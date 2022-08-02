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歡迎裴洛西！北斗名店「香菜咖啡」開賣　2杯賣「69」元有內幕

▲▼偑巷香菜咖啡業者祭出2杯咖啡69元。（圖／翻攝自偑巷香菜咖啡及ETtoday資料照）

▲▼偑巷香菜咖啡業者祭出2杯咖啡69元。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

美國眾議院議長裴洛西將於今晚來台，北斗鎮咖啡名店「偑巷香菜咖啡」，今日也在臉書官網po文，歡迎裴洛西訪台、歡迎友邦來台，夏天就是要冰的，推出2杯美式咖啡69元優惠，即日起至9月30日，希望她在台灣能「留久一點」。

▲▼偑巷香菜咖啡業者祭出2杯咖啡69元。（圖／翻攝自偑巷香菜咖啡及ETtoday資料照）

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香菜又名「芫荽」，廣東人視它為除晦氣的吉祥物，在台灣則是拿它來料理提味，也經常被瘋傳「有很重的農藥」，因此常被民眾拒絕食用，彰化是台灣香菜產區，在地美食小吃若是沒有加入香菜，「肯定少一味」，也經常在媽祖遶境時，免費提供上千杯給香客飲用，已經是高人氣的咖啡品項。

▲▼偑巷香菜咖啡業者祭出2杯咖啡69元。（圖／翻攝自偑巷香菜咖啡及ETtoday資料照）

▲偑巷香菜咖啡業者莊浚勝。（圖／ETtoday資料照）

莊浚勝說，歡迎裴洛西 訪台、歡迎友邦來台，夏天就是要冰的， 即日起至9/30大冰美$50、兩杯$69，希望裴洛西留久一點，還有阿貢ㄟ麥來「冰的」啦。

莊浚勝將咖啡加入香菜末意外爆紅，成為網路及外景節目爭相造訪的新寵兒，如今研發的口味推陳出新，包括麵包及季節限定月餅，鳳梨酥、奶油酥餅全部加入香菜，成為年節購買伴手禮的新選擇。

▲▼偑巷香菜咖啡業者祭出2杯咖啡69元。（圖／翻攝自偑巷香菜咖啡及ETtoday資料照）

偑巷香菜咖啡2杯咖啡69元。（圖／翻攝自偑巷香菜咖啡）

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