蘭核電廠當盾牌不負責任。（圖／路透）

●布林肯控俄不負責任 拿烏克蘭核電廠當盾牌

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）表示，俄羅斯在烏克蘭最大核能發電廠周圍區域的行徑「極度不負責任」，指控俄國在攻擊烏軍的行動中以此當作「核子盾牌」。

布林肯在紐約聯合國總部的禁止核武擴散會議後告訴媒體，華府「深為關切」俄國現今將這座核電廠當作軍事基地，朝附近烏軍開火。

布林肯說：「當然烏方無法回擊，以免發生牽連核電廠的可怕事件。」他表示，俄方行徑不僅是利用「人肉盾牌」，更是「核子盾牌」。

● 耶魯大學研究：制裁對俄羅斯經濟造成巨大傷害

根據耶魯大學企管專家及經濟學家的最新報告，自俄羅斯入侵烏克蘭以來，國際制裁行動和跨國企業退出浪潮已對俄國經濟造成嚴重傷害。

法新社報導，根據7月下旬發布的報告，儘管莫斯科可藉著銷售高價能源賺取數十億美元，但多數未公開數據顯示，自2月24日入侵烏國以來，俄羅斯許多國內經濟活動皆已陷入停滯。

耶魯大學管理學院（Yale School of Management）發布的報告稱：「我們對俄羅斯的經濟全面分析結果不僅強而有力且無可辯駁：國際制裁和商業撤出不僅發揮了效果，還在各個層面徹底削弱了俄羅斯經濟。」

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