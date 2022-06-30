女友欠錢神隱遭登門討債　惡男友「撂20人」砍打前同事爆頭昏迷

▲陳姓男子隨謝姓友人追債，反被滅火器打傷住院。（圖／民眾提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

台中市謝姓男子與簡姓女子發生債務糾紛，謝男於28日與幾名友人前往簡女的南投市住家談判，未料簡女的朱姓男友找來20多人持棍棒器械，將手無寸鐵的謝男等人毆成輕重傷，其中一名友人陳姓男子遭滅火器重擊頭部、一度昏迷，所幸送醫保住一命；警方獲報後火速掌握朱男和其他施暴者身分，訊後依殺人未遂等罪嫌移送法辦。

25歲的謝男向警方指控，與24歲的簡女曾為同事，簡女先前向他借款85萬元，因遲遲未還款、向其催討時甚至神隱，才於28日凌晨請5名友人陪同前往簡女住家，希望當面協商，不過簡女不在家，其父母出面得知謝男等人來意後，即以電話連絡女兒返家。

▲謝男等人座車遭砸毀。（圖／記者高堂堯翻攝）

未料簡女得知謝男找上門討債後，轉告其朱姓男友，稱父母親遭人騷擾，朱男為替女友出氣，竟立刻撂來20餘人、分乘4部轎車開往簡宅，手持西瓜刀、球棒甚至滅火器下車；赤手空拳的謝男等人見狀心生畏懼，原本準備驅車逃離現場，但朱男一眾見謝男等人就是一陣揮砍痛打，也把謝男等人的座車砸毀，而簡女則躲在車上冷眼旁觀，也絲毫不顧父母親的勸阻。

▲警方起獲朱男作案用的滅火器、西瓜刀和球棒。（圖／記者高堂堯翻攝）

謝男表示，21歲的陳姓友人耳後遭刀械劃傷、後背也被棍棒打出傷痕，更因遭滅火器重擊頭部，不但頭破血流且當場昏迷，還有2名友人也被攻擊頭部導致傷勢，顯見對方下手之兇殘；所幸幾名傷者先送往衛福部南投醫院急救，陳男再轉送中國醫大附醫後，現已恢復清醒。

南投警分局指出，接獲報案後啟動快打優勢警力到場處理，到達時雙方人員已四散離去，立即成立專案小組漏夜追查相關事證、調閱監視器影像畫面並以車追人，火速於3小時內先將朱姓主嫌等7人緝捕到案，並起出犯案工具西瓜刀、球棒及滅火器等器械，同時鎖定其他共犯身分持續追查，也通知謝男等人到案說明以釐清案情，全案將依刑法殺人未遂、妨害秩序罪（聚衆鬥毆）、組織犯罪條例、恐嚇、毀損、傷害等罪嫌，報請南投地檢署偵辦。