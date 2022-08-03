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料理之王3選手端「霸氣饗宴」　全聯澳洲牛燉湯讓爸爸暖心又暖胃

▲《料理之王3》阿發師戰隊挑戰10人餐會，因應父親節端出「霸氣饗宴」，選手劉淇別出心裁挑選全聯澳洲牛，製作創意牛肉湯。（採訪撰稿 ／記者胡至欣；攝影剪輯／記者謝婷婷）

記者胡至欣／採訪報導

88父親節即將到來，吃頓好料慰勞辛苦的爸爸，暖心又暖胃。大型廚藝選秀節目《料理之王3》舉辦10人餐會挑戰賽，阿發師戰隊就因應節慶以「霸氣饗宴」為主題迎戰，5位成員要分工合作，在2小時內端出從開胃菜到甜點共六道料理。

▲全聯澳洲牛。（圖／記者謝婷婷攝）

▲選手劉淇挑選全聯澳洲沙朗，製作創意牛肉湯。（圖／記者謝婷婷攝；以下同）

「我爸爸蠻常應酬的，他其實酒量不是很好，回家都會有點宿醉或想吐的感覺，所以我想幫他熬一個湯，可以幫他解除一些疲勞。」其中選手劉淇特別挑選全聯提供的澳洲牛，製作創意牛肉湯，「今天選用油花比較多的沙朗，把湯呈現油脂豐富的感覺」，再搭配牛尾、牛骨作為湯底，扮演主餐前喚醒味蕾的關鍵角色，「喝第一口原味之後，可以搭配薑絲、蒜苗喝喝看第二口，然後再把九層塔晶球或米酒加進去，體驗不同的風味組合」。

▲全聯澳洲牛。（圖／記者謝婷婷攝）

▲▼全聯澳洲牛搭配蔬果熬煮，燉出來的高湯濃郁清香。

▲全聯澳洲牛。（圖／記者謝婷婷攝）

全聯澳洲牛來源牛隻，無抗生素、無瘦肉精等外來用藥，並在熟齡前100天再以穀物、小麥、棉花籽等飼養，搭配洋蔥、玉米等蔬果一同熬煮，燉出來的高湯濃郁清香，顛覆一般對澳洲牛的刻板印象。

▲全聯澳洲牛。（圖／記者謝婷婷攝）

▲從適合火鍋涮肉的薄肉片，到值得大塊朵頤的沙朗牛排，在全聯門市都買得到。

全聯澳洲牛，掌握牛肉屠宰後肌酸和天然發酵的原理，科學控管溫度、熟成時間，及儲存運輸等技術，以「冷藏濕式熟成」方法，化解運送保鮮的疑慮，從適合火鍋涮肉的薄肉片，到值得大塊朵頤的沙朗牛排等，各種部位、不同規格，在全聯門市都買得到。父親節用高蛋白、高營養的紅肉食材，為爸爸補身體再適合不過。

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