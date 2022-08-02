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俄羅斯表態：裴洛西訪台「純粹挑釁」　引發區域的緊張局勢

▲▼俄羅斯總統普丁自下令入侵烏克蘭以來首次出外訪問，29日出席於土庫曼舉行的裏海峰會。（圖／路透）

▲俄羅斯表態，裴洛西如果訪問台灣，純粹只是一種挑釁。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

俄羅斯2日警告美國，眾議院議長裴洛西如果訪問台灣，就純粹只是挑釁，將使其與中國發生衝突，引發區域內的情勢緊張。

根據《路透社》報導，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，現在不能肯定她是否會去那裡，但關於這次旅行和可能訪問台灣的一切，都是純粹的挑釁。

《路透社》指出，中國一再警告裴洛西，不要前往它聲稱屬於自己的台灣。北京重申，裴洛西的訪問，將違反華盛頓要遵守的「一個中國原則」。

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