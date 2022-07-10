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夏日開胃挑戰！料理之王3選手出招　全聯「筍界三寶」助攻

▲炎炎夏日沒食慾？《料理之王3》因應時節規劃「夏季」主題挑戰賽，由各界好手傳授開胃秘訣。（採訪撰稿 ／記者胡至欣；攝影剪輯／記者吳杰澄）

記者胡至欣／台北報導

炎炎夏日到來，動輒30度以上的高溫，常常讓人熱到沒胃口，對於家中大廚來說，如何端出誘人料理拯救食慾，便是一大考驗。賽況如火如荼的《料理之王3》也因應時節規劃「夏季」主題挑戰賽，由各界好手傳授開胃秘訣。

▲▼夏日開胃挑戰！料理之王3選手出招 全聯「筍界三寶」助攻。（圖／記者吳杰澄攝）

▲《料理之王3》因應時節規劃「夏季」主題挑戰賽。（圖／記者吳杰澄攝；以下同）

說到夏季當令食材，當然少不了正值產季的綠竹筍，像是參賽選手駱柏献就發揮創意端出涼拌筍新吃法，「用涼麵的調味，去做一個筍子做的麵」，把新鮮竹筍切成細條，再拌入加了香麻油、梅子粉與香蒜粉的特製胡麻醬，最後擺上炸得酥脆的腐皮絲，光用看的就令人食指大動。

▲▼夏日開胃挑戰！料理之王3選手出招 全聯「筍界三寶」助攻。（圖／記者吳杰澄攝）

▲▼駱柏献發揮創意端出涼拌筍新吃法。

▲▼夏日開胃挑戰！料理之王3選手出招 全聯「筍界三寶」助攻。（圖／記者吳杰澄攝）

除了烏殼綠竹筍，還有履歷玉米筍和履歷茭白筍，「筍界三寶」一次到位，搭配非基改水豆腐、黃金鮮腐竹、冷燻鮭魚片、龍虎班輪切等，以豆類海鮮取代肉類補充蛋白質，或善用紅肉火龍果、木瓜、檸檬等水果天然的酸甜調味，少油膩、多蔬果，對於提振食慾都有幫助。

▲▼夏日開胃挑戰！料理之王3選手出招 全聯「筍界三寶」助攻。（圖／記者吳杰澄攝）

▲「筍界三寶」產銷履歷來源清楚，新鮮美味看得見。

▲▼夏日開胃挑戰！料理之王3選手出招 全聯「筍界三寶」助攻。（圖／記者吳杰澄攝）

▲《料理之王3》生鮮食材由全聯協助提供。

夏季涼菜關鍵在食材，《料理之王3》生鮮食材由全聯協助提供，產銷履歷來源清楚，新鮮美味看得見！現在全聯更推出食譜雜誌《PX COOK全聯料理誌夏季試刊號》，完整收錄142道夏日料理，到門市用500福利點即可免費索取，簡直就是民間大廚最給力的神隊友。

▲▼夏日開胃挑戰！料理之王3選手出招 全聯「筍界三寶」助攻。（圖／記者吳杰澄攝）

▲▼《PX COOK全聯料理誌夏季試刊號》完整收錄142道夏日料理。

▲▼夏日開胃挑戰！料理之王3選手出招 全聯「筍界三寶」助攻。（圖／記者吳杰澄攝）

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