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軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

浙江傳出「高鐵站運整排坦克」畫面　陸網驚呼：事兒大了！

▲▼ 陸網傳解放軍集結 。（圖／翻攝自微信）

▲有民眾在杭州南站拍到鐵路運送坦克車。（圖／翻攝自微信）

記者蔡儀潔／綜合報導

美國眾院議長裴洛西今（2）晚間抵達台灣，引發對岸強烈不滿，大陸多地傳出解放軍集結畫面，除福建外，浙江也有市民拍到高鐵站在運送坦克、高速公路上運送疑似飛彈等等。

▲▼ 陸網傳解放軍集結 。（圖／翻攝自微信）

▲解放軍卡車上載著疑似飛彈的武器 。（圖／翻攝自微信）

大陸社群群組今日下午，有網友發出一段影片，稱「寧波這邊部隊集結了，導彈車排排走，往北侖舟山方向」。畫面可見，高速公路上有卡車裝著疑似飛彈的武器。

另一段影片顯示，杭州南站高鐵站中，有載著坦克車的列車駛過，亦有網友拍到鐵路運輸導彈，推測是駐地位於浙江省金華市火箭軍的東風16導彈。

不過，大陸官方未有證實解放軍集結的消息，部分民眾呼籲不要轉發影片，認為會洩露軍事機密。也有人認為，「展示這些估計就是為了滿足人民群眾的好奇心，主力早就備好等著下命令了。」

網友們亦紛紛熱議當前形勢，「事兒大了」、「幹掉老妖婆我們只需要黃瓜，茄子，但我們真正要幹的是美國的霸權，所以我們一定要打起精神，嚴陣以待」。也有人發表留言降溫，「話說太滿，不好」。

今早，福建的廈門和福州均傳出多段畫面，內容顯示解放軍大規模集結，包括車水馬龍的公路上有大批軍車，當中更包括輪型裝甲砲車。

據了解，解放軍的雙航母也在近日陸續離開母港演訓，大陸微博上也出現，「遼寧艦、山東艦、台灣見」的順口溜，讓外界對雙航母動向感到好奇。

各界都擔憂台海可能因此爆發衝突，對此，中國人民大學重陽金融研究院執行院長王文認為，不必因一位眾議長做的一個棋子，而掀翻中美整個棋盤，「從這個角度看，裴洛西訪台，還沒有到中美完全撕破臉的時候。」

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