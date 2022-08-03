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俄羅斯指控：美國協調批准烏克蘭「飛彈攻擊」　已直接介入戰爭

▲▼美軍「海馬斯」多管火箭系統（HIMARS）。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄羅斯認為，美軍提供烏克蘭海馬斯火箭等武器，已經直接介入戰爭。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

俄羅斯2日表示，由於烏克蘭對俄羅斯軍隊的飛彈攻擊，有美國情報人員參與批准和協調工作，因此美國已經直接介入俄烏戰爭。

路透社報導，俄羅斯國防部表示，烏克蘭軍情局副局長史基比茨基（Vadym Skibitsky）向英國「電訊報」（The Telegraph）承認，華府參與協調高機動性多管火箭系統（HIMARS，簡稱海馬斯）的攻擊行動。

史基比茨基告訴電訊報，在發動攻擊前，美國和烏克蘭情報官員會進行磋商，且華府對於烏方有意攻擊的目標擁有實際否決權。不過他說，美國官員並未提供目標的直接情報。

俄羅斯國防部表示：「這所有一切無可否認證明，與白宮和五角大廈的說法相反，華府直接介入了烏克蘭的衝突。」

美國總統拜登曾說，他希望烏克蘭擊敗俄羅斯，並已提供基輔數以10億計美元的武器，但美國官員不希望有美俄兩國軍人直接對戰。

俄羅斯國防部稱：「基輔批准用火箭攻擊頓巴斯（Donbas）和其他區域有人居住地區的住宅區和民間基礎設施，造成大量平民喪生，拜登政府對此負有直接責任。」

對於俄羅斯國防部的指控，白宮和五角大廈皆未立即做出回應。

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