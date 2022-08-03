共軍「實彈演習」範圍超越1996年台海危機　部分侵犯台灣領海

▲東部戰區開展實彈射擊訓練。（圖／翻攝央視）



文／中央社

美國政治學者傅泰林比較1996年台海危機時，中共解放軍軍演與即將進行的6個台海周邊區域演訓範圍，其中鄰近高雄外海的面積明顯擴大，東部海域與巴士海峽也首次出現大範圍實彈射擊區域。

麻省理工學院政治學教授傅泰林（Taylor Fravel）比較95與96年台海危機時，解放軍在台海附近軍演的6處範圍。比較兩幅圖像，高雄外海的實彈射擊區域顯著擴大，若依據中方公布的經緯度，最接近高雄港的距離約為20公里。

另外，相較於26年前共軍畫出的演習實彈射擊區域，東部海域與巴士海峽都出現大範圍海域，形成台灣東西南北4面包圍的態勢。

▲裴洛西訪台，共軍「實彈演習」範圍超越1996年台海危機。（圖／翻攝微博）



澳洲戰略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute）研究員魯瑟（Nathan Ruser）認為，解放軍計劃在台灣擁有主權的海域進行實彈軍事演訓，這是過去數十年來最挑釁的舉動，符合聯合國定義的「國家侵略」行為。

魯瑟分析，解放軍公布的6個演訓區域，當中接近基隆與高雄外海的3處已劃入台灣領海範圍內。他形容這是非模糊的升高挑釁並畫在錯誤的地點。

新華社報導指出，4日中午12時至7日中午12時演訓期間，船隻和飛行器不要進入上述海域和空域。四方包圍的形勢如同對台灣東西南北海空域的3日封鎖。

▼裴洛西抵達松山機場。（圖／記者林敬旻攝）



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