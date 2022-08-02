俄羅斯表態：裴洛西訪台「純粹挑釁」　引發區域的緊張局勢

▲俄羅斯表態，裴洛西如果訪問台灣，純粹只是一種挑釁。（圖／路透）



記者林彥臣／綜合報導

俄羅斯2日警告美國，眾議院議長裴洛西如果訪問台灣，就純粹只是挑釁，將使其與中國發生衝突，引發區域內的情勢緊張。

根據《路透社》報導，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，現在不能肯定她是否會去那裡，但關於這次旅行和可能訪問台灣的一切，都是純粹的挑釁。

《路透社》指出，中國一再警告裴洛西，不要前往它聲稱屬於自己的台灣。北京重申，裴洛西的訪問，將違反華盛頓要遵守的「一個中國原則」。