▲俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)最新發聲,就針對核武議題。(圖/路透)

記者林彥臣/綜合報導

俄羅斯總統普丁在莫斯科時間1日,向在紐約舉行的《核不擴散條約》(Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons、簡稱NPT)第10次審議大會的與會者致賀信時表示,核戰爭打不贏也打不得。

普丁表示,《核不擴散條約》是國際安全體系的一個關鍵組成部分,該條約符合核武器國家和無核武器國家的利益,俄羅斯完全履行了與美國達成的削減和限制相關武器的雙邊協定。

普丁稱,俄羅斯的出發點是,核戰爭打不贏也打不得。俄方主張,國際社會所有成員享有平等且不可分割的安全。