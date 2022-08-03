　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

共軍「實彈演習」範圍超越1996年台海危機　部分侵犯台灣領海

▲▼ 東部戰區海軍護衛艦支隊開展實彈射擊訓練 。（圖／翻攝 央視）

▲東部戰區開展實彈射擊訓練。（圖／翻攝央視）

文／中央社

美國政治學者傅泰林比較1996年台海危機時，中共解放軍軍演與即將進行的6個台海周邊區域演訓範圍，其中鄰近高雄外海的面積明顯擴大，東部海域與巴士海峽也首次出現大範圍實彈射擊區域。

麻省理工學院政治學教授傅泰林（Taylor Fravel）比較95與96年台海危機時，解放軍在台海附近軍演的6處範圍。比較兩幅圖像，高雄外海的實彈射擊區域顯著擴大，若依據中方公布的經緯度，最接近高雄港的距離約為20公里。

另外，相較於26年前共軍畫出的演習實彈射擊區域，東部海域與巴士海峽都出現大範圍海域，形成台灣東西南北4面包圍的態勢。

▲▼共軍「實彈演習」範圍超越1996年台海危機　部分侵犯台灣領海。（圖／翻攝微博）

▲裴洛西訪台，共軍「實彈演習」範圍超越1996年台海危機。（圖／翻攝微博）

澳洲戰略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute）研究員魯瑟（Nathan Ruser）認為，解放軍計劃在台灣擁有主權的海域進行實彈軍事演訓，這是過去數十年來最挑釁的舉動，符合聯合國定義的「國家侵略」行為。

魯瑟分析，解放軍公布的6個演訓區域，當中接近基隆與高雄外海的3處已劃入台灣領海範圍內。他形容這是非模糊的升高挑釁並畫在錯誤的地點。

新華社報導指出，4日中午12時至7日中午12時演訓期間，船隻和飛行器不要進入上述海域和空域。四方包圍的形勢如同對台灣東西南北海空域的3日封鎖。

▼裴洛西抵達松山機場。（圖／記者林敬旻攝）

▲美國眾議院議長裴洛西抵達松山機場。（圖／記者林敬旻攝）

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►六福莊住宿激殺5.8折！近距離看動物、爽玩樂園，暑假必去

ET快訊
即／共軍8／4起「繞台」實彈射擊3天　國防部深夜緊急回應

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

共軍「實彈演習」範圍超越1996年台海危機　部分侵犯台灣領海

新黨轟民進黨　讓裴洛西入台「是下跪投降」

25年第一人降落台灣！　裴洛西回應中國：信守美國挺台灣民主承諾

抗議裴洛西！中共派21架次共機擾台　殲-16現蹤海峽中線南端

快訊／共軍8／4起「繞台」實彈射擊3天　國防部深夜緊急回應

民進黨敬重裴洛西道德勇氣　「台美友誼不因中國破壞退步」

快訊／裴洛西率訪團下榻君悅酒店　明早啟動訪台行程

柯建銘讚裴洛西捍衛民主自由　「美台攜手對抗極權壓迫」

快訊／總統府「裴洛西長期支持台灣」　蔡英文明早接見、設宴款待

快訊／外交部歡迎裴洛西來台　「強化台美緊密友好」

被騙去柬埔寨「是上帝安排」　警急攔打醒：去了就見上帝

廖老大親自看過讚裝潢好！「佔騎樓」遭切割加盟主出面

陸嗆裴洛西訪台是挑釁　突禁百家台食品進口！

實測講電話「給東西就拿」　遞滅火器、石板！友人全收

男大生學士服「抽出2光劍」　畢業日揪老師舞台上決鬥！

真的要來了！裴洛西今抵台　陸方警告：將導致嚴重後果

太常喝酒遭副駕女友飆罵 男全程尷尬笑「掩飾恐懼」

日攝影師夜景拍攝教學 手機倒過來腿長+10cm

旅遊見35公分巨型香蕉　夫妻2天才吃完：好痛苦

前員工被老闆指薪水小偷　互揪25人鬥毆助陣男喪命

共軍「實彈演習」範圍超越1996年台海危機　部分侵犯台灣領海

新黨轟民進黨　讓裴洛西入台「是下跪投降」

25年第一人降落台灣！　裴洛西回應中國：信守美國挺台灣民主承諾

抗議裴洛西！中共派21架次共機擾台　殲-16現蹤海峽中線南端

快訊／共軍8／4起「繞台」實彈射擊3天　國防部深夜緊急回應

民進黨敬重裴洛西道德勇氣　「台美友誼不因中國破壞退步」

快訊／裴洛西率訪團下榻君悅酒店　明早啟動訪台行程

柯建銘讚裴洛西捍衛民主自由　「美台攜手對抗極權壓迫」

快訊／總統府「裴洛西長期支持台灣」　蔡英文明早接見、設宴款待

快訊／外交部歡迎裴洛西來台　「強化台美緊密友好」

重磅交易！「宇宙教士」搶下國民強打少年索托

解放軍「出動殲20」在台灣周圍演訓　最新影片曝光

共軍「實彈演習」範圍超越1996年台海危機　部分侵犯台灣領海

解放軍預告軍演3天！「6大區域」幾乎包圍台灣　時間點有玄機

新黨轟民進黨　讓裴洛西入台「是下跪投降」

快訊／桃園半夜1點「轟隆巨響」！疑戰機起飛驚醒居民：空襲警報？

82歲裴洛西早餐必吃「黑巧克力冰淇淋」：有記憶力以來都是

KD在季後賽開打前就預料會輸　好友詹姆斯曝兩人約定引熱議

美再援烏價值168億元武器　俄再禁39名英國公民入境

鄭凱文沒輸過富邦　范米特力求終結先發6連敗

大豹溪石器時代大亂鬥　金髮男K中女友芭比Q了

政治熱門新聞

快訊／共軍8/4起「繞台」實彈射擊3天　國防部深夜緊急回應

快訊／裴洛西率訪團下榻君悅酒店　明早啟動訪台行程

即／共軍軍機爆2度進入西南空域　蘇-35戰機穿越台灣海峽

國防部駁共機「蘇-35」正穿越台海

快訊／總統府「裴洛西長期支持台灣」　蔡英文明早接見、設宴款待

快訊／裴洛西抵台！柯文哲表達歡迎：我們與美日交好　「不必與中國交惡」

快訊／AIT宣布「裴洛西訪台談8大議題」　訪團成員看這裡！

快訊／不只總統府！外交部網站疑也遭攻擊癱瘓

快訊／真的來了！裴洛西一襲粉紅西裝下飛機　吳釗燮、孫曉雅接機

25年第一人　裴洛西來台聲明全文

中共派21架次共機擾台　殲-16現蹤海峽中線南端

幕後／裴洛西訪台敏感神經　4層面分析北京跳腳、蔡英文低調原因

不顧大陸警告　裴洛西堅持把台灣列入行程

快訊／總統府網站遭200倍境外DDoS攻擊癱瘓　20分鐘內火速擺平

更多熱門

相關新聞

解放軍預告軍演3天　6大區域包圍台灣

解放軍預告軍演3天　6大區域包圍台灣

美國眾議院議長裴洛西2日晚間抵達台灣，中國解放軍則在台灣周邊採取一系列軍事行動回應。中國官媒新華社公告，解放軍4日12時起將在台灣周邊6個海空域進行軍事演訓行動，並組織實彈射擊，區域分布幾乎「包圍台灣」。解放軍東部戰區發言人施毅強調，一系列行動是針對美國升級對台舉動所採取的嚴正震懾。

新黨：裴洛西入台　是民進黨跪降

新黨：裴洛西入台　是民進黨跪降

即／桃園凌晨1點天空傳巨響！居民驚醒

即／桃園凌晨1點天空傳巨響！居民驚醒

烏克蘭女孩擔心惡夢在台重演：當初也覺得不會開戰

烏克蘭女孩擔心惡夢在台重演：當初也覺得不會開戰

25年第一人　裴洛西來台聲明全文

25年第一人　裴洛西來台聲明全文

關鍵字：

裴洛西台海危機共軍解放軍

讀者迴響

熱門新聞

快訊／共軍8/4起「繞台」實彈射擊3天　國防部深夜緊急回應

快訊／解放軍戰機起飛！台南機場多架戰機升空　當地人聽巨響嚇傻

即／解放軍宣布「圍繞台灣」實彈射擊

快訊／解放軍空軍「蘇-35戰機」正在穿越台灣海峽

即／桃園凌晨1點天空傳巨響！居民驚醒

浙江高鐵站運坦克　陸網：事兒大了！

她2天激戰「台英日3男」無套4次：懷孕了！求醫找爸

解放軍：今晚起在台灣周邊展開一系列軍事行動

裴洛西降落　陸網崩潰：竟敢降落

快訊／裴洛西率訪團下榻君悅酒店　明早啟動訪台行程

即／共軍軍機爆2度進入西南空域　蘇-35戰機穿越台灣海峽

解放軍圍台軍演　網一看時間笑了

冷氣不涼！租屋妹見「9年前房客痕跡」呆了

《營業中2》爆「女神級來賓」變班底！

裴洛西抵台引爆PTT！八卦板湧5.5萬人見證

更多

最夯影音

更多
被騙去柬埔寨「是上帝安排」　警急攔打醒：去了就見上帝

被騙去柬埔寨「是上帝安排」　警急攔打醒：去了就見上帝
廖老大親自看過讚裝潢好！「佔騎樓」遭切割加盟主出面

廖老大親自看過讚裝潢好！「佔騎樓」遭切割加盟主出面

陸嗆裴洛西訪台是挑釁　突禁百家台食品進口！

陸嗆裴洛西訪台是挑釁　突禁百家台食品進口！

實測講電話「給東西就拿」　遞滅火器、石板！友人全收

實測講電話「給東西就拿」　遞滅火器、石板！友人全收

男大生學士服「抽出2光劍」　畢業日揪老師舞台上決鬥！

男大生學士服「抽出2光劍」　畢業日揪老師舞台上決鬥！

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面